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Редакционная статья: Путин и Лавров не случайно намекают на финский "нацизм" – зреет большой нарратив о враге

Сейчас Россия планомерно создает образ Финляндии как государства, которое ускользнуло, как собака под ворота, от наказания за "нацистские преступления" в конце Второй мировой войны

Намеки на якобы нацистское прошлое Финляндии — это один из способов, которым Владимир Путин и Сергей Лавров сейчас строят пропагандистскую историю против Финляндии. Kuva: Ilya Pitalov / Sputnik / Reuters

9:44

Вспомните события менее чем годичной давности. Разве не казалось непостижимым слушать обвинения президента Владимира Путина в необходимости проведения так называемой спецоперации против Украины, чтобы очистить страну от власти "неонацистов"?

С тех пор Россия повторяет нацистскую историю каждый божий день. В глазах Кремля нацистами теперь являются все, кто не подчиняется воле Путина.

Создание нарратива "врага" об Украине началось еще в 2004 году, когда произошла Оранжевая революция и ставленник Путина Виктор Янукович был вынужден уступить место Виктору Ющенко. С тех пор все двигалось ползком – и теперь большая война.

Финляндия тоже более четко должна бы осознавать, каким систематическим и хитрым способом Россия сделала врагом свой братский славянский народ.

В среду Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров каждый со своей стороны организовали медиа-шоу, одно из направлений которого коснулось также и Финляндию. Это не было случайностью или совпадением.

Лавров намекнул на симпатии Финляндии к нацистам во время Второй мировой войны и "невиновности" на своей пресс-конференции, где он даже уколол президента Саули Ниинистё, что даже тот "думает о фашистской Германии".

Путин, в свою очередь, высоко оценил недавние решения российских судов, объявивших блокаду Ленинграда в 1941–44 годах "геноцидом" и признавших Финляндию одним из виновников этих военных преступлений.

Россия не признает, что сама делает что-то не правильно. И не только в Украине – так было и в 1939 году, когда Советский Союз заключил тайный пакт с Германией Адольфа Гитлера, а затем начал расширять сферу своего влияния на Польшу, Финляндию и страны Балтии.

Лавров сказал огорченно, что его удивила скорость, с которой Финляндия, образец дружбы, сменила свою риторику на антироссийскую и поспешила подать заявку на членство в Нато.

Со своей стороны, Путин дал понять, что Советский Союз и Россия в свое время по доброте душевной позволили Финляндии, среди прочих, остаться безнаказанной за свои военные преступления в Ленинграде.

– Мы не говорили об этом раньше из-за определенной толерантности и потому, что не хотели портить отношения, оправдывался Путин, не упоминая, что Финляндия уже была наказана.

В Финляндии обдумывали, какой может быть месть России на членство Финляндии в Нато. Похоже, одна из форм мести – попытка в глазах русских создать из финнов образ нацистов, чьи военные преступления должны быть наконец расследованы.

Одна из форм мести – попытка в глазах русских создать из финнов образ нацистов, чьи военные преступления должны быть наконец расследованы.

Путинистский исторический нарратив предполагает, что многие люди в России до сих пор не знают о Зимней войне, начатой Советским Союзом. Они также не знают о военных репарациях, выплаченных Финляндией, о Контрольной комиссии и суде над военными преступниками.

Пропагандистскую мельницу Кремля остановить невозможно, но мы можем лучше заботиться о знании истории собственным народом. Это поможет нам быть готовыми и уверенными, что Кремль больше никогда не сможет пойти против нас дальше слов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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IS

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