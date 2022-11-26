Путинский "военный повар" подарил свою кувалду Думе – лидер партии восхваляет "сокрушителя нацистской идеологии"

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов улыбался, показывая кувалду, которую он получил в подарок от Евгения Пригожина, хозяина известной своими зверствами частной армии Вагнера.

Сергей Миронов (слева) с гордостью показал кувалду, полученную в подарок от Евгения Пригожина. Пригожин (справа) недавно подарил разным людям кувалды, ставшие символом частной армии Вагнера.

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Лидер фракции в российском парламенте Сергей Миронов разместил в пятницу на своем Telegram-канале и ВКонтакте фото, на котором он позирует с кувалдой.

Миронов говорит, что получил кувалду в подарок от Евгения Пригожина, хозяина частной армии Вагнера. На кувалде – дарственная надпись, а также названия украинских городов Бахмут и Соледар.

Миронов написал в своих аккаунтах в соцсетях, что кувалда – полезный инструмент для разрушения «нацистской идеологии» направленной против России.

– С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии, поставившей своей целью уничтожение нашей страны. Пусть наконец все наши недруги осознают, что у них ничего не получится, написал Миронов.

Миронов хвастается, что раньше он и сам пользовался кувалдой – и в доказательство разместил таже видео, где он пробивает дыру в кирпичной стене.

– От наших действий сейчас зависит будущее России. России быть! написал Миронов, добавив в качестве темы лозунг "кувалда рулит".

Сергей Миронов выложил фото с кувалдой в руках в своих аккаунтах в социальных сетях.

Миронов возглавляет в Думе созданную Кремлем партию "Справедливая Россия", которая считается якобы независимой и отдельной партией. В действительности партия относится к сторонникам правящей партии "Единая Россия".

Недавно Миронов предложил в Думе легализовать в России частную армию Вагнера. Российское законодательство запрещает частные армии, но президент Владимир Путин до сих пор объяснял их существование тем, что они, действуя за рубежом, не нарушают законы страны.

Правовой статус армии Вагнера давно вызывает недоумение в России, так как Пригожину разрешено вербовать в свою частную армию прямо из тюрем преступников, отбывающих длительные сроки заключения.

По мнению Миронова, Вагнер и другие частные армии должны быть легализованы, ибо они "сражаются за русский мир и нашу страну", "освобождают Украину от нацистов и борются за все человечество".

Бывший олигарх и противник Путина Михаил Ходорковский разместил фотографию Миронова на своей странице в Twitter с такими комментариями:

– Картина полного упадка российской политики. Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия", с улыбкой держит в руках вагнеровскую кувалду, орудие варварского и незаконного убийства. Судя по всему, закон и справедливость выглядят именно так.

Сегодня Евгений Пригожин каждый день в центре публичного внимания в России.

Пригожин недавно сделал кувалду символом вагнеровской силы и власти. Впервые о вагнеровской кувалде стало известно в ноябре прошлого года, когда наемники Пригожина, по сообщениям, ударом кувалдой по голове убили вагнеровца, перешедшего на сторону Украины.

Видео убийства кувалдой Евгения Нужина также была опубликовано в сети. Тогда Пригожин прокомментировал жестокую казнь, сказав, что "собаке – собачья смерть". Российские власти не осудили публично казнь Нужина.

(Видео - Пригожин дарит кувалду своим бойцам как «секретное» оружие.)

Недавно перебежавший в Норвегию бывший наемник Вагнера Андрей Медведев утверждает, что лично был свидетелем нескольких казней, когда вагнеровцы убивали своих солдат, признанных предателями.

Евгений Пригожин также сам недавно опубликовал видео, где он дарит своим солдатам кувалду как оружие.

– Новую разработку привез, да, вооружение, и надо, чтобы вы продумали, каким образом обучать, чтобы весь личный состав умел им работать. Сами изучите сначала, отработаете, разберетесь с техникой применения, со всеми нюансами. Передаю пока в одном экземпляре, наставлял Пригожин в видео.

В декабре люди в масках забрасывали кувалды во двор посольства Финляндии в Москве через ограждение. Видео этого стало вирусным в социальных сетях, после чего Финляндия направила в МИД России запрос, согласно которому российские власти должны гарантировать безопасность финской дипмиссии и ее персонала.

В ноябре юрист Пригожина появился на видео с кувалдой, упакованной в футляр от скрипки. Одновременно с публикацией видео было сказано, что Пригожин направляет кувалду в Европарламент как "информационный пакет".

Затем министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу ответил Пригожину своим собственным видео с наручники. Рейнсалу заявил, что отправит наручники в Гаагу, где они дождутся приговора Пригожину и его сообщникам.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.