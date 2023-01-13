Редакционная статья: Финляндия даже не хочет возвращения Карелии – путинской России бессмысленно развивать ложные конспирологические теории вокруг этого вопроса

Из-за неправдивых утверждений о якобы возврате Карелии Россия может разрабатывать дезинформационное оружие против Финляндии. И еще раз снова следует отбросить разговоры о возвращении.

У Финляндии нет никаких амбиций по расширению границ страны. Все подобные разговоры – полная дезинформация, это неправда, обозначила вопрос относительно Карелии премьер-министр Санна Марин (sd) в предвыборных дебатах на Ilta-Sanomat.

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Карельский союз обоснованно подозревает, что финские карелы стали объектом российской дезинформации. Перед Новым годом Карельский союз опубликовал необычный пресс-релиз по этому поводу. В нем говорилось, что члены союза получали от неизвестных лиц непонятные письма, касающиеся возвращения Карелии.

Речь идет о том, что членов Союза агитировали открыто говорить о возвращении Карелии, уступленной Советскому Союзу.

– Текстовые сообщения были отправлены с номеров, которых нет даже в поисковике Fonecta. Некоторые сообщения были написаны на плохом финском языке. В сообщениях также говорилось о стремлении создать некое суверенное государство Карелия между Финляндией и Россией, сказала в интервью Ilta-Sanomat председатель Карельского союза Оути Ёрн.

Эти действия прямо как из современного российского учебника по дезинформации и гибридной войне.

Россия создает ложный нарратив, рассказывая о том, что Финляндия якобы хочет вернуть Карелию. В последнее время в российской пропаганде все чаще появляются статьи, в которых утверждается, что Финляндия стремится стать членом Нато, чтобы добиться возвращения уступленных территорий военным путем. В той же истории упоминается и то, что Финляндия также надеется на распад России и независимость Карелии.

Эту историю продают русским.

С точки зрения официальной Финляндии, ситуация многогранная. У Финляндии нет территориальных претензий на Карелию, никогда не было и не будет. Линия кристально чиста.

” У Финляндии нет территориальных претензий на Карелию, никогда не было и не будет.

Постоянное подчеркивание этой линии может создать впечатление, что Финляндия присоединяется к лживым российским дебатам. Тем не менее, это было уместно, когда премьер-министр Санна Марин (СД) во вторник в предвыборных дебатах на Ilta-Sanomat еще раз решительно подтвердила, что Финляндия не имеет никаких претензий на Карелию.

– Здесь я могу прямо сказать – и надеюсь, это услышат за границей, – что нет, у Финляндии нет никаких амбиций по расширению границ страны. Все подобные разговоры – полная дезинформация, это неправда, сказала Марин.

На дебатах в Ilta-Sanomat председатели партий также размышляли о том, что они поняли о России Владимира Путина за год войны.

– Граница превратилась в разлом. России нельзя доверять. Россия непредсказуема, перечислила министр финансов Анника Саарикко из «Финляндского центра», и другие с нею согласились.

Возможно, окно возможностей для возвращения Карелии было открыто во время президентства Бориса Ельцина после распада Советского Союза. Нынешняя ситуация показывает, что стоило отбросить эти мечты. Если бы Карелия была возвращена, то сейчас это была бы открытая рана в восточной стороне Финляндии.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.