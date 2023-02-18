У гражданина Финляндии есть своя частная армия в войне Путина – что известно о бойцах Тимченко

Российская армия скрывает свои зверства в Украине, используя ряд так называемых частных армий. Наемников, известных как бойцы частной армии Редут, финансирует росийский бизнесмен, имеющий финское гражданство Геннадий Тимченко.

Геннадий Тимченко и Олег Дерипаска финансируют бойцов Редута. По данным российских СМИ, министр обороны Сергей Шойгу также имеет собственную армию Patriot по типу Вагнера Евгения Пригожина.

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Несколько человек, приближенных к президенту Владимиру Путину, имеют сейчас в России так называемые частные армии. Самый известный из них – Евгений Пригожин, известный как "повар Путина" – в последние месяцы агрессивно рекламирует своих вагнеровских солдат.

Меньше внимания уделяется другим частным армиям, которых, по сообщениям, в России насчитывается до десятка.

Наиболее интересной группой наемников с точки зрения Финляндии является Редут; это название на финском означает Linnake – крепость, цитадель.

Финансист и руководитель Редута, по сообщениям нескольких российских источников – российско-армяно-финский бизнесмен Геннадий Тимченко. Другим источником финансирования Редута называют Олега Дерипаска. Это еще один олигарх, близкий к Путину.

Геннадий Тимченко имеет гражданство Финляндии, а также России и Армении.

Лишь недавно информация о деятельности Редута стала достоянием общественности. Информация была раскрыта, в частности, на сайте Gulagu.net его основателем, правозащитником Владимиром Осечкиным. Недавно о Редуте сообщила украинская Харьковская правозащитная организация (Khpr.org).

Считают, что Редут был создан из служб безопасности компаний Тимченко, в которые набирали людей, прошедших подготовку в российском спецназе.

Редут использовался, среди прочего, в Сирии для контроля и обеспечения безопасности холдинга "Стройтрансгаз", принадлежащего Тимченко. В прошлом Редут был известен также как "Щит". В некоторых контекстах используется название "Редут Антитеррор".

Сегодня Стройтрансгаз известен как Стройтранснефтегаз и занимается преимущественно строительными работами в области газовых и нефтяных объектов. С 2018 года "Стройтрансгаз" также имеет право на разработку месторождений фосфатов в Сирии. Сообщается, что Тимченко потом продал свою долю в компании, но его по-прежнему называют человеком, стоящим за компанией.

Многие эксперты того мнения, что ни Вагнер Пригожина, ни Редут Тимченко не являются подлинными частными армиями, но на самом деле за всей их деятельностью стоят вооруженные силы и многочисленные службы безопасности России. Например, по данным Meduza, Редут полностью подчиняется Министерству обороны России.

– Если бы кто-то начал создавать частную армию, например, в Самаре, Москве или Тольятти, сотрудники ФСБ арестовали бы его довольно быстро, и им грозило бы до 20 лет лишения свободы, отметил Владимир Осетшкин на своем сайте Gulagu.net.

Так называемые частные армии используются для того, чтобы российское государство могло в случае необходимости откреститься от зверств, совершенных солдатами регулярной армии. Кроме того, благодаря своим олигархам-финансистам, частные армии могут платить более высокие зарплаты и вооружать своих солдат лучше, чем регулярная российская армия.

В предыдущие годы частные армии также использовались для того, чтобы официальная Россия могла отрицать свое участие в войне на востоке Украины. Например, военные Редута, погибшие на Донбассе, могли быть отмечены в официальных документах как погибшие в Сирии, и родственникам сказали, что они погибли, неся охранную службу.

Согласно российскому законодательству, частные армии незаконны, но в предыдущем своем заявлении Путин сказал, что они "не противоречат закону, работая за рубежом". Известно, что Россия использует частные армии для проведения различных операций с целью усиления своего влияния не только в Сирии, но и в ряде стран Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока и в Афганистане.

Олег Дерипаска находится в санкционном списке Европейского Союза.

Деятельность российских частных армий во многом основана на той же логике, что и финансирование высших достижений российского спорта до сих пор.

Многочисленные близкие к Путину олигархи, финансировали, например, хоккейные команды лиги КХЛ или строили ледовые дворцы и футбольные стадионы в формате неофициального "сбора налогов". Взамен олигархи получали благосклонность Путина и выгодные государственные контракты для своих компаний, что помогло им еще больше увеличить свое состояние.

Геннадия Тимченко также помнят в Финляндии как бывшего владельца хоккейной команды Jokerit и одного из владельцев Хельсинки Арены. Тимченко был включен в санкционный список Европейского Союза только весной 2022.

