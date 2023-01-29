В России продолжается разрушение мемориала финским героям – после визита Владимира Путина были демонтированы надгробные камни

На Карельском перешейке в Койвисто, ныне Приморск, полностью разрушен мемориал жителям Койвисто, погибшим в Зимней войне и войне-продолжении. Работы по сносу были произведены практически сразу же после визита Владимира Путина в Питер.

Место захоронения финских героев находится на территории церкви в Койвисто, на фото – справа. Каменные блоки надгробных плит в настоящее время полностью демонтированы по решению Выборгского городского суда.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В России в полной тишине исполнили принятое осенью решение Выборгского городского суда, согласно которому мемориал героям Койвисто должен быть снесен как "несанкционированное сооружение".

Мемориал финским солдатам находится рядом с бывшей лютеранской церковью в Койвисто, нынешнем Приморске, на Карельском перешейке. Здесь благословлены 102 солдата – жителей Койвисто, павшие в Зимней войне и войне-продолжении.

Новость об окончательном сносе мемориала стала для Финляндии полной неожиданностью.

Мемориал финским героям находится перед церковью Койвисто, ныне Приморск. Мемориал имел один большой главный памятник и шесть малых плит с именными табличками в арке. На них были написаны имена 102 финских воинов, благословленных и похороненных здесь.

Финское Объединение по увековечению памяти погибших на войне еще в середине января получило успокаивающее письмо от российской Ассоциации Военные мемориалы, отвечающей за военные памятники на территории России, говорит председатель финского Объединения Пертти Суоминен.

– Снос сооружений на военном кладбище Койвисто (Приморск), по имеющимся данным, не завершен, сообщил в Финляндию 17 января генеральный директор «Военных мемориалов» Иван Мирошниченко.

Информация в письме, что мемориал еще не демонтирован, на тот момент была верной. Однако после этого события развивались стремительно.

18 января в Санкт-Петербурге состоялись торжества по поводу 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, на котором присутствовал и президент России Владимир Путин. В ходе этого визита Путин высоко оценил принятые осенью прошлого года решения российских судов; согласно этим решениям блокада Ленинграда была признана "геноцидом", к которому, в том числе, причастна и финская армия.

С другой стороны, во время визита Путина в Санкт-Петербург на платформе одной из местных социальных сетей в Приморске была поднята шумиха по поводу того, что в городе до сих пор стоит мемориал, "героизирующий память финских нацистских солдат".

– Те лица, из финских военнослужащих, которые принимали участие в агрессивной войне против СССР и уничтожали мирное население Ленинграда и области во время блокады, по сути, убийцы нашего народа и потенциально военные преступники. Считаем, что героизация их на территории России недопустима, написали активисты в Приморске.

Вот так выглядела площадка перед церковью Койвисто в августе прошлого года. Текст на главном памятнике мемориала уже был замазан, но сам камень оставался на месте.

Сразу же после визита Путина в Питер в Приморске начали разворачиваться события. Мемориал финским героям был полностью снесен.

С территории церкви исчезли и основной каменный памятник, и маленькие плиты с табличками, на которых были написаны имена.

– Да, сейчас памятник полностью демонтирован. Я был в церкви в воскресенье (22.1.) и видел это своими глазами, сказал IS один из приморских активистов-историков Борис Скок.

По словам Скока, сам он не хотел бы, чтобы памятник был полностью снесен, а только изменен в соответствии с российским законодательством. Это, в частности, должно было включать в себя то, что текст на надгробии могилы должен четко указывать, что это военное кладбище, и что в тексте никоим образом не должно упоминаться о героизме солдат, о которых идет речь.

Полемика, связанная с мемориалом назревала в Койвисто в течение трех лет. Текст на мемориале уже успел один раз измениться. Сначала текст гласил Павшим героям Койвисто, но это не понравилось российским властям и местным активистам. По их словам, государственный договор между Финляндией и Россией о сохранении военных кладбищ не позволяет героизировать солдат иностранной державы.

После этого текст был изменен на Павшим в войне жителям Койвисто, но и это не удовлетворило ни российские власти, ни активистов краеведческого движения. По их мнению, этот текст якобы мог вызвать ассоциацию, что в могиле покоятся обычные финские мирные жители, и подразумевал, что в их убийстве виновны советские солдаты.

Поводом для окончательного сноса памятника стало сентябрьское решение Выборгского городского суда о том, что каменный мемориал и таблички, установленные на могилах героев, являются "несанкционированным сооружением". Решение суда последовало за эпизодом прошлой весны, когда все тексты и таблички с именами были замазаны или удалены с мемориала.

Формально, решение суда о сносе не имеет ничего общего с предполагаемым "нацизмом" финских солдат. Утверждение о нацизме представлено в решении суда как существующий факт, который уже не требует доказательств.

Решение о сносе обосновывается тем, что памятник якобы был установлен самовольно и без разрешения. В Финляндии до сих пор не было известно, что решение суда уже вступило в законную силу в России.

Работы по сносу по решению суда были поручены местной компании "Корисстрой", которая и устанавливала мемориал в период с поздней осени 2019 года и до весны 2020 года. Тогда возведение было санкционировано администрацией города Приморска, администрацией Выборгского района и администрацией Ленинградской области.

Финское Общество Koivisto, финансировавшее строительство памятника, в то время было уверено, что все было сделано в строгом соответствии с требованиями российских властей.

IS также связался по телефону с представителем строительной компании "Корисстой". Он подтвердил, что основные конструкции мемориала в настоящее время полностью демонтированы, как того требует Выборгский городской суд.

– У нас не было другого выхода, кроме как исполнить решение суда, так как его нарушение привело бы к большим штрафам для нас, сказал представитель "Корисстой".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.