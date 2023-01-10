В Германии укрывается группа фанатов Путина, которые пытаются настроить страну против Украины – агентство Reuters выяснило подоплеку

Масштабное расследование информационного агентства сосредоточилось на шести ключевых фигурах.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Оператор Telegram-аккаунта, поддерживающий президента России Владимира Путина, руководитель строительной компании, который раньше служил в российской военной разведке, и супруги, организовавшие акции протеста и недавно посетившие оккупированную Россией территорию на востоке Украины.

Эти же люди также названы в отчете Reuters ключевыми фигурами в пророссийской кампании по оказанию влияния на поддержку Германией Украины. По данным Reuters, ключевые фигуры имеют связи с российским государством или ультраправыми.

Отчет Reuters сосредоточен на шестерых людях.

Одна из них – женщина, родившаяся в Украине, но проживающая в Германии, которая вместе со своим мужем организовала ряд пророссийских мероприятий и демонстраций. Муж этой женщины, как сообщается, когда-то служил в военно-воздушных силах России, а добрых 10 лет назад перебрался в Германию.

Пара также ездила на оккупированную Россией территорию в восточной Украине прошлой осенью. Супруги утверждают, что получили помощь от Общероссийского народного фронта, который возглавляет Путин.

По данным Reuters, женщина, выступая перед своими сторонниками, остерегается выражать прямую поддержку вторжению России в Украину. Вместо этого она делает акцент на влияние конфликта на Германию. Супруги отказались от комментариев агентству Рейтер.

Третий человек, названный в отчете, руководит строительной компанией в Берлине. Сообщается, что ранее он работал на российскую военную разведку. На фотографии, опубликованной в 2016 году, мужчина позирует с Игорем Гиркиным. Гиркин – бывший офицер российской разведки, который в прошлом году был заочно осужден за сбитый пассажирский лайнер на востоке Украины. Гиркин не стал комментировать фотографию или свою связь с этим человеком агентству Reuters, которое он назвал "вражеским СМИ".

Мужчина подтвердил Reuters, что служил в военной разведке, но сказал, что сейчас живет в Германии по "гражданскому статусу". Он рассказал, что познакомился с Гиркиным во время доставки гуманитарных грузов в восточную Украину в 2014 и 2015 годах. Однако подробности сообщить отказался.

– Слишком много информации не идет на пользу пророссийской стороне.

Демонстранты в Кёльне протестовали, в том числе, против антироссийских санкций и поставок оружия Украине.

Четвертый – человек, который ведет популярный аккаунт фан-клуба Путина в Telegram. Он также, среди прочего, заявлял, что не на все свастики в Германии должен распространяться запрет. Он обосновывал свое мнение тем, что оригинальный символ уходит корнями дальше, чем нацизм.

По данным немецких властей, этот человек публично поддерживал антисемитские теории заговора и оказывал влияние на людей, разделяющих экстремистские идеи, угрожающие демократии. Считается, что этот человек связан с движением "Рейхсбюргер" (Reichsbürger), которое не признает легитимность федеративного государства Германии.

Он подтвердил агентству Reuters, что был одним из нескольких человек, стоявших за аккаунтом, но в остальном отказался от интервью. Только на вопрос о запрете свастики он ответил: "Как может русский человек поддерживать Гитлера? Ты в своем уме?"

Пятый человек, названный ключевой фигурой, – это мужчина, приехавший в Германию из Томской области Сибири. Он участвовал в сходках пропутинских российских казаков и был охранником на пророссийских мероприятиях. На одном казачьем собрании было зачитано приветствие от руководителя казачьей организации, набирающей солдат для войны в Украине.

Этот человек подтвердил агентству Рейтер, что он оказывал услуги по обеспечению безопасности супругам, организовавшим протесты, но не стал отвечать на другие вопросы.

Демонстранты в Кёльне требуют прекратить военную помощь Украине. Демонстрация была организована супругами, стоящими за несколькими пророссийскими мероприятиями, сообщает Reuters.

Шестой человек – мужчина, возглавляющий организацию "Немецко-русские души", которая занимается сбором средств для оккупированной Россией территории Донбасса. Организация также участвует в пророссийских мероприятиях в Германии, иногда вместе с российскими дипломатами.

В 2019 году через свою организацию мужчина пожертвовал 10 000 рублей, или около 132 евро в сегодняшней валюте, донбасскому отделению поддерживаемого Кремлем мотоклуба Ночные волки. Ночные волки Донбасса подтвердили Reuters факт пожертвования, но отрицали, что их организация сотрудничает с немецкой организацией.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.