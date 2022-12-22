Редакционная статья: Речь Путина окончательно приговаривает Россию к мрачному будущему – все общество запряжено в войну, а армия получит "все, что просит"

В среду российская армия практически получила зеленый свет от президента Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу. Они обещали вооруженным силам не только неограниченные финансовые ресурсы – но и будущие поколения молодых мужчин России.

Валерий Герасимов молча слушал, как Владимир Путин и Сергей Шойгу в среду представляли новые способы, которыми Россия планирует выиграть войну в Украине и у ”всего Нато”.

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Президент Владимир Путин выступил в среду с публичной речью перед представителями Министерства обороны России, которую Кремль заранее анонсировал как важную и всеобъемлющую.

Речь, возможно, и была такой, но она была еще и исключительно мрачной.

У многих россиян наверняка пробежал холодок по спине, когда они осознали, что Путин фактически запряг все общество – его нынешние финансовые ресурсы и будущее молодое поколение – исключительно на службу войне и армии.

Министр обороны Сергей Шойгу наряду с Путиным говорил, в частности, о планируемых ответных мерах России на членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Конкретно эти контрмеры включают создание новых Ленинградского и Московского военных округов. В Карелии планируется создать новый армейский корпус.

На сцене был замечен также третий член российского трио, принимающего решение о ядерном оружии – командующий вооруженными силами Валерий Герасимов.

На протяжении всей публичной части Герасимов стоял молча. По его каменному лицу невозможно было понять, было ли это молчание его собственным выбором –или это была своего рода путинская собачья школа в наказание за весьма печально протекающую до сих пор "спецоперацию" в Украине.

Происходящее представляло собой тщательно срежиссированный спектакль, во время которого Путин и Шойгу сосредоточились в основном на восхвалении "профессионализма" своих вооруженных сил в Украине.

За кулисами, несомненно, использовались более жесткие выражения, но сейчас Путин и Шойгу хотели продемонстрировать изобретенные ими способы, как Россия выходит победителем в Украине. Для этого Путин пообещал вооруженным силам практически неограниченные финансовые ресурсы.

– У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит, все, подчеркнул Путин.

Коррупция, и ранее уже процветающая в российских вооруженных силах, гарантирует, что армия действительно попросит. Это, в свою очередь, плохо для всего остального общества: образования, науки, культуры, медицинского обслуживания и социальных услуг.

” Коррупция, и ранее уже процветающая в российских вооруженных силах, гарантирует, что армия действительно попросит.

Помимо денег, Путин для достижения своих военных целей намерен жертвовать все большим количеством российской молодежи. Численность вооруженных сил будет увеличена до 1,5 миллиона человек, по сравнению с примерно миллионом до начала войны в Украине.

Призывной возраст будет увеличен с 18 до 21 года, а возраст прохождения военной службы – с нынешних 27 до 30 лет. Другими словами, многие российские мужчины в возрасте от 27 до 30 лет уже панически думают, когда их заберут в армию.

Кремль до сих пор клянется, что неопытные призывники не будут отправлены в Украину. Это тоже может скоро измениться.

– Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу, сказал Шойгу.

Эта фраза зловеща в том смысле, что уже в первые дни операции в Украине молодых солдат отправляли на фронт, заставляя или вынуждая обманом подписывать бумаги "добровольца-контрактника".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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