Коррупция, свобода слова, терроризм: такие прогнозы делали о Путине в 2000 году – только один из них оказался полностью неверным

Спецкор IS Арья Паананен оценивала в 2018 году, насколько верными были прогнозы о президенстве Владимира Путина, высказанные его сторонниками и противниками весной 2000 года. Публикуем статью повторно.

Владимир Путин в 2000 году и 2018 году.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Данный анализ предположений, высказанных о Путине в 2000 году, был опубликован в марте 2018 года, поэтому статья не отражает ситуацию, происшедшую позже.

Президент России Владимир Путин выиграл свои первые президентские выборы 26 марта 2000 года. Тогда он был еще почти совсем неизвестен широкой публике, бывший шпион, которого критиковали за нехаризматичность и серость, и который сам почти ничего не говорил публично о своих намерениях.

До избрания президентом Путин почти три месяца исполнял обязанности президента России после неожиданной отставки Бориса Ельцина, а до этого всего пять месяцев был премьер-министром.

Сразу же после победы Путина на выборах, 27 марта 2000 года, IS опубликовала статью с длинным списком различных прогнозов относительно действий будущего президента.

Lue lisää: Сбылись ли прогнозы о Путине? Прочтите статью IS за 2000 год о российском президенте

Ниже – перечень этих прогнозов как сторонников, так и противников Путина, а также краткая оценка того, насколько каждый из них оправдался.

Многие из пунктов этого перечня также объясняют, почему Путин по-прежнему твердо стоит у руля России и будет стоять на этом посту как минимум до 2024 года.

1) Путин будет сильным и решительным президентом, который не боится использовать свои полномочия.

Оправдалось: Самое главное в имидже Путина – его сила и решительность, и с годами он все больше концентрирует власть в своих руках.

2) Путин положит конец хаосу и моральному разложению эпохи Бориса Ельцина.

Частично оправдалось: популярность Путина в первые годы была основана именно на том, что он восстановил общественный порядок и дисциплину в России после хаоса, последовавшего за распадом Советского Союза.

В последние годы усилия Путина были направлены на искоренение морального разложения. Это включает в себя акцент на православной религии и традиционных семейных ценностях. Конечно, совсем другое дело, насколько искренним и успешным является, например, искоренение морального разложения.

3) Путин отберет власть у так называемых экономических олигархов.

Частично оправдалось: Путин отобрал власть у тех олигархов, которые отказались служить Кремлю и российским спецслужбам. Многие из них попали в тюрьму или уехали из страны, как ставший угрожающим примером этому Михаил Ходорковский.

В то же время, однако, Путин защищает группу близких к нему олигархов, включая, например, Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга, которые имеют также финское гражданство.

4) Путин покончит с преступностью и терроризмом.

Частично оправдалось: при Путине была утихомирена уличная и насильственная преступность, но в то же время близким к Путину людям разрешено совершать все более безжалостные финансовые преступления, не боясь наказания.

В плане терроризма Путин неплохо преуспел по пресечению нападений чеченцев, но дисциплинарная кампания была проведена "контртеррористами" семьи Рамзана Кадырова, который стал мальчиком на побегушках у Кремля. Тем не менее, отдельные теракты происходят регулярно, например, в Москве и Санкт-Петербурге.

Под видом борьбы с терроризмом было взято под контроль и мирное оппозиционное движение России.

5) Путин искоренит коррупцию.

Не оправдалось: По многим оценкам, при Путине коррупция в России только усилилась, по крайней мере, в денежном эквиваленте. Коррупция также стала частью российской административной культуры, в том числе в форме фаворитизма по отношению к клану Путина и их родственникам.

С другой стороны, обычные люди могут уже не сталкиваться с требованиями взяток, как в предыдущие годы, например, в отношениях с властями, но дача взяток «на всякий случай» по-прежнему является обычной практикой.

6) Путин заплатит зарплаты и пенсии.

Частично оправдалось: Благоприятная динамика цен на нефть и газ позволила при Путине регулярно выплачивать пенсии и зарплаты людям, работающим в государственных учреждениях. Однако пенсии по-прежнему низкие, зарплаты бюджетников мизерные, а в частном секторе также имеет место мошенничество с заработной платой.

7) Путин поднимет армию и промышленность страны до расцвета.

Частично оправдалось: Путин вложил значительные средства в повышение боеспособности армии и улучшение условий жизни солдат. Были инвестиции в военную промышленность, а в последнее время и в пищевую промышленность, но о полноценном промышленном буме в России говорить не приходится. Или есть ли в России, например товары народного потребления или продукты промышленной переработки, которые стали бы известными брендами в мире?

8) Путин предотвратит распад России.

Оправдалось и даже более того: Путин укрепил свою власть с помощью второй войны в Чечне, которая была задумана также как предупреждение другим республикам и регионам, которые хотели отделиться от России.

Однако аннексия Крыма весной 2014 года показал, что Путину больше недостаточно предотвращения распада России, но он хочет также расширить географическую территорию России. Сейчас идет война на востоке Украины, где Кремль пытается создать псевдореспублики под властью России.