Дерипаска также находится под санкциями ЕС, в частности, потому что его компании, как сообщают, производили бронетранспортеры, которые Россия использовала для вторжения в Украину в феврале.

Создание Редута восходит к началу 2000-х годов. Тогда его руководителями были бывшие бойцы российского спецназа, в частности, десантники.

Центр "Досье", финансируемый находящимся в изгнании Михаилом Ходорковским, отмечает в своем докладе, что боевики Редута участвовали в масштабном наступлении России на Украину еще с весны прошлого года.

Известно, что они проникли на территорию Украины через Беларусь и принимали участие в захвате Чернобыльской АЭС. Согласно The Odessa Journal, планировалось, что силы Редута должны были продвинуться в Киев и захватить главное здание Службы безопасности Украины.

Одна из баз Редута находится в Ростове-на-Дону. Учебный центр Редута, по сообщениям СМИ, находится в Тамбовской области на той же базе, где проходят подготовку спецназовцы 16-й бригады ГРУ. Под Москвой в Кубинке находится база Редута, там же дислоцируется база 45-й бригады воздушно-десантных войск России.

Евгений Пригожин финансирует армию Вагнер.

Когда в феврале прошлого года Россия вторглась в Украину, Редут в спешке начал вербовку новых солдат. По данным Tafsilar.info, среди контракт­ников в то время могли быть и те, кто ранее был забракован за пьянство или воровство. Также принимались иностранцы, например, из Таджикистана.

По данным Новой газеты, Редут также вербовал заключенных из российских лагерей, как и Вагнер Евгения Пригожина. Текущая общая численность бойцов Редута не разглашается.

Часть информации о деятельности Редута стала известна благодаря утечке аудиозаписи, на которой командир десантников, идентифицированный как Сергей Саливанов, вербует российских мужчин в Сирии вступить в ряды Редута в Украине. Саливанов в записи также упоминает Дерипаску и рассказывает о его щедром финансировании.

В Питере сейчас открыто действует Вагнер-центр.

Некоторые боевики Редута были захвачены в плен на территории Украины и уже предстали перед украинскими судами. Например, в недавней статье харьковская правозащитная организация сообщает о 22-летнем Максиме Зязюльчике из Беларуси, приговоренном к 10 годам лишения свободы за свою деятельность в рядах Редута.

Зязюльчик белорус по происхождению, и, по слухам, прежде чем присоединиться к Редуту, он служил разведчиком в спецназе белорусского КГБ. Судебные документы показывают, что ему платили 3 600 долларов в месяц – значительную сумму для местных жителей.

В декабре в Полтавской области уже были осуждены два бойца Редута – Руслан Колесников и Михаил Иванов. Их признали виновными в совершении преступлений вместе с двумя представителями ГРУ в похищении и пытках украинских ветеранов боевых действий, которых также пытали в яме. Украинцы, ставшие жертвами военного преступления, по представлению суда, это ветераны антитеррористической операции (АТО) 2014 года и не участвовавшие в текущей войне.

Говорят, что даже у министра обороны Сергея Шойгу есть своя "частная армия".

В России существует множество других так называемых частных армий, таких как RSB-Group, Антитеррор, MAP, MSGroup, ЦентрЭ, ATKgroup, SlavCorps, ENOT и Казаки.

Самая любопытная деталь связана с министром обороны России Сергеем Шойгу, который, как говорят, также имеет свою собственную частную армию под названием Patriot. О группе боевиков Шойгу публично сообщил, в том числе, Игорь Гиркин.

О деятельности этих групп и различиях между ними публично известно очень мало.

По некоторой информации, какие-то из частных армий конкурируют друг с другом. Например, Шойгу якобы пытается своей группой Патриот уменьшить влияние Вагнера. С другой стороны, относительно боевиков Вагнера и Редута известно, что некоторые бойцы перешли из одной группировки в другую в разгар конфликта.

Андрей Пионтковский, российский комментатор в изгнании в США, предположил, что различные кланы в ближайшем окружении Путина готовятся к борьбе за власть с помощью своих частных армий, когда правление Путина подойдет к концу.

– Враждующие кланы готовятся к будущему: защитить то, что у них уже есть, и захватить новые владения, когда режим (Путина) падет, пишет известный эксперт по России Эдвард Лукас в своей статье на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA).

По словам Лукаса, Пионтковский считает, что конец правления Путина может привести к гражданской войне в России, где вопрос будет не столько в идеологиях, региональных, национальных или религиозных вопросах, сколько в деньгах.

– Это будет битва гангстеров за деньги. Независимо от того, вероятно это или нет, необходимо начать подготовку к этому, потому что опасность существует уже сейчас, пишет Лукас.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.