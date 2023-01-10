Сбылись ли прогнозы о Путине? Прочтите статью IS за 2000 год о российском президенте

Когда Владимир Путин стал президентом, выдвигались разные предположения относительно будущего курса России. IS вновь публикует статью спецкора Арьи Паананен за 2000 год под названием "Царь раскрывает свои намерения только на троне".

Статья llta-Sanomat за март 2000 года о Путине. ПДФ из архива бумажной версии газеты.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Эта статья была опубликована в бумажной версии газете Ilta-Sanomat 27 марта 2000 года. Жирным шрифтом выделены оценки, представленные в то время сторонниками и противниками Владимира Путина.

Статья llta-Sanomat за март 2000 года о Путине. ПДФ из архива бумажной версии газеты.

Мир в ожидании, станет ли Владимир Путин президентом, уважающим демократию и твердо приверженным ей, или железным кулаком, готовым пожертвовать правами человека и свободой слова во имя интересов государства.

Хотя официальные результаты выборов президента России станут известны только в ближайшие дни, исход всей предвыборной гонки уже ясен: 47-летний Владимир Путин не покинет Кремль по крайней мере в ближайшие четыре года.

Вместо этого остается вопрос, что он будет делать.

Хотя Путин правил Россией как премьер-министр, а затем исполняющего обязанности президента вот уже восемь месяцев, ему удается скрывать свои истинные намерения как от своих избирателей, так и от мира в целом.

В ходе предвыборной кампании путинская машина также постаралась создать два совершенно противоположных образа своего таинственного лидера. Нежный семьянин, играющий со своими маленькими дочками и пушистым пуделем – и жесткий, бесстрашный и неулыбчивый – тверже стали – лидер за штурвалом истребителя, направляющегося в Чечню, чтобы покончить с террористами.

Путин не стесняется пользоваться своими полномочиями

Когда экономическая газета Коммерсантъ в ходе выборов спросила Путина, хочет ли он после своего избрания изменить все в России, ответ Путина был, как обычно, очень кратким:

– Не скажу.

В молчании Путина спекуляции о его намерениях становятся все более оживленными.

Пока наблюдатели сходятся только в одном: В лице Путина Россия получит сильного и решительного президента, который не боится использовать свои широкие конституционные полномочия.

Однако очарованные Путиным избиратели считают, что уже знают, что будет делать их новый царь.

Он покончит с хаосом и моральным разложением времен Бориса Ельцина, отберет власть у так называемых экономических олигархов, разберется с преступниками и террористами, искоренит коррупцию, выплатит зарплаты и пенсии, поднимет армию и промышленность страны до процветания, предотвратит распад России и вернет ей утраченный статус уважаемой во всем мире великой державы.

Известный историк Рой Медведев – один из тех, кто безоговорочно доверяет Путину.

– Он независим, эффективен в работе и быстр в движениях – это черты, которых мы не видели в кремлевских лидерах десятилетиями. Он человек дела, который берет на себя ответственность и выполняет свои обещания, умеет работать в сложных условиях, высоко оценивал Медведев в газете Moscow Times.

"Путин – как зеркало"

Со своей стороны, оппоненты Путина так же уверены, что знают, что будет делать новый лидер России.

Он возведет себя в ранг диктатора при благоприятном содействии коррумпированной клики власти Ельцина, обеспечит свою власть с помощью тайной полиции, заставит замолчать своих оппонентов и политическую оппозицию, подавит свободу слова и независимые СМИ, вновь сосредоточит всю власть в Москве, продолжит зажимать Чечню и другие непокорные республики и поставит под угрозу отношения России с Западом.

Бывший журналист Правды Виктор Родионов представляет тех, кто с сомнением относится к Путину.

– Региональные лидеры на своей шее чувствуют тяжелую руку Москвы... Для журналистов закончится та неограниченная свобода, которая у них была при Ельцине, когда им разрешалось высмеивать лидера страны. И я вовсе не уверен, что Moscow Times сможет продолжать публиковаться в новых условиях, написал Родионов в Moscow Times, газете, популярной среди иностранного сообщества Москвы, предпочитающего за ее критические статьи.

Ближайшие месяцы, а может быть и годы, покажут, какая версия развития событий ближе к истине.

– До сих пор Путин был как зеркало, в котором каждый мог увидеть именно то, что хотел увидеть, сказал Юрий Левада, один из ведущих российских социологов, описывая противоречия ожиданий и страхов.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.