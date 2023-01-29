В Финляндии общенациональный бум самодельных печей для Украины

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.
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В Украине зимы холодные, и при поддержке сайта Konekansa.net была организована благотворительная кампания по оказанию помощи в отоплении.
Печной бум быстро распространился по всей стране.
Первая партия печей выехала из Сало в минувшую среду, 25.01, а следующая партия уже готовится, сообщает Salon Seudun Sanomat.
В Хельсинки проект печей, начатый Технологическим университетом Лаппеенранты (LUT), был подхвачен, когда на стройплощадке Круунусилтa начали делать печи из обрезков буронабивных свай, оставшихся после работ на мосту.
В конце прошлого года сотрудники LUTа начали предлагать финнам делать печи. Университет спроектировал простую дымовую печь – и они уже были сделаны в университете для помощи Украине.
Печи Konekansa.net не имеют отношения к университету.
Печи можно использовать для обогрева домов и приготовления пищи в условиях военного времени. Инструкции по изготовлению печи появилась в интернете в начале года.
По данным Konekansa.net, десятки печей также были изготовлены или готовятся в Куопио, Кеуруу, Нокиа, Кангасала и Йлоярви. Более 70 печей уже отправлены из Куопио в Украину.
В Тампере компания Avemet поставила 18 заготовок печей с еще не сваренными частями в Йямсянкоски для сборки. Компания Makinakorjaamo и Luksia, образовательная компания муниципалитета Lohja в феврале поставят в Украину 36 печей.
В Савонлинне профессионально-технический колледж Samiedu сотрудничает с металлообрабатывающими компаниями для изготовления 90 самодельных печей.
Как сообщает Yle, финское агентство по безопасности и химикатам Тукес напоминает, что самодельные печи не предназначены для постоянного использования. Непроверенная печь, сделанная самостоятельно по инструкции из сети, может быть не герметична и выпускать дымовые газы в помещение.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.