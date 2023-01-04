Россия хотела бы экспортировать газ в Китай, но на этом пути есть одно большое препятствие

Газпром стремится заменить европейский рынок экспортом газа из Сибири в Китай.

В декабре были открыты Ковыктинское газовое месторождение и участок газопровода «Сила Сибири» между Ковыктой и Чаяндой. Президент Владимир Путин принял участие в мероприятии по видеосвязи.

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Экспорт российского природного газа за пределы стран СНГ в прошлом году рухнул. Государственный газовый гигант Газпром заявил в понедельник, что экспорт газа за пределы СНГ в 2022 году снизился на 45,5%.

Помимо России, в состав стран СНГ входят бывшие советские республики – Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

Падение связано с санкциями, введенными Западом против России после агрессии страны против Украины. До войны Европа была основным рынком сбыта российского газа, но после начала войны экспорт сократился.

По данным Газпрома, экспорт за пределы СНГ в прошлом году составил 100,9 млрд куб. м, по сравнению с 185,1 млрд куб. м в 2021 году. Компания заявляет, что значительно увеличила экспорт в Китай, но не раскрывает точных объемов.

Россия пытается сделать Китай заменой европейскому рынку, но это не так просто с точки зрения инфраструктуры. Газовые месторождения в Западной Сибири и Арктике до сих пор в основном обслуживали европейский рынок и не имеют трубопроводов в Китай.

По газопроводу Сила Сибири, который был открыт в 2019 году, российский газ из Восточной Сибири поступает в Китай, и Россия планирует построить еще один газопровод в Восточную Сибирь. В декабре президент России Владимир Путин открыл новое газовое месторождение на Ковыкте в Сибири, которое, как ожидается, увеличит экспорт в Китай.

На прошлой неделе глава Газпрома Алексей Миллер признал, что у Газпрома был "очень, очень трудный" год. Газпром добывает 11% мирового объема природного газа.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.