Владимир Путин преподносит события так, что это Запад пытается развалить Россию. На самом деле война, начатая Путиным, может привести к распаду России.

Путинская Россия может развалиться – карта показывает, как могла бы выглядеть распавшаяся на мелкие части "тюрьма народов"

Независимая Республика Карелия и независимая Ингерманландия – а также столь же независимые Чечня, Бурятия и Соединенные Штаты Сибирии. Это лишь небольшая выборка из десятков воображаемых новых государств, предсказанных на недавнем семинаре в Европейском парламенте в Брюсселе.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Брюссель, Белгия

Что произойдет, если и когда путинская Россия проиграет начатую ею агрессивную войну в Украине?

Будут ли судить российских военных преступников, заставят ли Россию заплатить за восстановление Украины, появится ли в Кремле новый лидер – и тогда попробуем опять жить по-соседски, как всегда раньше?

Все это, вероятно, произойдет в какой-то момент. Однако приведенные в движение агрессивной войной Путина потрясения настолько огромны, что цепная реакция событий может на этом не остановиться.

За пределами России растет число активистов из внутренних районов страны и коренных малочисленных народов, которые, чтобы сохранить свои жизни, были вынуждены спасаться бегством от путинского террора. И теперь они верят, что у них, наконец-то, появился шанс.

Некоторые из бежавших активистов считают, что война в Украине буквально снесет землю из-под ног Путина и всей нынешней великорусской властной элиты Москвы.

Активисты предсказывают, что Россия распадется на десятки новых республик, конфедераций или полностью независимых новых государств, также, как Советский Союз окончательно распался в 1991 году.

Если это произойдет, то, по самым смелым фантазиям, в окрестностях Финляндии могут возникнуть несколько новых республик.

Под Питером возникла бы Ингерманландия или Инкери, с Карельского перешейка начиналась бы новая республика Карелия, и в довершение всего – Лапландия в Мурманской области.

На месте нынешнего Калининграда образовалась бы новая Балтийская республика, а на восточной границе Эстонии– новая Псковская республика.

(Воображаемый распад России. Карта представляет собой один из стилизованных эскизов, представленных Форумом свободных народов России.)

(Гипотетическое разделение территории на картах не является точным. На каких-то картах, составленных активистами, некоторым нынешним городам предлагается вернуть их старые названия. На некоторых картах Москва предлагается как столица Московской республики, но в более радикальных предложениях республику предлагают назвать Залесье, со столицей во Владимире.)

Один из тех, кто верит в распад России – Илья Пономарев. Он стал известен в марте 2014 года, когда был единственным депутатом в российской Думе, проголосовавшим против аннексии Крыма.

– Россия, которую мы знаем сегодня, не будет существовать после окончания войны в Украине, сказал Пономарев на недавнем Форуме по России в Европейском парламенте в Брюсселе.

Илья Пономарёв, единственный депутат российской Думы, проголосовавший в 2014 году против присоединения Крыма к России.

Вскоре после своего голосования по Крыму Пономарев был вынужден бежать из России. Он был лишен депутатской неприкосновенности и ему были предъявлены обвинения в экономических преступлениях. Сейчас Пономарев живет в Киеве и является одним из самых ярых российских сторонников Украины.

Пономарев также является одним из основателей Форума свободных народов России, который недавно провел свое пятое заседание в Брюсселе. Эта группа отличается от традиционной российской либеральной оппозиции тем, что ее приоритетом является распад нынешней империалистической федерации России либо на новые федерации республик, либо на полностью отдельные государства.

В соответствии с риторикой Путина об Украине, цель форума – деколонизация, деоккупация, децентрализация, депутинизация, денационализация и демилитаризация внутри России.

Рамки состоявшегося во вторник в Европарламенте в Брюсселе семинара предоставила группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) под председательством бывшего министра иностранных дел Польши и действующего евродепутата Анны Фотыги.

Александр Золотарев (слева) выступает за создание собственной республики для донских казаков. На фото также Дмитрий Кузнецов (справа), мечтающий о независимой Республике Карелия и представляющий «Карельское национальное движение».

Еще год назад – то есть, до начала масштабного путинского вторжения в Украину – одни только разговоры о распаде российского государства были бы осуждены как бред или нереальная утопия. Однако сейчас мы достигли того момента, когда этот вариант обсуждается, пусть даже и между строк, ибо никто не может знать вероятность его реализации.

Война также совершенно по-новому обнажила колониальное отношение Москвы к своим нынешним территориям и народам, когда непропорционально большое количество, например, бедно живущих бурят соблазняли или заставляли быть пушечным мясом.

Юлия Файзрахманова выступает за независимость Татарстана и отделение республики от России.

