Ведущий исследователь Марк Галеотти говорит о "катастрофическом просчете" Путина – остается только один вариант

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.
Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.
Профессор и всемирно известный исследователь России Марк Галеотти говорит в интервью Deutsche Welle, что он был удивлен огромной ошибкой, допущенной президентом России Владимиром Путиным при вторжении в Украину.
По его словам, Путин привык всегда побеждать. Он выбирал цели, которые было легко поразить.
– Теперь мы знаем гораздо больше о масштабах его просчета в отношении Украины. Путин убедил себя, что Украина не является настоящим государством, что украинцы не окажут сопротивления и что президент страны Владимир Зеленский либо сбежит, либо будет захвачен, говорит Галеотти.
Таким образом, Путин создал иллюзию легкой победы, которой на самом деле не могло быть.
– Этот катастрофический просчет лежит в основе войны в Украине, продолжает он.
Паутина лжи, выстроенная Путиным вокруг себя, оказалась ошибочной и по другой причине.
По мнению Галеотти, амбиции Путина создали систему, в которой его подчиненным невыгодно говорить Путину правду о ходе войны.
– Дошло до того, что даже российская разведка говорит Путину то, что он хочет услышать, а не то, что он должен услышать, резюмирует Галеотти.
Галеотти говорит, что в 2015 году у него был разговор с бывшим сотрудником российской внешней разведки. Тот рассказал, что это же было уже в то время.
– Он сказал: "Слушай, мы усвоили, что к царскому столу нежелательные новости не приносят". Другими словами, политически опасно говорить Путину то, что он не хочет слышать.
”Даже российская разведка говорит Путину то, что он хочет услышать, а не то, что он должен услышать.
В действительности, убеждения Путина, по мнению Галеотти, привели к провалу российского вторжения. Россия не достигла ни одной из своих важнейших целей в Украине.
По словам Галеотти, Путин сейчас цепляется за последние возможности.
Путин бросает вызов Западу, показывая, что, несмотря на огромные суммы, которые Запад тратит на Украину, Россия сможет продолжать войну бесконечно.
– Это последняя возможность Путина попытаться добиться чего-то, что он сможет превратить в политическую победу.
Киев по-прежнему в руках Украины, на Донбассе новых земель не захвачено, коридор в Крым под угрозой.
– Откровенно говоря, остается только один вопрос – как будет выглядеть поражение Путина.
Галеотти считает возможным, что война может закончиться в следующем году.
По его словам, все зависит от того, смогут ли украинцы добиться значительного прогресса на фронте. На данный момент нет реальной основы для мирных переговоров, потому что украинцы успешны в войне.
На прошлой неделе сообщалось, что, по словам инсайдеров из ближайшего окружения Путина, он боится пользоваться интернетом из-за утечек данных.
Бывшие и действующие российские чиновники, а также бывший офицер разведки рассказали, что Путин каждый день просыпается в семь утра и просматривает письменный отчет о ситуации на фронтах.
Часто информация доходит до него с опозданием на несколько дней, из-за чего его восприятие событий уже не актуально.
Прежде чем попасть в Кремль, информация проходит через длинный ряд фильтров. Сначала командиры с передовой сообщают о событиях в службу безопасности ФСБ, сотрудники которой, в свою очередь, передают уже отредактированный ими отчет экспертам Совета национальной безопасности.
Инсайдеры утверждают, что в отчетах общая картина ситуации искажается, подчеркиваются успехи России и преуменьшаются потери.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.