Комментарий: Угрозам Лаврова нет конца – ангелов мира будет не хватать и в 2023 году

Желание Россией реванша может означать гибель десятков тысяч людей следующей весной, пишет спецкор Сеппо Варюс.

Потери России не уменьшили угрозы со стороны министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В то время как в западной Европе установилась Рождественская тишина, в Украине гремели взрывы. На фронтах восточной Украины взрывались ракеты и грохотали пушки. Они не затихают.

Речи министра иностранных дел России Сергея Лаврова все те же, что и в момент начала агрессивной войны девять месяцев назад. Лавров требует "денацификации" и демилитаризации Украины.

Россия так никогда и не смогла рационально объяснить, что же требуется для "освобождения" Украины от нацистов. По-видимому это требовало хотя бы изгнания из страны еврея по национальности и русскоязычного президента Владимира Зеленского. Украина и ее сторонники по понятным причинам не думают о демилитаризации, поскольку российские атаки продолжаются ежедневно.

Однако у Лаврова есть решение:

– Наши предложения по демилитаризации и денацификации врагу известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия России.

Угрозы министра иностранных дел не сдерживают многочисленные неудачи и тяжелые потери России в войне. Десятки тысяч людей снова будут гибнуть весной.

По мнению российского политолога, профессора Хельсинкского университета Владимира Гельмана, мира нельзя ожидать, пока у власти в России находится Владимир Путин.

Владимир Путин намекает на стремление к миру, но замышляет продолжение войны при поддержке президента Беларуси Александра Лукашенко.

Однако в последнее время Путин делал заявления, что Россия готова к переговорам о прекращении войны. Путин не дал понять, что готов вести переговоры о возвращении украинских территорий, захваченных в 2014 и 2022 годах. Скорее, Россия все еще пытается захватить больше украинских земель.

Очевидно, что такой мир или даже прекращение огня неприемлемы для Украины. Поэтому слова Путина обращены к тем странам мира, которые не встали однозначно на сторону Украины. Для многих из них последствия войны ощущаются в виде катастрофического роста цен. Путин не хочет, чтобы вина России в этом выглядела совершенно очевидной.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хотела бы провести мирную конференцию. Подходящим временем может быть годовщина начала войны, или 24 февраля. По мнению Кулебы, ООН была бы лучшим местом для встречи. Однако Россия сможет принять участие только в том случае, если сначала предстанет перед "трибуналом по военным преступлениям".

Вряд ли встреча состоится в той форме, которую предложила Украина, да и сама Украина в это не верит. Это дипломатическое продолжение оборонительной войны. Украина также требует исключить Россию из ООН и лишить ее места в Совете Безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба хотел бы мирной конференции без России.

Настоящих мирных переговоров, похоже, не предвидится. Война продолжается, и обе стороны готовятся к весенним атакам. Россия будет уничтожать украинские города до тех пор, пока сможет производить или покупать ракеты и беспилотники.

Голуби мира не летают и в других местах. Ситуация в Нагорном Карабахе становится все более напряженной. Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны из-за этого района. Силы России становятся все более недостаточными для оказания влияния на них.

Сербия бряцает оружием на границе с Косово. Сербия не является частью бывшего Советского Союза, но сербско-русское вооруженное братство возникло еще до Первой мировой войны. Беспорядки на Балканах устроили бы Россию, поскольку отвлекли бы внимание Нато.

Хороших новостей с фронтов не предвидится.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.