Ведущий исследователь Марк Галеотти говорит о "катастрофическом просчете" Путина – остается только один вариант

Профессор и исследователь России Марк Галеотти в интервью Deutsche Welle говорит, что урок, который усвоили в России – это то, что "нельзя приносить неприятные новости к царскому столу".

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Профессор и всемирно известный исследователь России Марк Галеотти говорит в интервью Deutsche Welle, что он был удивлен огромной ошибкой, допущенной президентом России Владимиром Путиным при вторжении в Украину.

По его словам, Путин привык всегда побеждать. Он выбирал цели, которые было легко поразить.

– Теперь мы знаем гораздо больше о масштабах его просчета в отношении Украины. Путин убедил себя, что Украина не является настоящим государством, что украинцы не окажут сопротивления и что президент страны Владимир Зеленский либо сбежит, либо будет захвачен, говорит Галеотти.

Таким образом, Путин создал иллюзию легкой победы, которой на самом деле не могло быть.

– Этот катастрофический просчет лежит в основе войны в Украине, продолжает он.

Паутина лжи, выстроенная Путиным вокруг себя, оказалась ошибочной и по другой причине.

По мнению Галеотти, амбиции Путина создали систему, в которой его подчиненным невыгодно говорить Путину правду о ходе войны.

– Дошло до того, что даже российская разведка говорит Путину то, что он хочет услышать, а не то, что он должен услышать, резюмирует Галеотти.

Галеотти говорит, что в 2015 году у него был разговор с бывшим сотрудником российской внешней разведки. Тот рассказал, что это же было уже в то время.

– Он сказал: "Слушай, мы усвоили, что к царскому столу нежелательные новости не приносят". Другими словами, политически опасно говорить Путину то, что он не хочет слышать.

” Даже российская разведка говорит Путину то, что он хочет услышать, а не то, что он должен услышать.

В действительности, убеждения Путина, по мнению Галеотти, привели к провалу российского вторжения. Россия не достигла ни одной из своих важнейших целей в Украине.

По словам Галеотти, Путин сейчас цепляется за последние возможности.

Путин бросает вызов Западу, показывая, что, несмотря на огромные суммы, которые Запад тратит на Украину, Россия сможет продолжать войну бесконечно.

– Это последняя возможность Путина попытаться добиться чего-то, что он сможет превратить в политическую победу.

Киев по-прежнему в руках Украины, на Донбассе новых земель не захвачено, коридор в Крым под угрозой.

– Откровенно говоря, остается только один вопрос – как будет выглядеть поражение Путина.

Галеотти считает возможным, что война может закончиться в следующем году.

По его словам, все зависит от того, смогут ли украинцы добиться значительного прогресса на фронте. На данный момент нет реальной основы для мирных переговоров, потому что украинцы успешны в войне.

На прошлой неделе сообщалось, что, по словам инсайдеров из ближайшего окружения Путина, он боится пользоваться интернетом из-за утечек данных.

Бывшие и действующие российские чиновники, а также бывший офицер разведки рассказали, что Путин каждый день просыпается в семь утра и просматривает письменный отчет о ситуации на фронтах.

Часто информация доходит до него с опозданием на несколько дней, из-за чего его восприятие событий уже не актуально.

Прежде чем попасть в Кремль, информация проходит через длинный ряд фильтров. Сначала командиры с передовой сообщают о событиях в службу безопасности ФСБ, сотрудники которой, в свою очередь, передают уже отредактированный ими отчет экспертам Совета национальной безопасности.

Инсайдеры утверждают, что в отчетах общая картина ситуации искажается, подчеркиваются успехи России и преуменьшаются потери.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.