Комментарий: Путинская Россия создала агрессивный мем с посланием, заимствованным из Берлина 1945 года: "Можем повторить!"

Нельзя недооценивать важность нарративов в войне и политике. В текущей войне нарративов вокруг Украины явно проигравший – Россия, пишет спецкор Йоуко Юонала.

Празднование Нового года в Москве: на одной эмблеме красная звезда Советского Союза и буква Z, обозначающая российскую «спецоперацию».

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Весной 1945 года солдаты Красной армии, оккупировавшие Берлин, нацарапали десятки надписей на разрушенном немецком Рейхстаге. Одна из них гласит:

"За налеты на Москву. За обстрел Ленинграда. За Тихвин и Сталинград. Помните и не забывайте. А то можем и повторить".

В оригинале слово повторить написано в форме – подовторить.

Недавно российский интернет-журнал в изгнании Медуза опубликовал интересную статью об этой надписи неизвестного автора.

Последняя фраза "можем повторить" – это угроза. Это означает, что Красная Армия может, в случае необходимости, вернуться в Берлин. Однако, по словам Meduza, эта идея в 1960-х годах исчезла из мемориальной культуры памяти о Великой Отечественной войне. В то время ветераны предпочитали относиться к войне в духе "лишь бы не было войны".

Надпись на стене "можем повторить" сделал неизвестный солдат Красной Армии в Берлине в 1945 году. Оригинальный текст содержит небольшую орфографическую ошибку, которая считается диалектным выражением: слово повторить написано – подовторить.

Россия самодержавного Владимира Путина однако же возвела празднование Дня Победы и годовщины Великой Отечественной войны в совершенно новый, воинственный ажиотаж. Десятилетия назад лозунг "можем повторить" стал известным вульгарным сексуальным мемом, который распространился по всей России в виде, например, пошлых наклеек на автомобилях.

Медуза анализирует, что фраза явно была воскрешена и переформирована в последнее десятилетие, чтобы выразить растущее недовольство тем, что Запад не признает статуса России как великой державы, а также "угнетением" и "унижением" России.

Восстание России против "унижающих" и "нацистов" – часть сознательно выстроенного нарратива с целью формирования мышления людей. Эта история служит Кремлю прямо сейчас, когда Путин ведет жестокую агрессивную войну в Украине, заклеймённую Россией "нацистским государством".

Российское телевидение уже открыто обсуждает, кроме прочего, начало новой войны против Германии:

Нацистская карта разыгрывается не только в отношении Украины, но и в отношении Финляндии – с еще большей силой и из еще более авторитетных кругов. Вплоть до Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Россия строит нарратив о Финляндии как о "нацистском государстве", виновном в военных преступлениях, включая блокаду Ленинграда.

Несколько дней назад Путин сам дал понять, что Советский Союз и Россия просто по доброте душевной оставили Финляндию безнаказанной за военные преступления в Ленинграде. Это последовательное и долгосрочное построение нарратива. Как пример – несколько лет назад в российской общественности было распространено совершенно необоснованное утверждение, что в братских могилах Сандармоха похоронены русские военнопленные, расстрелянные финнами во время войны-продолжения.

Создание враждебного нарратива – это преднамеренная и опасная информационная война. Украина каждый день платит за это страшную цену.

Иосиф Сталин прославлен в России как победитель нацистской Германии. В день рождения диктатора 21 декабря в Москве у могилы Сталина в Кремле был выставлен почетный караул.

В двух статьях, опубликованных в новой книге Время неопределенности – как агрессивная война России меняет мир? (Gaudeamus 2023) финские исследователи размышляют о значении нарративов для войны. В книге представлены работы тринадцати ведущих финских ученых.

Доцент Хельсинкского университета и Университета национальной обороны Катри Пюннёниеми в своей статье ссылается на тексты философа Ханны Арендт. Согласно статье, сила тоталитарных систем заключается в "умении отрывать события от реальности и заменять обычные причинно-следственные связи намеками на враждебность и другие скрытые смыслы". Таким образом, можно создать нарративы, направляющие мышление людей.

