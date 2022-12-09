Карельский союз подозревает, что Финляндия могла стать объектом информационного вмешательства – "Сообщения на плохом финском языке о независимости Карелии..."

Председатель Карельского союза Оути Ёрн говорит, что многие члены союза получили сообщения от неизвестных лиц с призывом либо начать дискуссию о возвращении утраченной Карелии, либо поддержать создание суверенного государства Карелия между Финляндией и Россией.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

После Рождества Карельский союз (Karjalan Liitto) выпустил исключительный пресс-релиз, в котором говорится о подозрении, что финские карелы подверглись информационному воздействию.

Председатель союза Оути Ёрн говорит, что после долгих раздумий она решила выпустить пресс-релиз, так как многие члены организации были удивлены сообщениями, полученными от неизвестных лиц.

– Они получили два типа сообщений, и похоже, за этим стоит по крайней мере два типа контактеров. От имени Карельского союза мы хотим внести ясность, что мы не участвуем в этих проектах в качестве какого-либо партнера, сказала Ёрн.

По словам Ёрн, в одних сообщениях финнов призывают возобновить обсуждение вопроса о возвращении Карелии, уступленной Советскому Союзу в результате войн.

В других сообщениях содержится просьба поддержать идею об отделении независимого государства Карелия от России.

С финскими карелами связывались через социальные сети, текстовые сообщения и электронные письма. Были также и личные контакты.

– Текстовые сообщения приходили с номеров, которые даже не указаны в поисковой системе Fonecta. Некоторые сообщения были написаны на плохом финском языке. В сообщениях также говорится о стремлении создать некое суверенное государство Карелия между Финляндией и Россией, говорит Ёрн.

В своем пресс-релизе Карельский союз подчеркивает, что дискуссия о возвращении Карелии не является актуальной в нынешней мировой политической ситуации.

– Дискуссия о возвращении Карелии не актуальна сейчас – и не была актуальна уже долгое время – и не стоит на повестке дня Карельского союза, подчеркивает Ёрн.

Пресс-релиз Карельского союза не комментирует возможные внутренные российские дебаты о статусе Карелии, поскольку они даже теоретически не могут иметь никакого отношения к деятельности Карельского союза.

Однако, по мнению Ёрн, следует помнить, что сообщения, связанные с "проектами независимости Карелии", также могут быть использованы для влияния на Финляндию и искажения общественных дебатов.

– Цель таких сообщений, скорее всего, сбить с толку карельскую общественность и, возможно, заставить нас, в соответствии с доктриной информационного воздействия, принять решения, вредные для нас самих, или же действовать вопреки своим интересам, говорится в пресс-релизе.

Карельский союз заявил, что они также обратились "в необходимые органы", что в первую очередь, означает Полицию безопасности Supo.

” Дискуссия о возвращении Карелии не актуальна сейчас – и не была актуальна уже долгое время – и не стоит на повестке дня Карельского союза.

В последнее время в российской пропаганде все чаще появляются статьи, утверждающие, что Финляндия подает заявку на членство в Нато, чтобы развалить Россию и отвоевать у нее территории войной.

В некоторых статьях утверждается, что Финляндия хочет вернуть себе либо Выборг, либо еще более – все территории, утраченной в ходе войн.

Некоторые статьи идут еще дальше, утверждая, что Финляндия претендует, например, на Ингерманландию под Санкт-Петербургом и, даже еще шире, на финно-угорские регионы, известные природными богатствами России.

Общеизвестной официальной позицией финского государства была и остается позиция, согласно которой Финляндия не имеет территориальных претензий к России.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.