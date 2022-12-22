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Россия стянет новые войска ближе к Финляндии и создаст Ленинградский военный округ – Шойгу: Это противодействие Нато

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал в среду о мерах, которые он назвал ответной реакцией на будущее членство Финляндии и Швеции в Нато. Президент Владимир Путин выразил свою поддержку предложениям Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу подробно рассказал, как Россия планирует реагировать на членство Финляндии и Швеции в Нато. Kuva: Gavriil Grigorov/ Kremlin Pool/ Planet Pix / ZUMA Press Wire

13:16

Министр обороны России Сергей Шойгу в среду рассказал, как Россия намерена ответить на вступление Финляндии и Швеции в Нато.

Шойгу выступил перед представителями министерства обороны на мероприятии, которое транслировалось в прямом эфире российского телевидения. Его речь на сцене слушал и президент Владимир Путин, который заявил, что окажет полную поддержку предложениям Шойгу.

По словам Шойгу, в России необходимо создать два новых военных округа – Московский и Ленинградский – в связи с будущим членством Финляндии и Швеции в Нато.

– Учитывая стремление Нато нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на северо-западе России, сказал Шойгу.

–  Необходимо создать два межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа, продолжил Шойгу.

В настоящее время в России пять военных округов: Западный, Центральный, Восточный, Южный и Северный.

Шойгу также заявил, что для обеспечения безопасности России нужно "сформировать три мотострелковые дивизии", часть которых, по его словам, будет размещена в захваченных Россией украинских Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, по словам Шойгу, должен быть создан "армейский корпус в Карелии".

Эти действия, как дал понять Шойгу, связаны именно с членством Финляндии и Швеции в Нато. Он также объявил о ряде других проектов, направленных на увеличение численности российских вооруженных сил до 1,5 млн человек и улучшение их технических возможностей.

По русской традиции, Шойгу произнес свою речь так, как будто это было его собственное предложение, после чего Путин вмешался с одобрительным комментарием.

– Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами еще раз об этом подробно поговорим, сказал Путин.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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