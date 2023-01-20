Прочтите полностью рассуждения Лаврова о "господине Ниинистё" – вопрос задал восхищающийся Путиным исландский журналист

Колючий выпад начался с того, что исландский журналист Хаукур Хаукссон, неоднократно обслуживающий российскую пропагандистскую машину, сначала «скормил» слова президента Саули Ниинистё.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в среду в Москве с обзором событий прошедшего 2022 года.

На мероприятии присутствовал также журналист исландской радиостанции Saga Хаукур Хаукссон. Он неожиданно задал вопрос о Финляндии и президенте Саули Ниинистё. Вопросы в этот раз должны были заранее направляться в пресс-службу Министерства иностранных дел России, так что пресс-секретарь Мария Захарова, формировавшая очередность вопросов, прекрасно знала, что будет.

Хаукссон – не просто какой-то исландский журналист, его хорошо знают в российском МИДе и пресс-службе Кремля. Пару лет назад Хаукссон попал в заголовки газет из-за пресс-конференции президента Владимира Путина, где он без стеснения изливал Путину свое восхищение.

Хаукур Хаукссон недавно занял видную роль в российских пропагандистских СМИ своими заявлениями против Запада и обвинениями в адрес Украины.

Во время войны в Украине Хаукссон играет заметную роль так называемого ”независимого иностранного журналиста” как в российских государственных СМИ, так и на сайтах фальшивых новостей, управляемых путинским "военным поваром" Евгением Пригожиным.

Хаукссон также посещал оккупированные Россией украинские территории и утверждал, что видел оставленные там "украинскими нацистами" "нацистские флаги, свастику и наркотики". Он назвал резню в Буче постановкой и заявил, что украинские нацисты расстреливали своих людей, чтобы переложить вину на русских.

(Ниже приводится полное заявление Сергея Лаврова для прессы в среду. Хаукур Хаукссон получает от Марии Захаровой свою очередь на вопросы примерно на отметке 57.10).

Вопрос Хаукссона к Лаврову был сформулирован следующим образом:

– Вы только что говорили о том, что маски сброшены Западом. …. Как вы прокомментировали бы довольно откровенное заявление Саули Ниинистё, это господин президент Финляндии, на Новый год, когда он сравнил Российскую Федерацию с жестоким нацистским режимом?

Иными словами, вопрос Хаукссона был сформулирован таким образом, чтобы у рядового российского слушателя сложилось впечатление, что Ниинистё якобы сравнивает современную Россию с нацистской Германией. Такое сравнение в путинской России даже запрещено законом – и, более того, Ниинистё даже не сделал такого сравнения.

На самом деле в своей новогодней речи Ниинистё сравнил действия Путина с действиями Сталина. Фраза с «жестоким нацистским режимом» не встречается ни в недавних интервью Ниинистё датскому Politiken, ни в шведском Dagens Nyheter, ни в других заявлениях Ниинистё.

В своем ответе Лавров тут же воспользовался вопросом Хаукссона, чтобы уколоть Ниинистё за то, «аллюзии в отношении фашистской Германии отражают факт того, что С.Ниинистё об этом часто думает»

Российская пропаганда все более систематически выстраивает нарратив о Финляндии как о давнем союзнике нацистов и стране, совершавшей военные преступления вместе с нацистами. Инсинуация Лаврова о Ниинистё, который "думает о фашистской Германии", была прямым продолжением этого пропагандистского трюка и попыткой намека в том направлении, что сам Ниинистё якобы также испытывает какие-то симпатии к нацистам.

ИС перевел ответ Лаврова, касающийся Финляндии, на финский язык. Ниже полностью ответ Лаврова касающийся Финляндии и Ниинистё на русском языке, как это изложено на сайте МИДа

С.В.Лавров: ”Что касается новогоднего выступления и еще одного недавнего интервью Президента Финляндии С.Ниинистё. Точно так же, как и в случае с Грецией и Кипром, мы исходили из того, что Финляндия долгие годы была образцом дружеских отношений между государствами. Еще с тех времен, когда это называлось «сосуществование стран с различными социально-политическими системами».

Меня удивила та скорость, с которой Финляндия, как и Швеция, резко сменила риторику. Видимо, за этим стоит смена позиции, либо она была такой антироссийской, просто ее хорошо камуфлировали красивыми фразами о необходимости общеевропейского дома, уважения принципов Хельсинкского заключительного акта. Говорили даже о целесообразности в 2025 г. собрать в Хельсинки саммит, посвященный 75-летию создания ОБСЕ. (Лавров говорил о 75-й юбилейной встрече, но в 2025 году будет только 50 лет со дня проведения саммита ETYK в 1975 году в Хельсинки.)

Не знаю. Меня, конечно, удивили эти высказывания. С.Ниинистё прямо сравнил, что также, как и И.В.Сталин напал на Финляндию, так и В.В.Путин напал на Украину. Как И.В.Сталин в Финляндии, так и В.В.Путин на Украине проиграет». Если честно, достаточно примитивный монолог. Но аллюзии в отношении фашистской Германии отражают факт того, что С.Ниинистё об этом часто думает.

Мне кажется, что историю финны должны помнить хорошо, как и то, что они были совсем не невинными жертвами процессов, которые проходили перед Второй мировой войной и после ее начала. Жаль, что всё создававшееся в Европе – и во многом ведущая роль Финляндии – сейчас в одночасье обрушено в немалой степени усилиями самой Финляндии.

Но мы соседи. Этого не изменишь. Финляндия так ретиво и с наслаждением рвется в НАТО и говорит о том, что это будет гарантировать ее безопасность. Но, как мы и говорили, будем должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции, если оно состоится, к альянсу и будем принимать соответствующие военно-технические меры на нашей стороне границы.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.