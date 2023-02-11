Комментарий Арьи Паананен: Россию особенно возмутила одна моя фраза – я все равно не написала бы иначе

Это как стоять со своим тюбиком клея ночью в очереди в небольшой осенний мороз. Примерно так было из года в год подавать документы на корреспондентскую визу в Питере. А прошлой осенью ее и вовсе застопорили, рассказывает Арья Паананен.

Закат в Питере, октябрь 2022 года. Мария Захарова отвечает за связь в Министерстве иностранных дел России.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Как новостному спецкору, необычно быть объектом новостного сюжета. Но так случилось, когда газета Ilta-Sanomat намедни сообщила, что Россия больше не пускает меня в страну.

Lue lisää: Россия запретила въезд в страну известному финскому журналисту

Я вернулась обратно в Финляндию из Питера 18 октября, за день до истечения срока действия моей журналистской визы. Уже тогда были признаки, дающие понять, что я попала в черный список.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала обзор, в которой моя редакционная статья была названа "вопиющим примером антироссийской пропаганды".

Я оценивала речь президента Владимира Путина, назвав ее оруэлловскими обещаниями россиянам "нового этапа в мировой истории" с предполагаемым крахом Запада.

Захарова назвала мои выводы агитацией.

Департамент коммуникаций МИД России возглавляет Мария Захарова. По ее руководством также работает отдел, отвечающий за выдачу разрешений на работу иностранным журналистам.

– Примечательно, что материал был спешно опубликован на русском языке, чтобы оказать информационно-пропагандистское влияние на местное русскоязычное население, Захарова не одобрила перевод статьи на русский.

Моя статья также обсуждалась в Telegram-канале Захаровой. Там требовали отозвать мое разрешение на работу, а также сожалели, что Иосиф Сталин позволил Финляндии сохранить независимость.

Lue lisää: Редакционная статья: Путин обещает россиянам "новую эпоху" – такая жизнь в России по Джорджу Оруэллу, но в 2022

Осенью я провела несколько недель в Питере, чтобы продлить разрешение на работу. Этот процесс и в обычной ситуации полон сюрпризов, но до сих пор бумаги приходили всегда – с 1990 года.

Главное – это рекомендательное письмо-подтверждение от Министерства иностранных дел России, с которым необходимо обратиться за визой задолго до истечения срока действия предыдущей.

Я также научилась каждый раз проверять, кто в данный момент начальник питерской полиции. Однажды случилось так, что Министерство иностранных дел России указало в рекомендательном письме фамилию начальника, уже покинувшего этот пост.

И конечно же, письмо, адресованное не тому начальнику полиции не годилось, поэтому пришлось срочно запрашивать новое и снова ехать в Москву за письмом. Письмо должно быть оригинальным, электронная копия не принимается.

МИД России еще в сентябре 2022 года обещал, что разрешение на работу журналистч Арьи Паананен и рабочая виза будут продлены в обычном порядке, но потом все неожиданно было отложено в долгий ящик и до сих пор находится «в стадии рассмотрения». Фотоколлаж содержит статьи Арьи Паананен и встречу с Борисом Ельциным в 1996 году.

В Питере я всегда брала с собой тюбик клея, когда шла в визовый отдел.

Я научилось этому в один год, когда мне пришлось покинуть офис после нескольких часов ожидания в очереди, чтобы купить тюбик клея. У самого визового офицера конечно же был тюбик клея, но ведь в обязанности визового отдела не входит давать клей клиентам.

В какие-то годы к визовой анкете нужно было приклеивать фотографию, а в другие – клеить было нельзя. Недавно визовый отдел потребовал, чтобы квитанция об оплате визового сбора, заранее уплаченного российскому государству, была наклеена на чистый лист бумаги формата А4.

Так как никогда не знаешь, что и когда придется клеить, было разумнее всегда иметь при себе тюбик с клеем и клеить своим собственным клеем уже на месте.

Очередь в визовый отдел – это отдельное искусство. Во-первых, нужно простоять несколько часов в очереди снаружи до начала работы визового отдела, чтобы потом можно было занять другую очередь, где выдают талоны ожидания только стоящим в этой очереди.

Ни в коем случае нельзя брать самостоятельно талоны очереди из автомата для выдачи талонов. В определенный момент появится знающий себе цену визовый офицер, который будет нажимать кнопки на билетном автомате, чтобы распределить талоны ожидания. На каждый день в визовом окне можно получить только 20 таких талонов.

В октябре 2022 года Санкт-Петербург выглядел в том числе так.

Несколько лет назад я вообще осталась в первый день без талона, поэтому на следующий день пошла стоять в очереди в ранний осенний мороз сразу после 5 утра. Главное – сначала занять очередь среди людей, ожидающих на улице в неофициальной очереди, поскольку именно в таком порядке потом выстраивается очередь за талонами.

Во второй день я также допустила критическую ошибку, записавшись сначала не в ту очередь за талонами – ее вел один из очередников в собственном блокноте. Однако, в конце концов, день закончился счастливо, и после нескольких часов мороза визовый офицер вручил мне последний билет дня с номером 20.

Осенью 2022 года российский МИД устно уже обещал мне письмо поддержки, как обычно, но потом мои бумаги остались где-то в шкафу в кабинете Захаровой. Мне сказали, что они все еще там, на случай, если ситуация в отношении меня каким-либо образом изменится.

Захарову особенно обидела одна фраза в моей редакционной статье, которую она даже процитировала почти дословно на сайте Министерства иностранных дел России:

– Журналист утверждает, что Россия является образцом только для "других диктатур, (она) запугивает и подавляет всех независимо мыслящих людей", упрекнула Захарова.

Я бы и сейчас не написала иначе.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.