Однако бурятам не пришлось бы бедствовать, если бы они могли сами распоряжаться самими национальными богатствами. Они обладают уникальной природой озера Байкал и огромными запасами полезных ископаемых, от золота до урана.

– Нет российского газа, нефти, алюминия, угля, урана, алмазов, зерна, леса или золота. Все эти природные богатства являются собственностью татар, башкир, сибиряков, карелов, ойратов, черкесов, бурятов, якутов, уральцев, кубанцев или ногайцев, отметила Фотыга.

Старший научный сотрудник и эксперт по вопросам безопасности американского Джеймстаунского фонда Януш Бугайский, выступая в Брюсселе, выразил свою уверенность в распаде России.

– Россия – несостоявшееся государство. Москва больше не в состоянии удерживать свою империю, сказал он.

Слева направо: экс-депутат российского парламента Илья Пономарёв, ведущий панельную дискуссию вице-президент Европарламента Робертс Зиле и американский исследователь Януш Бугайский.

По мнению Бугайского, Запад также должен набраться смелости и открыто говорить о дезинтеграции России и быть к этому готовым, хотя путинская пропаганда ложно возлагает ответственность за войну в Украине именно на Запад, преподнося это как попытку Запада расколоть Россию.

По мнению Бугайского, Запад должен дать понять желающим вырваться из-под власти Москвы регионам, что они не отвергнуты и не изолированы всем миром, как это происходит сейчас в отношении центральной власти России.

– Некоторые говорят, что мы не должны говорить о распаде России, потому что это только помогает путинской пропаганде. Но Кремль рисует западную угрозу независимо от наших действий, и именно наше молчание помогает Путину, сказал Бугайский.

В брюссельском семинаре приняли участие десятки активистов, бежавших из России, наиболее известный из них за рубежом – Ахмед Закаев, премьер-министр в изгнании непризнанной чеченской республики Ичкерия.

Закаев, живущий в изгнании, является противником нынешнего лидера Чечни Рамзана Кадырова, который пришел к власти с помощью Кремля, и одним из заклятых врагов путинского властного аппарата.

Групповое фото активистов в Европарламенте в конце семинара. Ахмед Закаев, возглавляющий чеченское правительство в изгнании, зачитал заявление, осуждающее империализм России против собственных народов.

Украинский парламент недавно принял резолюцию, которой фактически признал правительство Закаева в изгнании и охарактеризовал Республику Ичкерия как "временно оккупированную Россией".

– Признание Украины имеет огромное символическое значение. Не только для чеченцев, но и как поощрение для всех других народов, стремящихся отделиться от Москвы, сказал Закаев в интервью IS в Брюсселе.

Закаев видит будущее Кавказа как возможный союз нескольких отколовшихся от России республик, примером чему может служить недолговечная горская республика Северного Кавказа в 1917-1921 годах.

Дмитрий Кузнецов (в центре), мечтающий о независимой Республике Карелия, держал свой флаг вместе с Александром Золотаревым (слева). Анвар Курманакаев (справа) представлял активистов ногайского народа, мечтающих о независимости.

В семинаре принял участие и Дмитрий Кузнецов из российской Карелии, который в настоящее время живет в Испании в статусе политического беженца и использует также имя Митери Панфилов.

Кузнецов говорит, что выступает от имени таких народов, как карелы, вепсы и поморы, которые заслуживают независимой Республики Карелия. В его представлении новая Карелия включала бы в себя также Карельский перешеек, куда добавилось бы и южное побережье Кольского полуострова.

Кузнецов также признает себя одним из тех активистов, о деятельности которых недавно предупреждал Карельский союз, когда они заподозрили, что Финляндия подверглась информационному вмешательству.

– Предупреждая о нас, Карельский союз делает именно то, чего хотят российские спецслужбы. Мы не стремимся к Великой Финляндии и не хотим навредить Финляндии. Мы только хотим независимую Республику Карелия, коренные народы которой будут спасены от геноцида, пока не поздно, заявил Кузнецов, представляющий "Карельское национальное движение".

Lue lisää: Карельский союз подозревает, что Финляндия могла стать объектом информационного вмешательства – "Сообщения на плохом финском языке о независимости Карелии..."

Lue lisää: Редакционная статья: Финляндия даже не хочет возвращения Карелии – путинской России бессмысленно развивать ложные конспирологические теории вокруг этого вопроса

(Карело-финская социалистическая республика 1940-56 годах и возможная независимая новая Карелия, о чем мечтает "Карельское национальное движение".)

Кузнецов малоизвестен в Финляндии, да и на родине в российской Карелии он тоже фигура противоречивая, и оценить реакцию на его идеи непросто. Согласно действующему российскому законодательству, любая форма "подстрекательства к сепаратизму" сурово карается, поэтому люди очень осторожны в выражении своего мнения.

