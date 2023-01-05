Комментарий: Путин считает, что Финляндия нацелилась на Карелию – и именно поэтому российская пропаганда уже требует отдельного трибунала за "преступления финских нацистов"

Заявления российской пропаганды о Финляндии сейчас настолько абсурдны, что многие финны считают, что о них вообще не следует сообщать. Однако в путинское время их нельзя игнорировать как "пустые разговоры" – ибо именно они говорят, почему победа России над Украиной была бы фатальной также и для Финляндии, пишет спецкор Арья Паананен.

Российская пропаганда сейчас распускает утверждения, что Финляндия со вступлением в Нато якобы претендует на Выборг, Карелию и даже Ингерманландию под Санкт-Петербургом.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

В октябре 2022 года российские суды вынесли два заключения, согласно которым Россия теперь доказала вину финских солдат в геноциде мирного советского населения в 1941–1944 годах.

Решение первого показательного путинского процесса выносилось областным судом Ленинградской области, то есть это относилось и к Выборгу, и к Карельскому перешейку. Второе решение принимал Санкт-Петербургский городской суд, и оно касалось блокады Ленинграда.

Прокурор Сергей Жуковский перед телекамерами пафосно рассказывал о предполагаемых зверствах финнов. Кульминацией стал дикий рассказ об игрушках-убийцах:

– В отношении детей особая жестокость отмечена в действиях финских военнослужащих, которые минировали игрушки и сбрасывали их с самолетов. Когда дети поднимали эти игрушки, происходили взрывы, от чего детишки либо погибали в муках, либо получали ранения, рассказывал Жуковский.

История с игрушками крутится в российской пропаганде о Финляндии с 2020 года. Необычным сейчас был только форум, на котором она была представлена. Одно дело – читать нелепые истории на случайных сайтах, и совсем другое – смотреть видео, где высокопоставленный российский прокурор в рамках "судебного процесса по делу о геноциде" рассказывает о якобы сделанных финнами игрушках-убийцах.

Таким образом россиян хотят заставить поверить, что финские солдаты из чистого садизма создавали игрушки с взрывным механизмом, а затем сбрасывали их с самолетов как смертельные ловушки для советских детей.

Финские историки еще ранее отвергли утверждения об игрушках-убийцах как абсолютно неправдоподобные.

Впрочем, безумие претензий с игрушками имеет много общего с нынешней российской пропагандой об Украине, напоминает Евгений Балашов, петербургский исследователь, специализирующийся на военной истории Карельского перешейка.

– Вся история с игрушками очень похожа на историю о боевых гусях и боевых комарах, говорит Балашов.

Одно из используемых Россией оправданий ее нынешней войны в Украине связано с биолабораториями, якобы созданными США в Украине. В них предположительно могло бы разрабатываться биооружие исключительно против русских, которое якобы собирались занести в России с помощью перелетных птиц и насекомых.

” Вся история с игрушками очень похожа на историю о боевых гусях и боевых комарах.

На всю российскую чушь не стоит обращать внимания, но о тенденциях в информационном манипулировании против Финляндии мы все же должны знать.

Было бы наивно думать, что такие заявления, как об игрушках-убийцах – это всего лишь политика низкого уровня или случайные эксцессы.

Однако некоторые финны до сих пор считают, что об обвинениях российской пропаганды в отношении Финляндии сообщать не стоит, потому что это только порождает "ненужные страхи". По их мнению, Россия по-прежнему не представляет никакой угрозы для Финляндии.

– Потому что это не имело бы никакого смысла, часто повторяют такие финны.

Но ключевое слово – именно бессмысленность.

Нет никакого смысла в большой войне, развязанной самодержавным президентом Владимиром Путиным. Нет никакого смысла в заявлениях о том, что президент-еврей Владимир Зеленский нацист, или что Украина якобы готовилась уничтожить русских с помощью "птиц-биооружия".

Нет смысла и в претензиях Путина в его новогодней речи, что западные страны с 2014 года под видом мирных переговоров готовились к военной агрессии против России и распаду страны.

