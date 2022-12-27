Масштабное разоблачение: пока в Украине идет война, кремлевская элита ведет роскошную жизнь

Последнее разоблачение Фонда борьбы с коррупцией основано на просочившихся электронных письмах, раскрывающих напыщенный образ жизни официальной элиты.

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В то время как российские ракеты и танки уничтожают Украину, жена заместителя министра обороны России свободно совершает покупки в Европе и наслаждается накопленным мужем богатством.

Об этом свидетельствует гигантское расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, опубликованное вместе с новым видео на сайте фонда. Его можно посмотреть с английскими субтитрами по этой ссылке.

В расследовании представлена также праздная жизнь официальной элиты России, возможно, более интимно, чем когда-либо прежде.

Расследование основано примерно на 8 000 электронных писем, «слитых» сторонникам Навального и попавших в распоряжение расследователей. Предполагается, что это письма Светланы Ивановой, жены Тимура Иванова, который с 2016 года занимает пост заместителя министра обороны России.

В своем последнем разоблачении Фонд находящегося в тюрьме лидера российской оппозиции Алексея Навального описывает жизнь заместителя министра обороны России Тимура Иванова и его жены Светланы. Фото для этой статьи взяты из нового видео на сайте Фонда.

Объединив электронные письма и общедоступную информацию, фонду Навального удалось составить исключительно точную картину роскошной жизни пары, в том числе, и в Западной Европе.

Согласно расследованию, средства, скорее всего, были получены от российских военных строительных проектов, находящихся в ведении Иванова.

Пожалуй, самым шокирующим откровением в свете текущего момента является то, что Светлана Иванова все еще может ездить на шопинг в Европу.

В марте, уже после начала войны, она вылетела в Париж, где живет ее дочь, а также съездила в Лондон, где учится ее сын. Как говорится в расследовании, во время поездки Иванова потратила около 80 000 евро на ювелирные изделия и предметы роскоши.

Эту поездку драматически сравнивают с тем, что в то время, когда госпожа Иванова делала покупки в ювелирном магазине в Париже, в украинском Мариуполе из-под руин разбомбленного россиянами театра извлекали тела погибших.

Прошлым летом Ивановы подали на развод, но Фонд Навального не нашел никаких доказательств того, что супруги на самом деле живут раздельно.

В результате, когда в октябре Тимура Иванова внесли в санкционный список ЕС, Светлану Иванову это не коснулось, и есть подозрения, что она и в декабре делала покупки в Европе.

Фонд Навального ходатайствует о применении санкций также и к ней.

Роллс-Ройсы и дома

Согласно расследованию, свадьба Ивановых в 2010 году, по-видимому, обеспечила супругам значительный рост популярности среди российской элиты.

В 2018 году заместитель министра обороны России Тимур Иванов (в центре) представляет президенту Владимиру Путину и главе Русской православной церкви патриарху Кириллу макет собора, посвященного вооруженным силам страны.

Причиной считают статус Светланы Ивановой в определенных кругах и ее репутацию организатора шикарных вечеринок. В первое время супружеской жизни Тимур Иванов все еще находился на нижних уровнях управления обороны, но все равно жил роскошно.

Жизнь этой пары позволяет более широко взглянуть на образ жизни высокопоставленных российских чиновников. Расходы далеко не на уровне сверхбогатых российских олигархов, но для государственного служащего они значительны.

По данным онлайн-издания Meduza, в период с 2013 по 2018 год семья арендовала роскошные виллы на Французской Ривьере на сумму около 850 000 евро. На аренду яхт было потрачено 250 000 евро.

Фонд Навального раскопал в документах информацию в том числе и о роскошных яхтах, арендованных Ивановыми в Средиземном море.

Пара также купила Rolls-Royce за 120 000 евро, на тюнинг которого они потратили еще 75 000 евро. Он ждет их приезда в отпуск в Европу. В Москве у них есть другой Rolls-Royce и Mercedes.

Официально Тимур Иванов задекларировал для суда в связи с разводом ежемесячный доход в 112 000 рублей, что по текущему курсу составляет всего около 1 500 евро.

По данным Фонда Навального, последние десять лет госпожа Иванова, похоже, жила как принцесса. Только в 2020 году, по оценкам, она потратила почти полтора миллиона евро. Среди ее предпочтений – ювелирные изделия, одежда и дизайн интерьера.

