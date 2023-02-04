Американские сенаторы: Турции нельзя давать истребители, пока она не одобрит Финляндию и Швецию в Нато

Группа сенаторов-демократов и республиканцев призывают президента Джо Байдена заморозить продажу истребителей Турции до тех пор, пока она не одобрит членство в Нато Финляндии и Швеции.

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В общей сложности 27 сенаторов подписали письмо президенту Джо Байдену, в котором говорится, что "Конгресс не должен рассматривать вопрос о будущей помощи и продаже истребителей F-16, пока Турция не завершит ратификацию протоколов о присоединении".

В письме, написанном сенаторами как республиканской, так и демократической партий, говорится, что отказ от ратификации протоколов угрожает единству Нато в критический исторический момент, когда Россия продолжает свою агрессию в Украине.

Согласно сообщению CNN о петиции сенаторов, в письме также говорится, что "продуктивные и взаимовыгодные двусторонние отношения в сфере безопасности с Турцией отвечают интересам Соединенных Штатов". Сейчас сенаторы ожидают, что турецкое правительство ратифицирует протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в Нато.

По данным CNN, американские законодатели благодарят Турцию за то, что она является ценным союзником Нато в условиях продолжающегося незаконного вторжения России в Украину. В то же время они говорят, что то, что Турция постоянно блокирует заявку на членство Финляндии и Швеции, работает против нее.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в Нато в мае. Все остальные члены Нато, кроме Венгрии и Турции, ратифицировали членство стран.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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