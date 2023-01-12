Твердый ответ Санны Марин на заявления о возвращении Карелии – «Надеюсь, нас услышат за границей»

На предвыборных дебатах, организованных IS, председатели финских партий обсудили, как следует противостоять попыткам влияния России.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Председатели шести крупнейших партий высказались также по вопросам политики безопасности на предвыборных дебатах IS во вторник (10.01.). В ходе дебатов обсуждались тревожные новости рождественских дней о российском информационном вмешательстве, которое, по мнению Карельского союза, направлено против финнов.

По сообщению союза, его члены получили от неизвестных лиц сообщения с призывом возобновить дебаты о возвращении карельских территорий, уступленных Советскому Союзу в результате войн.

В последнее время в российской пропаганде все чаще появляются статьи с утверждениями, что Финляндия стремится стать членом Нато, чтобы военным путем добиться возвращения уступленных территорий.

По словам ведущего дебатов Тимо Хаапала, многие считают, что Россия сейчас выстраивает нарратив, согласно которому Финляндия якобы предпринимает попытки реванша относительно территорий, утраченных ею в ходе войн.

– Должно ли правительство или, например, президент республики повторить, что у Финляндии нет территориальных претензий, и закончить на этом, или же, комментируя, мы подыгрываем русскому нарративу, спросил Хаапала у лидеров партий.

По словам председателя партии «Финляндский Центр» Анники Саарикко, как в коронавирусный кризис, так и в войну люди подверглись быстро распространяющейся лжи в социальных сетях.

– Не всегда даже достаточно то, что один из нас скажет, что это неправда, сказала Саарикко.

– Финляндия ни на кого не нападает. Финляндия выступает за мир и за право независимого государства быть независимым. Именно поэтому Финляндия поддерживает Украину.

Рийкка Пурра от Истинных финнов (справа), премьер-министр Санна Марин и представитель коалиции Петтери Орпо.

Премьер-министр Санна Марин (с/д) сказала, что говорить правду – это лучшая реакция на распространение дезинформации и лжи. Марин твердо и однозначно отвергла утверждения о желании возврата Карелии.

– Здесь я могу прямо сказать – и надеюсь, это услышат за границей – что нет, у Финляндии нет никаких амбиций по расширению границ страны. Все подобные разговоры – полная дезинформация, это неправда.

Председатель оппозиционной Коалиционной партии Петтери Орпо ограничился высказыванием старой мудрости: не следует поддаваться провокации, если кто-то пытается провоцировать.

Мария Охисало из партии "зеленых", со своей стороны, напомнила, что нынешние военные действия ведутся также в социальных сетях на экранах каждого мобильного телефона.

– Россия уже давно избрала информационную войну одним из своих инструментов, когда война ведется без оружия, в сознании людей. Лучший способ ответить на эту войну – еще больше просвещать наших граждан.

На предвыборных дебатах председателей попросили также поразмышлять о том, какие уроки они извлекли из путинской России за год, окрашенный войной.

– Граница превратилась в разлом. России нельзя доверять. Россия непредсказуема, перечисляла Саарикко из центра.

Орпо из коалиции сказал, что эти события напомнили ему уроки предыдущих поколений, что всегда стоит быть бдительным и заботиться о собственной безопасности.

– Путин со своей администрацией показал, что он совершенно непредсказуем, брутален, жесток, безжалостен, и готов использовать любые средства для достижения своих властных амбиций.

По мнению премьер-министра Марин, главный урок войны заключается в том, что мы в Европе были наивны и ошибались.

– Я думаю, признание этого факта – начало мудрости, потому что Россия – не единственная авторитарная страна в этом мире, которая думает не так, как мы. Мы должны научиться быть сильнее, самостоятельнее и подготовленнее к различным ситуациям.

Марин выразил надежду, что независимо от результатов выборов Финляндия будет и впредь выступать за то, чтобы сделать Европу сильнее и лучше подготовленной перед лицом этих сил.

Риикка Пурра из "Истинных финнов" согласна с Марин. По ее словам, необходимо понимать, что в мире есть страны, которые не изменят своего поведения, даже если мы торгуем с ними или доверяем международным институтам посредничество в отношениях.

– Это научило меня большему реализму и, к сожалению, тому, что геополитически мы соседи одной из таких стран. Это (понимание) определяло и будет определять все, что мы будем делать.