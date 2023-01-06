Редакционная статья: Кровавая война Путина уже губит русскую культуру – Николай Гоголь больше не приносит удовольствия

Даже русская классическая литература больше не кажется привлекательной после варварских военных действий России и Владимира Путина и убийств мирных жителей, пишет спецкор Тимо Хаапала.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Еще год назад мало кто верил, что Россия Владимира Путина нападет на Украину, хотя бронетанковые колонны уже были готовы у границы.

Никто не верил, что Россия настолько безумна.

Затем безумие было полностью реализовано 24 февраля 2022 года.

Год действительно многое изменил. Пелена спала с глаз. В финской истории заложилась новая веха, когда президент Саули Ниинистё в своей новогодней речи приравнял Путина к другому восточному диктатору – Иосифу Сталину, инициатору Зимней войны и советскому массовому убийце-коммунисту.

Когда Россия не может справиться с войной в Украине, она нападает на мирных жителей. Зло не передать словами. Жестокость России не будет забыта поколениями.

Как минимум, в одном вопросе Путин уже превзошел Сталина.

В отличие от Сталина, Путину также удалось испортить удовольствие от русской культуры.

Конечно же, надо помнить, что после войн советская культура была почти принудительно восхваляема. Даже из самого Сталина сделали большого друга Финляндии, когда премьер-министр Урхо Кекконен выступил по радио с речью по случаю смерти Сталина 6 марта 1953 года.

Сейчас, к счастью, ситуация другая.

” От русской культуры и особенно от связанной с нею великорусскости появляется гнетущее ощущение.

После новогодней речи Ниинистё я сам понял, что за прошедший год не прикоснулся ни к одной классике русской литературы. Беседуя об этом, я обнаружил, что я далеко не единственный. От русской культуры и особенно от связанной с нею великорусскости появляется гнетущее ощущение. Не становится легче и от того, что одновременно в России даже Астрид Линдгрен заклеймили как нацистскую писательницу.

Николай Лесков был моим любимым писателем. Он, Антон Чехов, Федор Достоевский, Иван Тургенев и многие другие теперь пылятся на полке.

Николай Гоголь заслуживает отдельной главы, поскольку он, вероятно, самый читаемый и цитируемый в Финляндии русский писатель за все время.

Гоголь сегодня является противоречивой фигурой – он уроженец Украины, и переехал в Санкт-Петербург в возрасте двадцати лет, где расцвела его писательская карьера. Гоголь, кстати, родился в то же время, когда в марте 1809 года Александр I на сейме в Порвоо сделал Финляндию "нацией среди наций".

Гоголевский Тарас Бульба, действие которого происходит в XVII веке, и снятый по его мотивам фильм, были использованы в путинской России как пропагандистское оружие против Украины, из-за того, что автор позже добавил в свое произведение великорусские акценты.

Год назад это не казалось странным или плохим – но что сейчас? Речь идет о последней главе Мертвых душ Гоголя:

«Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.»

Таков, похоже, империалистический дух сегодняшней России.

Даже в Александре Солженицыне нет утешения. Он был диссидентом советской эпохи, но настоящим российским империалистом.

Сталин своим кнутом направил культуру в нужное русло. Того же, вероятно, хочет и Путин.

Надеюсь, на прикроватной тумбочке Путина лежит Преступление и наказание Федора Достоевского. Главный злодей романа, Раскольников, околачивается в Петербурге XIX века, совершает убийство и терзается угрызением совести. В конце концов Раскольников признается, его осуждают и отправляют в Сибирь. Путин говорит, что он махал кулаками в Ленинграде в 1970-х годах, то есть, в Питере.

Война и мир Льва Толстого, считающаяся своего рода проповедью мира, звучит как карикатура на современную Россию. Толстой хотел лишить войну героизма; сейчас в России даже детоубийца получает медаль на грудь. Русская православная церковь благословляет эти деяния.

Как и в Германии 1930-х годов, в России запрещают книги.

В Финляндии, конечно, не стоит запрещать книги. Но пусть Гоголь пока пылится на полке.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.