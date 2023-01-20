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Прочтите полностью рассуждения Лаврова о "господине Ниинистё" – вопрос задал восхищающийся Путиным исландский журналист

Колючий выпад начался с того, что исландский журналист Хаукур Хаукссон, неоднократно обслуживающий российскую пропагандистскую машину, сначала «скормил» слова президента Саули Ниинистё.

Известный как симпатик России исландский журналист Хаукар Хаукссон (справа) задал Сергею Лаврову вопрос, касающийся Финляндии. Kuva: Shamil Zhumatov / REUTERS

15:13

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в среду в Москве с обзором событий прошедшего 2022 года.

На мероприятии присутствовал также журналист исландской радиостанции Saga Хаукур Хаукссон. Он неожиданно задал вопрос о Финляндии и президенте Саули Ниинистё. Вопросы в этот раз должны были заранее направляться в пресс-службу Министерства иностранных дел России, так что пресс-секретарь Мария Захарова, формировавшая очередность вопросов, прекрасно знала, что будет.

Хаукссон – не просто какой-то исландский журналист, его хорошо знают в российском МИДе и пресс-службе Кремля. Пару лет назад Хаукссон попал в заголовки газет из-за пресс-конференции президента Владимира Путина, где он без стеснения изливал Путину свое восхищение.

Хаукур Хаукссон недавно занял видную роль в российских пропагандистских СМИ своими заявлениями против Запада и обвинениями в адрес Украины. Kuva: Venäjän ulkoministeriön video / ruutukaappaus

Во время войны в Украине Хаукссон играет заметную роль так называемого ”независимого иностранного журналиста” как в российских государственных СМИ, так и на сайтах фальшивых новостей, управляемых путинским "военным поваром" Евгением Пригожиным.

Хаукссон также посещал оккупированные Россией украинские территории и утверждал, что видел оставленные там "украинскими нацистами" "нацистские флаги, свастику и наркотики". Он назвал резню в Буче постановкой и заявил, что украинские нацисты расстреливали своих людей, чтобы переложить вину на русских.

(Ниже приводится полное заявление Сергея Лаврова для прессы в среду. Хаукур Хаукссон получает от Марии Захаровой свою очередь на вопросы примерно на отметке 57.10).

Вопрос Хаукссона к Лаврову был сформулирован следующим образом:

– Вы только что говорили о том, что маски сброшены Западом. …. Как вы прокомментировали бы довольно откровенное заявление Саули Ниинистё, это господин президент Финляндии, на Новый год, когда он сравнил Российскую Федерацию с жестоким нацистским режимом?

Иными словами, вопрос Хаукссона был сформулирован таким образом, чтобы у рядового российского слушателя сложилось впечатление, что Ниинистё якобы сравнивает современную Россию с нацистской Германией. Такое сравнение в путинской России даже запрещено законом – и, более того, Ниинистё даже не сделал такого сравнения.

На самом деле в своей новогодней речи Ниинистё сравнил действия Путина с действиями Сталина. Фраза с «жестоким нацистским режимом» не встречается ни в недавних интервью Ниинистё датскому Politiken, ни в шведском Dagens Nyheter, ни в других заявлениях Ниинистё.

Kuva: SHAMIL ZHUMATOV / Reuters

В своем ответе Лавров тут же воспользовался вопросом Хаукссона, чтобы уколоть Ниинистё за то, «аллюзии в отношении фашистской Германии отражают факт того, что С.Ниинистё об этом часто думает»

Российская пропаганда все более систематически выстраивает нарратив о Финляндии как о давнем союзнике нацистов и стране, совершавшей военные преступления вместе с нацистами. Инсинуация Лаврова о Ниинистё, который "думает о фашистской Германии", была прямым продолжением этого пропагандистского трюка и попыткой намека в том направлении, что сам Ниинистё якобы также испытывает какие-то симпатии к нацистам.

ИС перевел ответ Лаврова, касающийся Финляндии, на финский язык. Ниже полностью ответ Лаврова касающийся Финляндии и Ниинистё на русском языке, как это изложено на сайте МИДа

С.В.Лавров: ”Что касается новогоднего выступления и еще одного недавнего интервью Президента Финляндии С.Ниинистё. Точно так же, как и в случае с Грецией и Кипром, мы исходили из того, что Финляндия долгие годы была образцом дружеских отношений между государствами. Еще с тех времен, когда это называлось «сосуществование стран с различными социально-политическими системами».

Меня удивила та скорость, с которой Финляндия, как и Швеция, резко сменила риторику. Видимо, за этим стоит смена позиции, либо она была такой антироссийской, просто ее хорошо камуфлировали красивыми фразами о необходимости общеевропейского дома, уважения принципов Хельсинкского заключительного акта. Говорили даже о целесообразности в 2025 г. собрать в Хельсинки саммит, посвященный 75-летию создания ОБСЕ. (Лавров говорил о 75-й юбилейной встрече, но в 2025 году будет только 50 лет со дня проведения саммита ETYK в 1975 году в Хельсинки.)

Не знаю. Меня, конечно, удивили эти высказывания. С.Ниинистё прямо сравнил, что также, как и И.В.Сталин напал на Финляндию, так и В.В.Путин напал на Украину. Как И.В.Сталин в Финляндии, так и В.В.Путин на Украине проиграет». Если честно, достаточно примитивный монолог. Но аллюзии в отношении фашистской Германии отражают факт того, что С.Ниинистё об этом часто думает.

Мне кажется, что историю финны должны помнить хорошо, как и то, что они были совсем не невинными жертвами процессов, которые проходили перед Второй мировой войной и после ее начала. Жаль, что всё создававшееся в Европе – и во многом ведущая роль Финляндии – сейчас в одночасье обрушено в немалой степени усилиями самой Финляндии.

Но мы соседи. Этого не изменишь. Финляндия так ретиво и с наслаждением рвется в НАТО и говорит о том, что это будет гарантировать ее безопасность. Но, как мы и говорили, будем должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции, если оно состоится, к альянсу и будем принимать соответствующие военно-технические меры на нашей стороне границы.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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