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В Финляндии общенациональный бум самодельных печей для Украины

В нескольких городах Финляндии собираются самодельные печи-буржуйки для Украины. В проекте участвуют учебные заведения, компании и частные лица.

Студенты Абхи Гупта и Ессе Ронту изготовили печи-буржуйки для Украины под руководством мастера Маркуса Паконена (в центре). Kuva: TAKK

13:42

В Украине зимы холодные, и при поддержке сайта Konekansa.net была организована благотворительная кампания по оказанию помощи в отоплении.

Печной бум быстро распространился по всей стране.

Первая партия печей выехала из Сало в минувшую среду, 25.01, а следующая партия уже готовится, сообщает Salon Seudun Sanomat.

В Хельсинки проект печей, начатый Технологическим университетом Лаппеенранты (LUT), был подхвачен, когда на стройплощадке Круунусилтa начали делать печи из обрезков буронабивных свай, оставшихся после работ на мосту.

В конце прошлого года сотрудники LUTа начали предлагать финнам делать печи. Университет спроектировал простую дымовую печь – и они уже были сделаны в университете для помощи Украине.

Печи Konekansa.net не имеют отношения к университету.

Заготовки печей ждут сварки и отделки. На один поддон помещается 36 печей. Kuva: TAKK

Печи можно использовать для обогрева домов и приготовления пищи в условиях военного времени. Инструкции по изготовлению печи появилась в интернете в начале года.

Компания Linjalaser из Кеуруу изготовила десять печей. Kuva: Outi M. Kättö

По данным Konekansa.net, десятки печей также были изготовлены или готовятся в Куопио, Кеуруу, Нокиа, Кангасала и Йлоярви. Более 70 печей уже отправлены из Куопио в Украину.

В Тампере компания Avemet поставила 18 заготовок печей с еще не сваренными частями в Йямсянкоски для сборки. Компания Makinakorjaamo и Luksia, образовательная компания муниципалитета Lohja в феврале поставят в Украину 36 печей.

В Савонлинне профессионально-технический колледж Samiedu сотрудничает с металлообрабатывающими компаниями для изготовления 90 самодельных печей.

Как сообщает Yle, финское агентство по безопасности и химикатам Тукес напоминает, что самодельные печи не предназначены для постоянного использования. Непроверенная печь, сделанная самостоятельно по инструкции из сети, может быть не герметична и выпускать дымовые газы в помещение.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Elina Ranta

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