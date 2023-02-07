Комментарий: Верх лицемения? Фотографии украинского спортсмена в гробу шокируют – в то же время МОК хочет видеть на Играх россиян

Противоречие настолько разительное, что его трудно понять, пишет Веса Рантанен, спортивный обозреватель IS.

Родственники и друзья провожают в последний путь еще одну жертву войны в Украине.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Известный всему миру историк Тимоти Снайдер лучше всех резюмировал это противоречие в лаконичном твите:

– Украинский десятиборец Владимир Андрощук не будет представлять свою страну на Олимпийских играх в Париже, потому что недавно был убит российскими войсками. Есть и другие новости. МОК приветствует российских спортсменов на Играх в Париже.

К этому трудно что-либо добавить.

Информационное агентство Reuters опубликовало фотографии похорон Андрощука в начале февраля. Его убили 25 января.

Они шокирующие и трогательные. Мать погибшего в 22-летнем возрасте Андрощука прикасается к щеке своего сына, который умер так рано и так ужасно.

Допуск российских спортсменов к Олимпийским играм, даже уже в Париже в 2024 году – одна из самых горячих тем в спортивном мире.

Мать Валентина и сестра Людмила простились с Владимиром Андрощуком 1 февраля.

Для западноевропейцев непостижимо, как такое вообще может обсуждаться.

Западноевропейцам также практически невозможно предотвратить это, несмотря на то, что здесь звучат язвительные горячие речи с моральным указательным пальцем, твердо указывающим на Восток.

Проблема сложна и не имеет простых ответов, но в двух словах ее можно сформулировать так: западноевропейские ценности и мировоззрение находятся в меньшинстве в таком глобальном спортивном гиганте, как МОК.

Даже в недавнем общем заявлении ООН, которое подписала и Финляндия, подчеркивается, что гражданство не должно быть препятствием для участия в спортивных соревнованиях.

Стартовый выстрел в дебатах о возвращении русских был сделан из самых высоких кругов, когда и Китай, и Соединенные Штаты объединили усилия в поддержку этой позиции.

Вместе с Россией – то есть Россией в состоянии войны – они приняли участие в Олимпийском саммите в конце прошлого года в Лозанне по приглашению председателя Томаса Баха.

Возможно, спортивная дипломатия США и Китая теперь дала трещину после сбитого над Америкой китайского шпионского шара, но даже это не меняет основных течений большого олимпийского движения.

Возвращение россиян требует только последнего штампа.

Россиян хотят обратно потому, что Россия уже давно выкупила взятками себе путь в самое сердце международного спорта, а также потому, что большая часть членов МОК равнодушна к войне в Европе.

Воюющие страны, с США в авангарде, исторически допускались к участию в престижных соревнованиях, так с чего бы африканские страны, находящиеся под сильным влиянием Китая и России, например, должны беспокоиться о судьбе Украины.

Как отмечает историк Питер Франкопан в своем разошедшемся многомиллионным тиражом цикле исследовательских книг Шелковый путь, экономические, а тем более ценностные позиции Западной Европы уже давно рухнули.

Единственные, кто этого не видит – сами западноевропейцы.

Это наиболее очевидно в спорте, где экономическая мощь уже значительно сместилась в Азию и арабский мир. Саудовская Аравия по-прежнему имеет сильную позицию на проведение Чемпионата мира по футболу 2030 года, несмотря на то, что во время только что завершившихся Игр в Катаре весь мир поклялся, что таким странам нельзя никогда больше давать проводить игры.

Председатель Азиатского олимпийского комитета еще в декабре объявил, что российские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, организуемых на их континенте.

В ходе недавней панельной дискуссии исследователь Кати Лехтонен подытожила суть проблемы, сказав, что деньги в спорте больше не средство, а главная цель.

Решает тот, кто более охотно делится деньгами.

МОК хочет быть глобальным движением, а, например, общее население ЕС составляет мизерную шестнадцатую часть населения Земли.

Наши ценности, наши мечты и наши надежды – ничто в колесах МОК, где страдания украинцев и зло России предстают в совершенно ином свете, чем у нас.

Родственники прощались с 22-летним десятиборцем Владимиром Андрощуком 1 февраля.

Поэтому надоело слушать горячие, но наивные требования финских спортивных лидеров и политиков о прекращении участия России.

Вместо пожеланий для обсуждения нужна конкретика. Было бы хорошо услышать, как кто-нибудь расскажет, как это сделать.

На самом деле единственный способ избежать спортивных игр с русскими – это выйти из игр МОК, но даже это решение не будет действенным.

Ведь любой финский спортсмен в связи с бойкотом может подать иск против Олимпийского комитета, например, в Комиссию по правовой защите спорта. И разрешение на участие ему будет немедленно выдано.

К сожалению, в этой битве у Финляндии нет никаих шансов победить.

Поэтому было бы неплохо, чтобы лица, принимающие решения, были бы честны относительно цены наших фишек.

Мы уже дали мизинец зверю, который задает нам темп.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.