Однако именно этой ложью Кремль оправдывает свою войну. И именно поэтому абсурдные заявления России о Финляндии также нельзя сбрасывать со счетов как пустые слова. Их сеют в Интернете и сознании людей на случай, если Россия однажды решит всерьез подчинить себе Финляндию.

Новогодняя речь Владимира Путина стала еще одним доказательством того, что ему приходится создавать все более жестокие образы врага, чтобы оправдать собственную войну в Украине.

А что сейчас Россия говорит о Финляндии?

Все чаще появляются статьи, в которых говорится, что Финляндия уже много лет готовилась к вступлению в Нато с намерениями развалить Россию и поучаствовать в разделе территорий.

В одних статьях говорится, что Финляндия хочет вернуть себе Выборг, в других – даже всю республику Карелия. В более широких конспирологических историях Финляндия является частью плана Запада по захвату природных ресурсов России, многие из которых находится в районах проживания финно-угорских народов. Один из предполагаемых финских провокаций распространяется на захват окрестностей Санкт-Петербурга, то есть Ингерманландии.

За всеми этими статьями стоит худшая паранойя Путина в отношении Финляндии. Путин и служба безопасности ФСБ просто не могут поверить, что все остальные не вынашивают такие же воинственные планы завоевания соседних стран, которые вынашивают они сами.

Когда Путин был с визитом в Финляндии в 2016 году, на пресс-конференции в Култаранте он заявил, что «Нато с удовольствием воевала бы с Россией до последнего финского солдата».

Другими словами, Путин воображает, будто он знает, что Нато якобы готовится напасть на Россию и что Финляндия, как член Нато, может осмелеть и попытаться вернуть себе Карелию войной. Как мы хорошо знаем, официальная позиция Финляндии состоит в том, что Финляндия не имеет территориальных претензий к России.

” Как мы хорошо знаем, официальная позиция Финляндии состоит в том, что Финляндия не имеет территориальных претензий к России.

Сейчас в России намеренно развивают нацистскую историю о Финляндии, чтобы скрыть от русского народа, что именно Советский Союз сам начал против нас захватническую войну в 1939 году.

Памятные таблички на могилах финских героев в Койвисто, ныне Приморске, уже приказано удалить под предлогом различных нацистских обвинений. Российская прокуратура также начала расследование, были ли в Ленинградской области захоронены "нацисты или их пособники". Если эта кампания будет продолжена, это может означать более массовое осквернение финских могил на российской стороне.

Российская пропагандистская модель объяснения Финляндии сегодня заключается в том, что Советский Союз добродушно закрывал глаза на военные преступления финнов и «геноцид советского мирного населения» во имя политики дружбы.

То есть, несмотря на то, что с 1944 по 1947 годы в Финляндии работала возглавляемая советским Андреем Ждановым Контрольная комиссия, и в ходе судебных процессов финские лидеры были осуждены за военные преступления, а Финляндия выплатила большие военные репарации – и теперь этого всего уже недостаточно.

Мемориал на кладбище героев Койвисто на Карельском перешейке, август 2022 года. Текст на большой каменной плите был удален, а именные таблички с маленьких мемориальных плит были сняты. Спецжурнал IS – Löydetyt (Найденные) – также рассказывает о споре вокруг захоронений в Койвисто.

Более 400 погибших, найденных на полях сражений недавних войн, были точно идентифицированы, но более 1 500 из них были доставлены домой. Специальный журнал Löydetyt — это дань уважения им и их родственникам, пережившим долгое ожидание. Журнал еще некоторое время будет продаваться в газетных киосках.

В российских СМИ уже предложили создать новый отдельный трибунал, расследующий преступления финских фашистов» и судить Финляндию не только за блокаду Ленинграда, но и за якобы «геноцид» в лагерях Восточной Карелии.

Пока Финляндия не является целью номер один российской пропаганды. Похоже, новый "суперзлодей" выпекается сейчас из Польши.

Но если бы Путин выиграл войну в Украине, это гарантировано стало бы началом новой эры психологического и политического давления и на Финляндию. Тогда никакая бессмысленность не будет слишком бессмысленной, чтобы Москва не смогла использовать ее против нас.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.