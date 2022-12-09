Комментарий: "Военный повар" Путина особо доверяет двум финнам

Евгений Пригожин, возглавляющий известную своей жестокостью частную армию Вагнера, теперь контролирует все большую часть российских пропагандистских СМИ. При этом популярность получают и два гражданина Финляндии, появляющиеся на медиа-каналах Пригожина в роли "известных финских экспертов”, пишет Арья Паананен.

Евгений Пригожин возглавляет известную своей жестокостью наемническую армию Вагнера. Постоянно расширяющаяся медиа-империя Пригожина часто использует Кости Хейсканена и Йохана Бэкмана как «известных финских экспертов» для комментариев по текущим вопросам.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В канун Рождества в Питере состоялись показательные похороны. 31-летнего Дмитрия Меньшикова, сражавшегося в рядах частной армии Вагнера и погибшего в Украине, провожали в последний путь.

Меньшиков – воспитанник детского дома, который стал наркоманом-преступником и получил более 7 лет тюремного срока.

Но в конце лета в его жизни произошел неожиданный поворот – бизнесмен Евгений Пригожин, известный как "повар Путина", организовал его выход из тюрьмы и отправил воевать в Украину в составе своей наемной армии. Приманкой была гарантированная президентом Владимиром Путиным амнистия и аннулирование судимости после войны – или, в случае худшего исхода, захоронение в России на Аллее героев "спецоперации".

После почти двухнедельных препирательств с городскими властями Питера по поводу разрешения на захоронение Меньшикова, Пригожин наконец-то нашел место упокоения для своего воина-зека на Белоостровском кладбище.

Вопрос был также в одном важном промежуточном этапе самого Пригожина в его погоне за властью. Борьба закончилась победой Пригожина и унижением мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова.

(Ниже – видео организованных Пригожиным показательных похорон вагнеровского солдата, опубликованное оппозиционным СМИ Sota Vision.)

Во внутрироссийской борьбе за власть Пригожин использует не только старую знакомую – "петербургскую фабрику троллей", но и подвластную ему медиагруппу Патриот.

Обширная сеть "новостных сайтов" построена настолько хитро, что поднимаемые ими темы неоднократно занимают верхние строчки новостных поисковых систем и, таким образом, доминируют во внутренней российской пропаганде. Каналы Пригожина известны тем, что зачастую действуют против Запада и Украины еще более безжалостно, чем российские государственные СМИ, а заодно и способствуют созданию его личного культа.

Ядром медия Патриот являются информационное агентство Фан, сайты Народные новости, Экономика сегодня и Политика сегодня. Также есть другие сайты – Слово и дело, Журналистская правда, Политэксперт, iReactor, НьюИнформ, Полит Россия и Невские новости.

Согласно официальному заявлению, Пригожин ни один из них не финансирует, а лишь выступает в роли "покровителя" СМИ как глава попечительского совета медиагруппы. Патриот-медия также сообщает, что у них 335 "партнерских СМИ" в России, 500 региональных информационных ресурсов и почти 70 миллионов отдельных посетителей в месяц.

На сайте медиагруппы Пригожина «Патриот» можно найти длинный список их «медиа-партнеров» в России. Среди них много знакомых логотипов и медиа, о связи которых с Пригожиным по крайней мере, не общеизвестно.

Российские СМИ, работающие под патронажем Евгения Пригожина, в ряде своих статей подчеркивали, что, помимо Пригожина, среди высокопоставленных лиц на похоронах Дмитрия Меньшикова был и «известный финский журналист Кости Хейсканен».

Показательные похороны вагнеровского воина Дмитрия Меньшикова также широко освещала Патриот-медиа.

Организованные Пригожиным автобусы доставили к месту похорон гостей, и, согласно разоблачению сайта Бумага, по крайней мене, некоторым из них были предложены деньги как вознаграждение за участие в «траурной толпе».

Помимо личного присутствия Пригожина, в нескольких новостных медиа Патирота подчеркивалось, что среди других почетных гостей похорон был Кости Хейсканен, титулованный как финский журналист.

Имя Кости Хейсканена, возможно, ничего не скажет финским читателям, но за время войны в Украине в заголовках российских новостей он появляется еженедельно. Хейсканен является постоянным гостем на видеоканалах медиаимперии Пригожина, его также используют в качестве комментатора другие компании, как, например, 5TV.

Хейсканен, родившийся в Ленинграде, но также имеющий финское гражданство, ценен для российских СМИ именно тем, что его всегда и на каждом шагу можно назвать финном. Для многих россиян слово "финский" является синонимом надежности и качества, что создает для пропаганды мощную иллюзию доверия.

(Ниже видео, в начале которого можно увидеть Кости Хейсканена, выступающего с финским флагом в руке у могилы Дмитрия Меньшикова. Видео было опубликовано в России оппозиционным СМИ Sota Vision.)

У могилы Меньшикова Кости Хейсканен держал в руках финский флаг и красные гвоздики – и даже сумел подняться до роли своего рода официального плакальщика. Он так сильно растрогался во время своей траурной речи, как немногие финны смелились бы столь открыто проявлять свои чувства даже на могилах близких родственников.

– Наряду с россиянами финны тоже сражаются рядах Вагнера. Из вагнеров сделали демонов, но я видел их в госпиталях Санкт-Петербурга, которым мы помогаем с мая месяца. Они замечательные ребята, говорит Хейсканен на видео с кладбища, его голос дрожит и прерывается.

Заявления Хейсканена о Финляндии, Украине и Нато в России настолько ошеломляющие, что их невозможно описать вкратце. Достаточно сказать, что иногда ему удается превзойти даже уровень фантазий доцента Йохана Бекмана.

Основные темы выступлений Хейсканена повторяются: русских преследуют в Финляндии, и Хейсканен стыдится сегодняшней Финляндии; сам Хейсканен был вынужден бежать в Россию из-за русофобии; финны не хотят вступать в Нато, но США и ЕС оказывают давление на Финляндию; Нато может использовать Финляндию как плацдарм для провокаций против России; жизнь финнов убога и бедна без российской энергии и российских туристов; финские СМИ не говорят правду, а постоянно лгут о России и Украине...

Недавно Йохан Бэкман получил почетный знак Главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия».

Бекман также по-прежнему активен в России и он второй доверенный финн в медиа-группе Пригожина.

Недавно Бекман был гостем Патриот-медиа в Санкт-Петербурге и познакомился также с новым крутым стеклянным дворцом Пригожина, то есть Вагнер-центром. Бекман был настолько впечатлен увиденным, что сразу же пообещал, что Финляндия якобы ”начнет сотрудничество” с Вагнеровским центром.

Прилежный труд Бэкмана был замечен и в российской Карелии, где он на протяжении двух десятилетий распространял угрожающие картинки о якобы тайном плане финского государства по завоеванию и этнической чистке Карелии. В последнее время Бекман особо сосредоточен на распространении в России заявлений о геноциде и нацизме финнов .

В декабре в Петрозаводске Бекману вручили почетный знак Главы региона «За вклад в развитие Республики Карелия».

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.