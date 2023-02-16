Редакционная статья: Путин крадет из Украины также детей – это "мягкий геноцид"

Тайный вывоз украинских детей в Россию и их размещение в русских семьях преподносится российской пропагандой как великий акт любви, но это отвечает признакам военного преступления.

Мозаика советских времен видна на частично разрушенной стене школы в селе Александровка Херсонской области, Украина. Снимок сделан в январе 2023 года.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Власти и гражданские активисты Украины недавно обратили внимание мира на "мягкий геноцид", который Россия проводит сейчас наряду с жестокой агрессивной войной.

Речь идет о тайном вывозе украинских детей в Россию, где им якобы помогают отдохнуть и оправиться от травм, нанесенных войной.

Часть детей были вывезены в Россию из детских домов на оккупированных территориях восточной Украины. Некоторых детей нашли выжившими в разбомбленных Россией украинских городах, и они были вывезены в Россию для размещения в российских семьях.

Россия утверждает, что не забирает детей силой или без их законных опекунов, но просочившаяся информация говорит об обратном. По данным сайта Дети войны, по меньшей мере 16 000 украинских детей были вывезены из Украины при невыясненных обстоятельствах, и их судьба неясна.

Фактически это благословляемая российским государством программа хищения детей и уничтожения украинского народа.

Сначала Россия сама, без всякой разумной причины, начинает масштабную войну против Украины и вынуждает украинских отцов идти на фронт. Потом Россия бомбит дотла украинские деревни и города, убивая и матерей, и детей.

Затем гражданские лица с оккупированных территорий более или менее принудительно перемещаются Россией в целях "безопасности" и "оздоровления" вглубь России, где им также быстро предлагают российские паспорта. Разлученных с родителями украинских детей, в свою очередь, передаются на усыновление в российские семьи, тем самым разрывая связь с Украиной и оставшимися там родственниками, возможно, навсегда.

” Фактически это благословляемая российским государством программа хищения детей и уничтожения украинского народа.

В российской пропаганде все это преподносится как великий акт любви и гуманный жест, направленный на спасение "наших детей" от боевых действий.

Однако если Россия искренне хочет защитить украинских детей от ужасов войны, почему она не отдает детей, оставшихся без родителей, украинским органам защиты детей?

Одна из главных фигур в насильственной русификации украинских детей – Мария Львова-Белова, детский омбудсмен России, которая работает под непосредственным руководством президента Владимира Путина.

Кроме того, Львова-Белова, сама подала пример присвоения украинских детей. Прошлым летом она хвасталась, что взяла на воспитание маленького мальчика, найденного в руинах Мариуполя, как своего приемного ребенка.

В своей пропаганде Россия представляет себя как защитницу детей, но, по мнению украинских властей, похищение и насильственная русификация детей под предлогом военных действий соответствует признакам военного преступления и даже геноцида.

От возраста детей зависит, какие воспоминания у них останутся обо всем этом. Некоторые потеряют связь со своей культурой, языком и родиной на всю оставшуюся жизнь, когда их сделают русскими. Украина, со своей стороны, потеряет огромную часть своего будущего, лишившись не только погибших на войне мужчин, но и их детей.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.