Это именно то, что сделала Россия. Она называла Украину "нацистским государством", которое Запад использует для атак на Россию. Украина также была представлена как "сатанинская" угроза, которую Россия должна уничтожить.

Память о героических сражениях Великой Отечественной войны, идея новой войны против фашизма и мем "можем повторить" очень хорошо вписываются в этот шаблон.

Жуткая сатанинская риторика направлена уже и за пределы Украины. В недавнем твите Владимир Соловьев, один из ведущих пропагандистов Кремля, обвинил все 50 поддерживающих Украину стран, собравшихся в пятницу в Рамштайне, в сатанизме.

В структуре российского нарратива есть и другие аспекты. Так у Пюннёниеми:

"Стратегический выбор России представляется как необходимая реакция на внешнюю угрозу, либо ситуация переворачивается с ног на голову, и Россия изображается жертвой конфликта", пишет доцент.

"Обе модели объяснения используются в военной риторике Кремля. Трудно отделаться от мысли, что развязанная Россией широкомасштабная агрессивная война против Украины в феврале 2022 года была стратегическим просчетом. Однако это не столько иррациональное принятие решений, сколько явление, которое президент Юхо Кусти Паасикиви (1870-1956) назвал в своих воспоминаниях "безумием".

Наблюдение Пюннёниеми превосходно.

Для Паасикиви "безумие" – иррациональный элемент, национальное чувство и слава великой державы, которые время от времени овладевали российскими политиками в годы репрессий. Порывы иррациональности довели отношения между Великим княжеством Финляндским и Россией до предела.

Безумие стало мейнстримом в Кремле.

Ю.К. Паасикиви знал Россию. На снимке Паасикиви с председателем Контрольной комиссии Андреем Ждановым в октябре 1944 года.

Силу нарративов в войне использует и Украина, пишет профессор коммуникации Хельсинкского университета Мерви Пантти в статье Война и СМИ:

"То, что Украина выиграла информационную войну против России, является одним из сильных нарративов этой войны, историй, которые о ней рассказывают. Под победой подразумевается успех Украины в завоевании политической, экономической и военной поддержки широкой международной элиты, симпатий граждан и внимания СМИ. Украинцы почти единодушно изображаются героическими жертвами неоправданной агрессии, а среди западной политической элиты поддержка российской агрессии была незначительной".

По мнению Пантти, украинский нарратив войны представляет собой традиционный сеттинг Давида и Голиафа: более слабая нация защищается от более сильной благодаря своему мужеству, находчивости и единству. Нарратив жертвенности и героизма, а заодно и сильного бренда страны, вовлекает "всех украинцев, от лидеров до простых граждан и солдат с экшн-камерами", пишет Пантти.

"Мне не нужна эвакуация, мне нужно оружие", сказал президент Владимир Зеленский вскоре после вторжения России в Украину. Снимок сделана 24 февраля 2022 года.

Украинцы – мастера поддерживать свою сильную историю в социальных сетях мемами и видеоклипами. Главный рассказчик – президент Владимир Зеленский, которого даже после победы на выборах все еще обзывали просто телевизионным комиком. Выбор оказался блестящим. Зеленский владеет мастерством повествования благодаря своим выразительным способностям, и как лидер борьбы за оборону своей страны он стал государственным тяжеловесом.

Паутина нарративов, сотканная Украиной, вдохновляет, оживляет и дает надежду, в отличие от нацистского нарратива России, имеющего запах смерти.

Для Украины победа в информационной войне имеет огромное военное и экономическое значение. Симпатия к вопросу Украины поддерживает поставки оружия и гуманитарной помощи. Это стратегическое преимущество, которое приведет Украину к победе в оборонительной борьбе.

Киевляне идут в центре города 12 января мимо изображения почтовой марки с горящим Кремлем.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.