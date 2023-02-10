Международные организации по свободе слова осуждают действия России по блокированию работы Арьи Паананен

По мнению организации "Репортеры без границ", отказ в визе направлен на то, чтобы заставить журналиста замолчать.

Журналист IS Арья Паананен больше не может работать в России, поскольку страна не выдает ей визу.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Независимая организация по защите свободы прессы "Репортеры без границ" осудила отказ в выдаче российской визы спецкору в России издания Ilta-Sanomat Арье Паананен.

Международная организация журналистов выступила по этому поводу на своей странице в Twitter.

Министерство иностранных дел России отказалось продлить аккредитационную и журналистскую визы, необходимые Паананен для работы в стране.

– Ведущий журналист по России газеты Ilta-Sanomat Арья Паананен не может въехать в Россию, поскольку ее заявление на получение визы ожидает рассмотрения уже более пяти месяцев. Организация Репортеры без границ осуждает эту практику, целью которой является заставить замолчать журналиста, чья работа вызывает недовольство у режима, говорится в заявлении организации.

Арья Паананен пишет о России для финнов с 1990 года и за свою работу была удостоена самых престижных финских журналистских премий. В своих статьях Паананен также выступала с резкой критикой авторитарного режима Владимира Путина.

Репортеры без границ – организация, основанная в 1985 году со штаб-квартирой в Париже. Она расследует и защищает работу журналистов во всем мире. Среди прочего, он ведет список стран мира по уровню свободы прессы.

Представитель еще одной известной организации, занимающейся вопросами свободы слова – Международного института прессы (IPI) – также осуждает действия России.

– Решение России печально и неприемлемо. Диктаторы знают, насколько опасна для них независимая журналистика. Без свободной журналистики нет и других свобод. Об этом нужно помнить везде, в том числе и в Финляндии, говорит Юсси Тууленсуу, член правления IPI и председатель финской группы, главный редактор Aamulehti.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.