Супруги владеют как минимум двумя квартирами в элитных районах Москвы. В Твери у них есть особняк, украшенный, помимо прочего, ценными картинами .

Несколько объектов недвижимости официально зарегистрировано на имя шофера Иванова. Для различных приобретений использовались также «болванчики», т.е, подставные лица.

Дом в Москве, предположительно принадлежащий Ивановым.

47-летний Тимур Иванов в настоящее время также отвечает за строительные проекты в Мариуполе, который перед оккупацией был разбомблен Россией дотла. Строительные проекты, по мнению Фонда Навального, открывают новые возможности для хищения денег российских налогоплательщиков.

Поскольку у сил Минобороны России большие проблемы в Украине, можно также предположить, что отчасти причиной тому является коррупция, которая съедает ресурсы армии.

Жизнь-праздник

За публичным фасадом жизнь Ивановых кажется чем угодно, только не работой для граждан.

Особыми случаями стали ежегодные дни рождения 49-летней Светланы Ивановой, которые, например, в 2018 году в Стамбуле праздновались три дня, с бюджетом около €180 000.

По «следам» Ивановой были найдены многочисленных фото о путешествиях и вечеринках, на которых присутствовали также более известные российские влиятельные персоны.

Особенно интересна поездка на Алтай в начале прошлого года.

Дмитрий Песков – многолетний пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина. Он также друг семьи Ивановых.

Сопоставив фото из соцсетей и фото Светланы Ивановой, Фонд Навального обнаружил, что Ивановых сопровождали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков и его жена, бывшая звезда фигурного катания Татьяна Навка.

Во время ликующей вечеринки было снято видео, где фигура в костюме медведя танцует с Навкой на природе.

На других фото внутри медведя предстает не кто иной, как сам Песков. На одном из снимков он наслаждается шнапсом с Тимуром Ивановым.

Танец медведя Пескова можно увидеть ниже в твите расследователя Фонда Навального Марии Певчих.

Различные барские развлечения, судя по фотографиям, типичны для Ивановых. На одной из вечеринок Светлана Иванова приставила шоколадный пистолет к виску своего мужа.

Фото отдыха четы Ивановых и Песковых на Алтае.

Когда Дмитрий Песков произносил речь на одной из вечеринок, Тимур Иванов поспешил прикрыть часы на его руке, натянув на них рукав. Считается, что это была внутренняя шутка, поскольку Песков известен своим пристрастием к очень дорогим часами, что ранее вызывало много шума.

Ивановы не скупились и на исполнителей для своих вечеринок. В 2011 году перед ними выступил Томас Андерс, второй солист любимой группы прошлых лет Modern Talking. Его гонорар составил 70 000 евро.

Многочисленные разоблачения – Голикова, Медведев, Путин

Команда Навального и раньше вызывала шумиху своими разоблачениями о российской элите. Совсем недавно, в октябре, было опубликовано видео, разоблачающее богатство семьи 56-летней Татьяны Голиковой, заместителя премьер-министра по социальной политике и здравоохранению.

По данным ФБК, Голикова и ее семья владеют пятью роскошными виллами, пятизвездочным отелем и полем для гольфа в Европе. В России семья владеет еще одним отелем в Москве, виллой на окраине города и еще тремя полями для гольфа.

Для путешествий семья, по сообщениям, пользуется частным самолетом. Среди прочего, состояние семьи, обогатившейся с помощью российской фарминдустрии, оказалось под вопросом из-за того, что Голикова – бывший министр здравоохранения. В своей нынешней должности она была путинским "ковидным кулаком", и отвечала за всю политику России в отношении коронавируса.

ФБК также разоблачили авуары Путина и заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

В видео, выпущенном в январе 2021, Навальный назвал накопленные Путиным богатства "крупнейшим ограблением России". По словам Навального, только на строительство сверхсекретного частного дворца Путина на Черном море из государственного бюджета было выкачано не менее 100 миллиардов рублей (1,12 миллиарда евро). Однако, по его словам, строительство дворца – это лишь малая часть целого, а вся правда гораздо суровее.

Весной 2017 года благодаря разоблачениям ФБР выяснилось, что Медведев использовал сомнительные средства для приобретения особняков, роскошных яхт, итальянской винодельни и нескольких объектов недвижимости в России. Разоблачение стало первым отчетом Фонда, побудившим россиян выйти на улицы в знак протеста против коррупции.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.