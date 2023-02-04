Редакционная статья: Мы должны осмелиться говорить о распаде путинской России – что в таком случае будет делать Финляндия?

Владимир Путин утверждает, что отправил свою армию в Украину, чтобы сохранить Российскую Федерацию. Но именно бессмысленная война Путина может привести к краху России, пишет Арья Паананен.

С танками связаны судьбоносные моменты Советского Союза и России. Слева Борис Ельцин произносит свою знаменитую речь на танке в конце распада Советского Союза в августе 1991 года; справа — подбитый в Украине российский танк весной 2022 года.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В Финляндии уже кратко были представлены картины будущего, в которых упоминается распад российского государства на части как один из вариантов.

Некоторые эксперты, напротив, считают, что распад России невозможен или, по крайней мере, маловероятен.

Однако в случае с Россией мы должны были уже научиться, что никакая западная логика не может объяснить будущие события. Сюрпризы всегда могут быть, и они могут произойти быстро.

Поэтому было бы естественно, чтобы у нас также осмелились бы смело обсуждать возможность распада России на несколько разных государств. Ведь однажды нас уже застали врасплох, когда Советский Союз, который считался вечным, быстро канул в небытие.

Сегодня в Финляндии вспоминают даже со стыдом, что президент Мауно Койвисто еще в начале 1991 года пытался подавить стремление стран Балтии к независимости.

Тогдашний президент США Джордж Буш-старший, в свою очередь, посетил столицу Украины – Киев – в начале августа 1991 года, чтобы предостеречь от "самоубийственного национализма". Всего несколько недель спустя в Москве произошла попытка государственного переворота, и Украина провозгласила независимость, ускорив распад всего Советского Союза в декабре 1991 года. Впоследствии речь Буша прозвали в США ”Chicken Kiev Speech”, – "куриной киевской речью», поскольку в английском языке ”chicken” имеет переносное значение «трус».

Буша и Койвисто объединяла мысль, что Запад, по крайней мере, сам не должен провоцировать распад Советского Союза. Были опасения, что стремление регионов к независимости могли бы привести к кровопролитию, которое как раз в то время происходило в войнах при распаде Югославии, и даже к попаданию ядерного оружия не в те руки.

” Если в России начнется распад, то возможно он не будет таким бескровным, как последние предсмертные агонии Советского Союза.

Группа европейских консерваторов и реформистов (ECR) организовала на прошлой неделе в Европейском парламенте в Брюсселе семинар, на котором обсуждали возможный распад России.

Среди выступавших были десятки бежавших из России активистов, которые приводили суровые примеры внутрироссийского империализма и угнетения малых народов. Обычай Москвы грабить богатства нынешних "собственных территорий" и уничтожать коренные народы – это ровно из той же пьесы, что и подчинение Украины.

Активисты призвали Запад быть готовым к тому, что Россия может распасться даже на десятки государств. Однако многие желающие комфорта западные лидеры наверняка и тогда предпочли бы вернуться к некому знакомому со времен холодной войны статусу-кво в отношениях с Россией.

Если в России начнется распад, то возможно он не будет таким бескровным, как последние предсмертные агонии Советского Союза. Возможна кровавая гражданская война.

В украинской войне националистические силы различных регионов и народов России, приславшие своих добровольцев в поддержку Украины, сейчас набрались опыта. Также нет гарантий, на чью сторону встанут различные частные армии и вынужденные призывники, вернувшиеся живыми с путинской войны.

Когда Советский Союз распался, Финляндия готовилась к наплыву беженцев через восточную границу. Эта угроза и сейчас существует.

И как бы отреагировало политическое руководство Финляндии, если бы даже несколько российских регионов объявили о своей независимости и попросили бы поддержки для реализации своих амбиций?

А может быть, именно распад России и появление новых независимых государств стал бы тем "способом очищения", который положил бы начало подлинной демократизации и отказу от путинизма? Это могло бы стать началом пути, который однажды смог бы вернуть нормальное взаимодействие между людьми.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.