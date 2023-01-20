Россия обвиняет в том числе и Финляндию в геноциде – теперь Путин высказался: "Мы не хотели портить отношения...".

Владимир Путин своими словами объяснил логику, почему Россия только сейчас очнулась и объявила блокаду Ленинграда геноцидом советского гражданского населения.

Владимир Путин в среду возложил цветы на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены жертвы блокады Ленинграда.

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Президент России Владимир Путин встретился в среду в Санкт-Петербурге с ветеранами Второй мировой войны и мирными жителями, пережившими блокаду Ленинграда в 1941–44 гг.

На встрече с ветеранами Путин также прокомментировал принятое осенью российскими судами решении, что блокада Ленинграда была "геноцидом". В октябре городской суд Санкт-Петербурга и суд Ленинградской области вынесли заключения, что геноцид советского мирного населения совершали не только немецкие войска Адольфа Гитлера, но и, в том числе, финская армия.

Путин сказал ветеранам, что признание блокады Ленинграда геноцидом является "чрезвычайно важным" вопросом.

– Этот вопрос рассматривался в своё время в Нюрнберге, и в общем и целом оценки были даны. Но это именно в общем и целом, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить, даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде, сказал Путин.

В среду Владимир Путин посетил Музей блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге.

В Питере Путин также объяснил, почему признание блокады Ленинграда геноцидом произошло в России только сейчас. По его словам, это связано, прежде всего, со склонностью людей, кем бы они ни были, забывать неприятные вещи и жить дальше.

– С одной стороны, неплохо, что человек не живёт под гнетом тяжёлых воспоминаний... Но историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы таких трагедий, которые переживал наш народ во время Великой Отечественной войны, никогда бы не повторялось. Это очень важная вещь.

Путин не назвал в своем выступлении ни одну страну или народ конкретно, но он дал понять, что Россия считает несколько европейских стран виновными в блокаде Ленинграда и, как следствие, в "геноциде советского гражданского населения".

– Здесь, на Ленинградском фронте, в блокаде Ленинграда участвовали и совершали преступления представители очень многих европейских стран.

По словам Путина, ранее Россия не хотела поднимать вопрос о блокаде Ленинграда как о геноциде, потому что до сих пор Москва старалась поддерживать хорошие отношения с европейскими странами.

– Мы никогда раньше в силу определённой толерантности и для того чтобы не портить отношения, не портить какой-то фон наших отношений со многими странами об этом не говорили. Но это же было не только в Ленинграде, на Ленинградском фронте и во время блокады, это было везде.

В октябре российская прокуратура заявила, что в осаде Ленинграда нацистской Германии участвовали «вооруженные подразделения, сформированные на территории Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов, Норвегии и Финляндии, а также отдельные добровольцы из числа австрийцев, латышей, поляков, французов и чехов»

Общее объяснение Россией войны в Украине сегодня заключается в том, что Россия продолжает там свою борьбу с европейским нацизмом. В Санкт-Петербурге Путин также повторил свои прежние обвинения, что Украиной правит группа неонацистов, поддерживаемая европейскими странами.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.