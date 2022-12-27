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Украинская полиция раскрыла масштабную фабрику троллей – SVT: шведские SIM-карты использовались для распространения пропаганды

В Украине было обнаружено более 100 000 SIM-карт, которые использовались для открытия фальшивых аккаунтов и распространения российской военной пропаганды.

Украинский полицейский разговаривает по телефону. На заднем плане плакат, призывающий украинцев сообщать о тех, кто сотрудничает с российскими войсками. Kuva: Genya Savilov / AFP

17:43

Шведская вещательная компания SVT сообщает, что шведские SIM-карты использовались в Украине российскими "фабриками троллей", распространяющими пропаганду и дезинформацию.

Украинская полиция, полиция кибербезопасности страны, компании телефонных сетей и прокуратура провели в декабре совместную общенациональную операцию по разоблачению российских "фабрик троллей", действующих на территории страны.

Согласно заявлению украинской полиции, было изъято более 100 000 SIM-карт в ходе 24 рейдов по домам и фабрикам троллей подозреваемых, которые использовались для открытия поддельных учетных записей в различных социальных сетях, провайдерах электронной почты и службах обмена сообщениями.

По данным полиции, карты использовались для открытия около 1,5 миллионов аккаунтов, которые публиковали пророссийский контент, поддерживали нападение России и распространяли пропаганду, дезинформацию и незаконный контент.

Помимо SIM-карт, во время рейдов было обнаружено большое количество мобильных телефонов.

По данным полиции, в деле фигурирует 31 подозреваемый. Все они проживали в разных частях Украины. В ходе рейдов полиция обнаружила в общей сложности 13 фабрик троллей.

На видео украинской полиции, опубликованном SVT, показаны шведские SIM-карты Comviq и Lycamobile со шведским текстом на упаковке. Comviq, входящая в состав Tele2, подозревает, что ее соединения использовались для преступной деятельности на фабриках троллей.

– Мы можем предположить, что карты Comviq использовались для чего-то, что является преступной деятельностью на этих фабриках, сказал SVT менеджер по коммуникациям Tele2 Фредрик Халлстан.

После начала агрессивной войны России компания Comviq объявила, что она предлагает бесплатные звонки в Украину и из Украины, чтобы помочь бегущим от войны людям оставаться на связи.

– Если этими СИМ-картами воспользовались и злоупотребили в чем-то, что можно считать преступной деятельностью, мы, конечно, относимся к этому очень серьезно, прокомментировал Халлстан.

По данным SVT, раньше получить SIM-карту в Швеции было очень просто, но в начале августа прошлого года страна отказалась от анонимных и незарегистрированных карт.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Iida Kantola

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