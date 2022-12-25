Комментарий: Путин бьет по мирным жителям не только ракетами – запущена кампания ненависти к украинским беженцам

Новый фронт войны разворачивается в головах европейцев, пишет специальный корреспондент Сеппо Варьюс.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Войну можно вести также одной лишь ненавистью.

Россия Владимира Путина ведет вооруженную войну против Украины. Ракеты уничтожают электростанции и замораживают страну с наступлением зимы. Это заставляет большое количество украинцев искать убежище во все более западной Европе.

Против них Путин наносит жестокий удар.

По данным Washington Post, материнская компания Facebook – Meta – обнаружила крупнейшую с начала войны интернет-операцию, исходящую из России. Она направлена против беженцев. Как один из примеров этому New York Times ссылается на распространенное с логотипом немецкого журнала Bild фальшивое видео.

В нем рассказывалось о сгоревшем центре для беженцев на севере Германии. В видео подразумевалось, что беженцы сами уничтожили гостиницу, в которой их разместили. По данным полиции, в этом подозревается немецкий поджигатель, мотивы которого не считаются политическими. Хотя перед пожаром кто-то нарисовал на стене здания красную свастику.

Фальшивые новости распространяются и от имени других известных немецких СМИ, как Die Welt и Der Spiegel. Часто каналом в соцсетях используется сначала Telegram, который контролируется более слабо, по сравнению с другими сервисами.

Пророссийская демонстрация в Кельне в начале декабря. Демонстранты требуют прекратить поставки оружия в Украину.

Германия уже много лет является ключевой мишенью российской пропаганды. Подходящих последователей можно найти особенно в восточной Германии, где до сих пор живы травмы воссоединения, произошедшего 30 лет назад. Приехавшие в Германию беженцы — подходящий способ их разбудить.

Впрочем, в стране есть и свои разжигатели. В сентябре Фридрих Мерц, лидер христианских демократов Германии, главной оппозиционной партии, обвинил украинских беженцев в ”иждивенческом туризме”. По его мнению, они пользовались немецкой социальной защитой, даже если иногда ездили на родину. Мерцу пришлось извиниться за свои слова.

Помещения для беженцев подвергались актам вандализма. Некоторые из беженцев жалуются на рост недружелюбного поведения.

Явное большинство немцев по-прежнему выступает за принятие украинских беженцев, но энтузиазма с весны поубавилось. В стране проходят демонстрации, связывающие высокие цены на энергоносители с помощью Украине.

Германия – не единственная страна ЕС, где были такие демонстрации.

Российские бомбардировки на Украине уничтожают средства к существованию.

Основа российской пропаганды была заложена задолго до нынешней агрессивной войны. Предполагается, что русские практиковали это еще во время большой волны беженцев и мигрантов в 2015 году.

Цель заключалась в том, чтобы посеять раздор внутри ЕС – и он нашел там место для размножения. Известно, что анти-иммиграционные организации и партии установили связи с Москвой.

Возможно, уже весной 2022 года в Россия считали, что волна украинских беженцев вызовет сопротивление европейцев. Этого не произошло.

Российское вторжение в целом рассматривалось как преступное, а украинцы – как невинные жертвы. Они европейцы-христиане. Большинство беженцев – это женщины и дети.

В 2015 году большинство прибывших были из стран Ближнего Востока, где также шла война. Однако войны были долгими и сложными. Большинство прибывших были молодыми мужчинами. Не верилось, что они уехали, потому что не хотели убивать своих соотечественников в гражданских войнах.

Беженцы в Варшаве. Польша приняла 1,5 млн украинских беженцев.

Сегодня перед Европой стоит более серьезный вызов. По данным агентства ООН по делам беженцев (УВКПЧ ООН / Unhcr.org) 4,8 миллиона украинцев уже нашли убежище в ЕС и Молдове. Больше всего их в Польше – 1,5 миллиона. Согласно той же статистике, в Финляндию из Украины могло приехать 45 000 человек. Но приводились и несколько меньшие цифры.

Потоки беженцев редко заканчиваются, как только смолкают пушки. Согласно опросу, опубликованному в сентябре Министерством внутренних дел, почти треть въехавших в Финляндии больше не собираются возвращаться в Украину. С тех пор жизненно необходимые возможности к существованию там разрушаются все более быстрыми темпами.

Есть опасения, что этой зимой число беженцев в Европе даже удвоится – настолько огромны разрушения, причиненные Россией.

В то же время Европа страдает от вызванного войной энергетического кризиса, инфляции и надвигающейся рецессии. Государственные дефициты растут и нервы сдают повсюду. Именно сюда и бьет российская пропаганда.

Бороться с нею – обязанность ЕС и каждого отдельного государства. В конечном счете, фронт все-таки проходит в голове каждого европейца.

Этой зимой ценятся старый добрый здравый смысл и гостеприимство.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.