Павел Мезерин, представляющий организацию Свободная Ингрия, также неизвестен и трудно оцениваем для финнов. Сейчас он ведет кампанию за независимую Ингрию в районе Питера и вокруг него.

Мезерин был бы готов принять переселившихся в Финляндию ингерманландцев обратно на прежние места жительства, но он говорит, что стремление к независимости не связано именно с Ингермаландией и не только с ней или с финским происхождением.

– Наш лозунг – "Ингрия будет свободной", но это лишь старое название региона и не исключает ни одного народа.

Павел Мезерин представляет организацию Свободная Ингери, символом которой является флаг финнов-ингерманландцев. Однако организация не имеет ничего общего с «Инкерин Лиитто».

Мезерин сказал, что пока не ясно, какие регионы в конечном итоге выйдут из-под центральной власти Москвы и кто станет де-факто руководителями регионов. Однако, по его мнению, у Питера и территорий вокруг него были бы все предпосылки для преуспевания как независимого государства и для перспектив стать частью Европы и даже Нато.

– Россия – это тюрьма народов. А Ингрия – естественная часть Европы, поэтому позвольте нам вернуться домой, обратился Мезерин к европейским руководителям.

Артем Тарасов из Пихкова (современный Псков) также на семинаре представлял соседние с Финляндией регионы. Его мечта – создать независимую Псковскую республику, граничащую с Эстонией, Латвией и Беларусью.

Псковская республика может показаться чистой фантазией, но в истории она существовала с 1348 года и до начала 1500-х годов.

Артем Тарасов представляет активистов, которые хотят независимой Псковской республики.

По идее Тарасова, Европе для обеспечения своей безопасности нужна новая зона суверенных государств, которая могла бы быть сформирована на восточной окраине Европы из территорий, оккупированных в течение времени Российской империей.

Как и многие другие активисты, он также поддерживает идею демилитаризации России, чтобы, например, ядерные ракеты никогда больше не стали оружием великорусского империализма.

По словам мечтающей о независимой Бурятии Марины Ханхалаевой, Россия совершает геноцид, посылая бурятских мужчин на войну в Украину.

Тарасов также считает, что война в Украине однажды перекинется на территорию России, и вот тогда-то у регионов появится шанс отделиться.

Например, возможно, что сторонники центральной власти России с военным опытом, а также представители различных частных армий вагнеровского типа в будущем могут сражаться с российскими активистами за независимость регионов и представителями малых народов, которые также приобрели боевой опыт в войне, сражаясь на стороне Украины.

– Это будет печально для людей, но в то же время это стало бы возможностью для нас. Все желающие российские регионы вряд ли смогут освободиться, но эту идею надо держать на столе, потому что это увеличит наши шансы, сказал Тарасов.

Kommentti Активисты, открыто выступающие за распад России, представляют собой тайну – кто есть кто? Когда речь идет о России, уже ничто не должно вызывать удивление, и нет ничего невозможного в принципе. Все это стало ясно окончательно 24 февраля 2022 года, когда Россия без каких-либо веских причин вторглась в Украину и начала планомерное уничтожение братского народа. Тем не менее, я должна признать, что была на мгновение поражена, когда на экране семинара, организованного в Европарламенте в Брюсселе, появилась совершенно новая карта России. На вымышленной карте была изображена территория России после окончания войны в Украине – или, как вариант, самое позднее после окончания репрессивного правления Владимира Путина. По воображаемому сценарию, в Россия могли бы возникнуть 34 новых государств, но по самым последним представлениям, их может быть даже 43. На семинаре присутствовали представители различных народов и регионов России, которые очень достоверно рассказали о преследованиях и откровенном геноциде против них со стороны центральной московской власти. Я пыталась догадаться относительно каждого выступающего, кто из них птица в небе, а кто рыба в мутной воде. Кто достаточно заслуживает доверия, чтобы стать новым харизматическим лидером, скажем, Бурятии или Республики Саха – то есть, в стиле Леннарта Мери, одного из ведущих фигур эстонской "Поющей революции" и ставшего впоследствии президентом Эстонии? Или может быть кто-то просто "фейковый активист", работающий на российскую службу безопасности, ФСБ, который вместо продвижения независимости регионов как раз препятствует их независимости? Я до сих пор не могу сказать, кто есть кто – вряд ли это знают и сами активисты. Деятельность некоторых из них может быть разрешена ФСБ только потому, что их хотят использовать в дальнейшем в кремлевских махинациях. За всеми следят и в каждое движение внедряются. В конце концов, имеет ли эта информация такое большое значение. Если распад России произойдет, ФСБ не сможет его предотвратить, так же как КГБ не смог предотвратить распад Советского Союза. Arja Paananen

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.