9) Путин восстановит статус России как уважаемой всем миром великой державы.

Частично оправдалось: агрессивная политика Путина увеличила вес России в мировой политике, но Россия по-прежнему не является экономической сверхдержавой. Россия не пользуется уважением в мире в прямом смысле, ее скорее боятся и опасаются, но, вероятно, это и есть цель Путина.

” Россия не пользуется уважением в мире в прямом смысле, ее скорее боятся и опасаются, но, вероятно, это и есть цель Путина.

10) Путин становится диктатором.

Частично оправдалось: Путин руководит Россией авторитарно, и никому не позволено оспаривать его власть. Его все равно нельзя назвать диктатором или автократом в чистом виде, потому что власть Путина зависит от российской службы безопасности.

Именно ФСБ в первую очередь привела Путина к власти, поэтому ФСБ также может однажды отстранить его от власти.

” Именно ФСБ в первую очередь привела Путина к власти, поэтому ФСБ также может однажды отстранить его от власти.

11) Путин гарантрует свою власть с помощью тайной полиции.

Оправдалось: При Путине ФСБ и другие организации российского аппарата безопасности стали реальными обладателями власти вместо партий.

Подавляющее большинство ведущих российских политиков и государственных служащих имеют прошлое в КГБ или ФСБ, а в ведущих российских компаниях всегда есть квоты для руководителей из ФСБ.

12) Путин заставит замолчать своих оппонентов и политическую оппозицию.

Частично оправдалось: жизненное пространство российской оппозиции сокращается из года в год, но полностью заставить ее замолчать пока не удалось. Ряды оппозиции пополнились людьми Путина и профессиональными смутьянами, которые поддерживают разрозненность рядов оппозиции и препятствуют появлению реальных соперников Путина.

На президентских выборах оппоненты Путина нужны в основном для того, чтобы их можно было заставить спорить друг с другом в теледебатах и ”съедать” поддержку друг друга. Путин даже не участвовал в теледебатах.

13) Путин подавит свободу слова и независимые СМИ.

Частично оправдалось: при Путине свобода слова постоянно ужесточается, вводятся новые ограничения на СМИ. Однако в России все еще есть несколько относительно независимых СМИ, которые осмеливаются даже публиковать разоблачительные материалы о Путине и его окружении.

Некоторые русскоязычные оппозиционные СМИ базируются за рубежом или публикуют свои материалы в Интернете через зарубежные серверы. Угроза закрытия постоянно нависает над теми СМИ, которые выходят за рамки дозволенной Кремлем свободы слова.

Отдельных людей показательно сажают в тюрьму, например, из-за критического контента, опубликованного в социальных сетях. Но в то же время некоторые критики по-прежнему могут свободно выражать свое негативное мнение о Путине.

14) Путин вновь сконцентрирует всю власть в Москве.

Частично оправдалось: Российские регионы находятся под жестким контролем Москвы через прокремлевских региональных лидеров и губернаторов. Есть все-таки несколько незначительных исключений.

Например в Екатеринбурге мэр Евгений Ройзман является критиком Путина и резко критикует Кремль. В частности, он призвал россиян бойкотировать выборы в преддверии президентских выборов, назвав их "выборами Путина".

15) Путин продолжит наводить порядок в Чечне и других ”непокорных” республиках.

Частично оправдалось: Путин получил контроль над Чечней, передав власть Рамзану Кадырову, который совершал злодеяния вместо Путина. С другой стороны, в последние годы Кремль направляет огромные суммы денег на восстановление Чечни с целью нормализации жизни, по крайней мере, внешне – то есть, дает пряник вместо кнута.

Однако в глубине неспокойно, поэтому возможность нового конфликта в Чечне и на всем Кавказе постоянно сохраняется.

16) Путин поставит под угрозу отношения России с Западом.

Оправдалось и даже более того: Путин не только поставил под угрозу отношения с Западом, но при нем они неуклонно ухудшались.

Поворотным моментом стала аннексия Крыма, после чего Россию неоднократно уличали в одрыве социального порядка Европы и США.

Самый свежий пример – попытка отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля. Великобритания утверждает, что имеет доказательства вины России, но Россия представила несколько разных альтернативных версий по этому вопросу.

17) Путин раскроет свои намерения только на троне.

Частично оправдалось: Оглядываясь назад, можно сказать, что еще весной 2000 года сторонники и противники Путина были поразительно точны в оценке его намерений, приведенных в статье IS. Однако Запад – включая Финляндию – не хотел верить признакам опасности, поэтому многие действия Путина с тех пор стали большой неожиданностью для наших лиц, принимающих решения.

В 2000 году Путин выступал публично еще как демократ, и поэтому, например, его готовность провоцировать военные конфликты и территориальные завоевания открывалась миру постепенно. Первое сильное предупреждение об этом прозвучало только во время войны в Грузии в 2008 году.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.