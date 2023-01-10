Сбылись ли прогнозы о Путине? Прочтите статью IS за 2000 год о российском президенте

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Эта статья была опубликована в бумажной версии газете Ilta-Sanomat 27 марта 2000 года. Жирным шрифтом выделены оценки, представленные в то время сторонниками и противниками Владимира Путина.
Мир в ожидании, станет ли Владимир Путин президентом, уважающим демократию и твердо приверженным ей, или железным кулаком, готовым пожертвовать правами человека и свободой слова во имя интересов государства.
Хотя официальные результаты выборов президента России станут известны только в ближайшие дни, исход всей предвыборной гонки уже ясен: 47-летний Владимир Путин не покинет Кремль по крайней мере в ближайшие четыре года.
Вместо этого остается вопрос, что он будет делать.
Хотя Путин правил Россией как премьер-министр, а затем исполняющего обязанности президента вот уже восемь месяцев, ему удается скрывать свои истинные намерения как от своих избирателей, так и от мира в целом.
В ходе предвыборной кампании путинская машина также постаралась создать два совершенно противоположных образа своего таинственного лидера. Нежный семьянин, играющий со своими маленькими дочками и пушистым пуделем – и жесткий, бесстрашный и неулыбчивый – тверже стали – лидер за штурвалом истребителя, направляющегося в Чечню, чтобы покончить с террористами.
Путин не стесняется пользоваться своими полномочиями
Когда экономическая газета Коммерсантъ в ходе выборов спросила Путина, хочет ли он после своего избрания изменить все в России, ответ Путина был, как обычно, очень кратким:
– Не скажу.
В молчании Путина спекуляции о его намерениях становятся все более оживленными.
Пока наблюдатели сходятся только в одном: В лице Путина Россия получит сильного и решительного президента, который не боится использовать свои широкие конституционные полномочия.
Однако очарованные Путиным избиратели считают, что уже знают, что будет делать их новый царь.
Он покончит с хаосом и моральным разложением времен Бориса Ельцина, отберет власть у так называемых экономических олигархов, разберется с преступниками и террористами, искоренит коррупцию, выплатит зарплаты и пенсии, поднимет армию и промышленность страны до процветания, предотвратит распад России и вернет ей утраченный статус уважаемой во всем мире великой державы.
Известный историк Рой Медведев – один из тех, кто безоговорочно доверяет Путину.
– Он независим, эффективен в работе и быстр в движениях – это черты, которых мы не видели в кремлевских лидерах десятилетиями. Он человек дела, который берет на себя ответственность и выполняет свои обещания, умеет работать в сложных условиях, высоко оценивал Медведев в газете Moscow Times.
"Путин – как зеркало"
Со своей стороны, оппоненты Путина так же уверены, что знают, что будет делать новый лидер России.
Он возведет себя в ранг диктатора при благоприятном содействии коррумпированной клики власти Ельцина, обеспечит свою власть с помощью тайной полиции, заставит замолчать своих оппонентов и политическую оппозицию, подавит свободу слова и независимые СМИ, вновь сосредоточит всю власть в Москве, продолжит зажимать Чечню и другие непокорные республики и поставит под угрозу отношения России с Западом.
Бывший журналист Правды Виктор Родионов представляет тех, кто с сомнением относится к Путину.
– Региональные лидеры на своей шее чувствуют тяжелую руку Москвы... Для журналистов закончится та неограниченная свобода, которая у них была при Ельцине, когда им разрешалось высмеивать лидера страны. И я вовсе не уверен, что Moscow Times сможет продолжать публиковаться в новых условиях, написал Родионов в Moscow Times, газете, популярной среди иностранного сообщества Москвы, предпочитающего за ее критические статьи.
Ближайшие месяцы, а может быть и годы, покажут, какая версия развития событий ближе к истине.
– До сих пор Путин был как зеркало, в котором каждый мог увидеть именно то, что хотел увидеть, сказал Юрий Левада, один из ведущих российских социологов, описывая противоречия ожиданий и страхов.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.