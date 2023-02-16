Российские СМИ сообщают, что Финляндия готовится к голоду – исследователь оценивает подоплеку истории

Финская забастовка попала в заголовки российских новостей. Исследователь говорит, что освещение событий в российских СМИ в основном повторяет российскую пропаганду.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Российские СМИ распространяют новость о забастовке в торговом секторе Финляндии. Забастовка продолжалась два дня.

Например, по данным сайта Yakutsk, финны массово запасаются хлебом. Сайт также неверно цитирует Ilta-Sanomat, утверждая, что "Финляндия готовится к большому голоду".

"Финляндия в скором времени может погрузиться в очень сложный кризис, который ничем хорошим для нее не закончится. Люди уже начали закупаться необходимыми товарами", сообщили в Yakutsk.ru.

На сайте нет ссылки на статью в Ilta-Sanomat. Доступ к сайту Ilta-Sanomat заблокирован в России. Запрет ввели после того, как IS опубликовало обширный отчет о жертвах среди мирного населения в ходе российской войны в Украине.

Yakutsk.ru, ссылаясь на российское государственное информационное агентство ИноСМИ, утверждает, что условия труда работников магазинов в Финляндии оказались неблагоприятными и что работники могут отказаться работать "из-за низких зарплатных выплат и ее отсутствия в некоторых точках". Информационное агентство утверждает, что работники магазинов "массово покидают свои места и бойкотируют руководство".

Сайт Yakutsk.ru цитирует статью, опубликованную в газете Ilta-Sanomat 8 февраля, в которой сообщалось о наблюдении жителя города Котки в местном супермаркете. Мужчина рассказал, что, например, полки с хлебом были совершенно пусты, а также в мясном отделе была похожая ситуация. О забастовке было известно заранее, и местные жители запасались необходимыми продуктами.

Yakutsk.ru однако рисует картину повсеместного ощущения паники.

"Стало очень непросто приобрести хлебную продукцию, мясо, в том числе самый дешевый фарш, макаронные изделия. Как сложится ситуация чуть позже, неизвестно. Однако граждане Финляндии уже оказались под мощной психологической волной, выбраться из-под которой сможет точно не каждый", утверждается в российской статье.

По словам Теему Ойво, доктора-исследователя, специалиста по информационной политике Кремля, освещение финских забастовок в российских СМИ в основном повторяет российскую пропаганду.

– Я не думаю, что это специально приказано свыше, но это следует общей линии. Это часть образа пропаганды и картины пропаганды. Но конечно есть и коммерческий спрос на такого рода новости.

– У многих людей в России пустые полки магазинов ассоциируются с унизительными последними годами существования Советского Союза. У многих людей остался неприятный привкус от этого, и они до сих пор говорят о пустых полках магазинов. Если показать, что то же самое происходит на Западе, это может быть как бальзам на раны.

России интересно знать, как коллапс в международных отношениях и торговле, вызванный начатой ею войной, будет ощущаться на Западе, говорит Ойво.

– InoSmi не связывал напрямую забастовки с санкциями против России, но многие последующие новости связали забастовки с экономическими проблемами и санкциями против России, продолжает Ойво.

По словам Ойво, в России меры, принятые западными странами против страны, называют экономической войной, хотя термин «война» нельзя использовать в отношении вторжения России в Украину.

– Это очень сильно влияет на то, как вещи рассматриваются и как они обрабатываются. Народу хотят представить это так, будто это связано и началось, когда Финляндия вместе с другими западными странами ввела санкции против России и разорвала торговые отношения. У них утверждается, что это разрушило экономику также и в западных странах.

Россия заблокировала доступ к сайту в Ilta-Sanomat еще в апреле, когда IS начало публиковать статьи о войне в Украине на русском языке. Позже также был заблокирован доступ к сайту Helsingin Sanomat и различным страницам Yle. Однако доступ к сайтам возможен через VPN.

По словам Ойво, довольно часто заблокированные сайты используются для подготовки новостей. В российских СМИ содержание финских статей также может быть отредактировано и даже кардинально искажено.

– Они не стремятся к последовательности, а часто действуют от случая к случаю. Такие новости подходят, хотя доступ к сайту Ilta-Sanomat заблокирован, как и доступ спецкора Ilta-Sanomat в Россию заблокирован, говорит Ойво, ссылаясь на то, что Министерство иностранных дел России отказало специальному корреспонденту Ilta-Sanomat Арье Паананен в дающих право на работу аккредитации и корреспондентской визе.

– Там скорее всего, посчитали, что материалы с заблокированных сайтов можно использовать, если их можно использовать для поддержки более широкой и принятой повестки дня. Кроме того, такая организация, как ИноСМИ, подчиненная государству, лучше защищена от различных юридических интерпретаций, и если небольшие газеты ссылаются на ИноСМИ, это является для них своего рода дисклеймером.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.