Ловкий "трюк на трапе" Путина привлек внимание в минском аэропорту – и почему походка Шойгу так скованна?

Когда высшее руководство России прибыло с визитом в Минск, внимание многих привлекла походка как Владимира Путина, так и Сергея Шойгу.

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Как будто президент России Владимир Путин, прибыв в Минск в понедельник, хотел продемонстрировать миру свою ловкость.

Путин спустился по трапу, подведенному к самолету, в быстром темпе, совершенно не держась за поручни. Когда Путин уже подходил к концу трапа, он вдруг перепрыгнул через последнюю ступень и ступил на землю прямо на красную ковровую дорожку.

Самодержавный лидер Беларуси Александр Лукашенко уже ждал Путина на поле, так как решил лично встретить своего редкого гостя.

Встречали Путина традиционно: белорусские женщины предложили ему хлеб-соль и вручили букет цветов. Затем последовали традиционные объятия Лукашенко и Путина.

Бодрые шаги Путина по трапу вряд ли были случайностью, скорее, это был сознательный способ развеять многочисленные слухи о здоровье президента.

Было похоже, что Путин вообще не заметил последнюю ступеньку трапа. При внимательном просмотре видео Путин в самый последний момент выглядит немного колеблющимся, а затем решает продолжить легкий бег, ибо замедление темпа было бы более опасным. Оказавшись на твердой земле, Путин явно вздыхает.

Причин его быстрого спуска с трапа может быть несколько. Среди прочего, недавно в России распространилось любопытное утверждение, что Путин якобы упал с лестницы в своей московской резиденции при довольно неловких обстоятельствах . Автор этого заявления – известный своими сенсационными – и зачастую буквально совершенно невероятными историями Telegram-канал General SVR.

Путин также может использовать эту возможность для демонстрации, что он спускается по трапу более резво, чем, например, президент США Джо Байден. Есть несколько видеозаписей как Байден спотыкается на ступеньках, последний раз это было во время саммита G20 на Бали.

На фото Владимир Путин и Александр Лукашенко в Минске в понедельник, 19 декабря.

Если Путин сумел привлечь внимание в Минске своей резвой походкой, то этого нельзя сказать о министре обороны Сергее Шойгу.

Было видно, что Шойгу либо хромал, либо как-то скованно шел. В Твиттере многие также заметили, что при ходьбе он держал правую руку в кармане, как бы пряча ее.

Например, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко спросил в Твиттере, возможно ли, что Шойгу "легко ранен".

Однако вскоре было опубликовано видео Шойгу из Минска, где он жестикулирует правой рукой, с которой, по крайней мере внешне, все в порядке.

Для визита в Минск Шойгу предпочел гражданский костюм, хотя в последнее время его привыкли видеть в различных военных обмундированиях.

Министерство обороны России сообщило в воскресенье (18.12.) что для личного ознакомления с ходом "спецоперации", то есть, войны в Украине, Шойгу проинспектировал южный военный округ России. По утверждениям, он находился в непосредственной близости от передовой.

Тогда же было опубликовано видео с Шойгу, на котором он проворно садится в вертолет и осматривает местность с высоты.

С выпуском этого вертолетного видео также не обошлось без шумихи.

Некоторые заподозрили, что все видео Шойгу с вертолетом – старое, или, по крайней мере, те кадры, где трава была еще по-летнему зеленой. В Твиттере также обратили внимание, что Шойгу в одном и том же видео оказывается на борту нескольких разных воздушных суден, что также позволяет предположить, по крайней мере, частичную инсценировку.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.