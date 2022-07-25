Россия запретила въезд в страну известному финскому журналисту

Россия не позволила въезд в страну спецкору по России, журналистке IS Арье Паананен.

Министерство иностранных дел России еще в сентябре 2022 года обещало Арье Паананен продлить разрешение на работу и рабочую визу журналиста в обычном порядке, но затем все вдруг было отложено на длительный срок и до сих пор находится "на рассмотрении". На фотоколлаже – статьи Паананен и ее встреча с Борисом Ельциным в 1996 году.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Репортажи опытного журналиста Ilta-Sanomat, спецкора по России Арьи Паананен знакомы бесчисленному количеству финских читателей. Паананен также является лауреатом престижных премий – журналистской премии Bonnier, журналистской премии Suomen Kuvalehti и собственных наград издания Ilta-Sanomat.

Теперь ясно, что Паананен больше не может работать в России, так как Министерство иностранных дел России отказало ей в аккредитации и журналистской визе, которые дают право работу.

Паананен знакома с российским обществом еще со времен Советского Союза. В начале она жила в Москве в качестве журналиста с 1990 по 1993 год. В общей сложности она прожила в стране более 11 лет в разные периоды, последний из которых – в Санкт-Петербурге.

В 1996 году Арья Паананен смогла задать вопрос Борису Ельцину, который вел предвыборную президентскую кампанию в Уфе. Журналисты никогда не имели такого же спонтанного доступа к Владимиру Путину.

Арья Паананен, Питер, 2011 год.

Паананен имеет разрешение на работу журналиста с 1990 года. Хотя продление аккредитации всегда было сопряжено со значительной бюрократией, разрешение продлевалось каждый год – за исключением октября прошлого года.

Министерство иностранных дел России еще в сентябре прошлого года устно проинформировало Паананен, что рабочая виза будет продлена в конце сентября, то есть, как обычно, за несколько недель до истечения срока действия предыдущей аккредитации и визы. К удивлению, разрешение было все же задержано для "рассмотрения руководством", и, судя по ответам, это рассмотрение все еще продолжается.

Департаментом коммуникаций МИД России, к которому относится отдел, отвечающий за выдачу разрешений на работу иностранным журналистам, руководит Мария Захарова.

– Действия России явно преднамеренны: они не хотят допускать Паананен к освещению происходящего в России. Не разрешая Паананен въезд в страну, Россия на практике подчеркивает, насколько исключительно хорошим журналистом и неудобным критиком путинской России ее там воспринимают, говорит главный редактор Ilta-Sanomat Йоханна Лахти.

Паананен регулярно была на связи с Министерством иностранных дел России и все время получала расплывчатые ответы на свои запросы о визе. В конце января ей практически дали понять, что разрешения на работу и визу не предвидится.

В 2001 году Арья Паананен взяла интервью у Геннадия Янаева, возглавлявшего хунту, совершившую в Советском Союзе старомодный государственный переворот в августе 1991 года.

В октябре 2022 года Паананен находилась в Санкт-Петербурге, чтобы по нормальной процедуре продлить разрешение на работу и журналистскую визу, действующую с 1990 года. Однако российский МИД не дал своего согласия – и не дал его до сих пор.

Ответственная за аккредитацию иностранных журналистов представитель Министерства иностранных дел России в январе, после продолжительной беседы, сказала, что она не может дать "никаких перспектив" относительно того, когда ее начальство может рассмотреть ходатайство Паананен. Она также сказала, что не может рекомендовать Паананен, что делать дальше. В среду 8 февраля она вновь сообщила, что ситуация не изменилась.

До сих пор Паананен имела статус так называемого постоянного корреспондента в России. На сегодняшний день она единственный финский журналист со статусом постоянного корреспондента, которого не пускают в Россию – очевидно, намеренно. В то же время нескольким другим финским журналистам разрешения на работу в России были продлены.

После начала войны в Украине Россия ограничила выдачу разрешений на работу журналистам из стран, которые она считает "недружественными", так что, например, финские журналисты, живущие в России, теперь могут получить аккредитацию и рабочую визу только на три месяца единовременно.

Паананен работает в Ilta-Sanomat уже 28 лет. Она одна из тех немногих журналистов, даже на международном уровне, которые уже на раннем этапе увидели опасность Путина и направление развития России.

Когда в 2000 году Путин стал президентом России, Паананен уже охарактеризовала в своей статье все основные черты Путина. Ранняя оценка Паананен известной крымской речи Путина весной 2014 года уже содержала прогноз о дальнейших завоевательных стремлениях Путина.

Весной 2000 года Арья Паананен собрала в своей статье прогнозы о Владимире Путине. Почти все они сбылись, хотя бы частично.

В 2014 году Арья Паананен проанализировала речь Владимира Путина, в которой он закрепил аннексию Крыма. В анализе содержится ряд моментов, которые впоследствии стали реальностью.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова упоминала имя Паананен прошлым летом. Захарова обвинила ее в "безосновательной антироссийской пропаганде", которая "искажает суть высказываний президента России В.В. Путина". Предметом критики Захаровой стала персональная редакционная статья Паананен о выступлении Путина.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Ilta-Sanomat начала переводить свои основные статьи на русский язык. Паананен выступила в качестве рецензента перевода статей.

Вскоре после начала проекта по переводам Ilta-Sanomat стал первым финским СМИ, доступ к интернет-сайту которого Россия заблокировала. Сайт ИГ www.is.fi внесен в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора, однако в России к нему можно получить доступ через VPN-соединение.

По данным российской НПО, поводом для запрета послужила обширная статья о жертвах войны среди украинского гражданского населения, опубликованная Ilta-Sanomat не только на финском, но и на русском языке.

В 2017 году Арья Паананен была одной из журналистов, которым довелось следить за большой пресс-конференцией Владимира Путина в Москве. Финский флаг был включен как привлекающий внимание, но в то время очереди на вопросы не было.

Паананен не намерена прекращать свою работу.

– Из России по-прежнему можно получать информацию по различным каналам, а людей, бежавших от путинского режима, можно встретить в разных странах за пределами России. Характер работы меняется, но работы по-прежнему будет много, говорит она.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.