Комментарий: У российской пропаганды появился новый большой враг по соседству

Теперь российские телепропагандисты раздражены тем, что Никита Хрущев передал военную базу Порккаланиеми обратно Финляндии. Но самые дикие истории о врагах тем не менее создаются о Польше, пишет Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Враждебная пропаганда России по отношению к соседним странам и всей Европе принимает новые обороты.

Телевизионный пропагандист Владимир Соловьев недавно наслаждался идеей, что Берлин, Париж и Лондон должны быть безвозвратно оккупированы Россией. Соловьев также подстрекал Россию к нанесению ударов по военным объектам во Франции, Польше, Германии, Великобритании и Румынии или, в качестве альтернативы, нанести "упреждающий" ядерный удар по Франции.

По словам Соловьева, все это было бы не более чем "законным возмездием" за то, что несколько западных стран планируют отправить боевые танки в помощь Украине.

Сейчас Соловьев особенно раздражен тем, что Михаил Горбачев и Борис Ельцин одобрили вывод советских войск из Восточной Европы в начале 1990-х годов. Управляемый Советским Союзом Варшавский договор прекратил свое существование, и одна за другой освобожденные от Москвы буферные страны вступали в Нато.

Но это еще не все. Соловьев также с желчью сокрушается, что Никита Хрущев позволил вернуть арендованную территорию Порккала обратно под контроль Финляндии в 1956 году. Советский Союз преждевременно передал Порккаланниеми Финляндии, так как в конце войны-продолжения в 1944 году договором был навязан срок аренды базы не менее пятидесяти лет.

Если бы Хрущев понимал необходимость удержания Порккала и российские войска все еще находились бы в Европе, Финляндия не стремилась бы вступить в Нато, рассуждает Соловьев.

– Глупец Хрущев закрыл нашу военную базу в Финляндии... Дернулись бы они сейчас все эти, молчали бы в тряпочку, не было бы ни санкций, ничего, продолжал реветь Соловьев.

(Соловьев критикует возвращение Порккала в Финляндию на видео ниже.)

Россия создает из Финляндии образ врага, используя различные геноцидные и нацистские претензии. Однако Финляндия не одинока в этом ряду "недружелюбных соседей", у России для каждой из соседних стран есть свои бредовые фабрики, плодящие фейковые новости о каждой стране в отдельности.

Польша, страна Нато, возводится в роль настоящего большого зла.

В российских СМИ можно найти сотни статей о якобы империализме Польши и тайных приготовлениях к войне.

Главное утверждение то, что нынешняя польская власть стремится к территориям, которые когда-то принадлежали Польше или находились под ее слабым контролем в какой-то момент в прошлые века. Другими словами, эти аргументы основаны на той же логике, что и аргументы самого Владимира Путина об "российских исторических землях" и их возвращении под контроль России.

Это порождает картину угрозы, что Польша сейчас якобы готовится к "полномасштабной войне" и пытается захватить западные части Беларуси и западные части Украины. Кроме того, Польша, как говорят, якобы претендует на российский Калининград и районы под Смоленском.

Российская пропаганда утверждает, что Польша сейчас осуществляет ползучую оккупацию Украины.

Польские солдаты-добровольцы, отправившиеся на помощь Украине, и намерение Польши отправить в Украину танки Leopard якобы являются лишь подготовкой к попытке Польши в ближайшее время аннексировать западные районы Украины.

Белорусский автократ Александр Лукашенко, в свою очередь, неоднократно заявляет, что Польша угрожает его стране. Описывается, что Польша планирует свергнуть Лукашенко и оккупировать западные районы Беларуси.

В том числе утверждается, что Польша также претендует на господство в трех морях. Согласно этой теории, Польша хочет стать новой европейской сверхдержавой, которая могла бы контролировать доступ к Балтийскому, Черному и Адриатическому морям.

В мае президент Польши Анджей Дуда высоко оценил дружбу между Польшей и Украиной, сказав следующие слова:

– Между нашими странами больше не будет границ. Мы будем жить вместе и строить общее счастье и силу, что позволит нам отогнать любую опасность или угрозу, сказал Дуда.

Слова Дуды объясняют картину будущего, которое включает возможность вступления Украины как в Европейский Союз, так и в Нато. Однако в российской пропаганде это заявление было немедленно перекручено так, что Дуда, наконец, высказал вслух свои намерение завоевать Украину. Одним из таких «толкователей» был экс-президент Дмитрий Медведев.

– Президент Польши Анджей Дуда официально признал территориальные претензии страны на Украину. Маски сняты. Он объявил, что между Польшей и Украиной больше не будет границ, написал Медведев.

Российская пропаганда утверждает, что заранее известен даже тот день, когда Польша вторгнется в Западную Украину и объявит о начале "освобождения Киева". Эта дата – 4 мая 2023 года. Вряд ли стоит утруждать себя отметкой этого дня в календаре.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.