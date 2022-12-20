"Шутка" Лукашенко о Путине поразила – "Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете"

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал своеобразную "шутку", что он и Владимир Путин соревнуются между собой, кто из них токсичнее.

Это был походный порядок, когда президенты вышли к прессе в Минске. Сначала Владимир Путин, за ним – Александр Лукашенко

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Белорусский лидер Александр Лукашенко попытался разрядить обстановку на пресс-конференции в понедельник, рассказав саркастическую шутку о том, что он и Владимир Путин соперничают между собой.

Ни один из президентов-автократов во время совместной пресс-конференции не упомянул прямо о войне в Украине. Когда президентов спросили об отношении к ним в мире, Лукашенко ответил так, что это могло быть оговоркой по Фрейду или случайным признанием.

– Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете, начал Лукашенко.

– У нас только один спор: кто больше. Владимир Владимирович говорит, что я. Я уже начинаю думать, что он. Но приняли решение, что вместе, одинаково, продолжил Лукашенко.

(На видео ниже "шутка" Лукашенко о его и Путина токсичности и опасности сопровождается английскими субтитрами.)

Оговорка по Фрейду – это когда человек случайно говорит или раскрывает то, что он действительно думает и чувствует.

Конечно, Лукашенко хотел донести прямо противоположное: что его и Путина травят на Западе абсолютно ни за что, а на самом деле они не такие.

Однако мастера пропаганды ошиблись, по крайней мере в том смысле, что в дальнейшем к различным видео Лукашенко можно будет прикреплять только первое предложение его "шутки". Другими словами, часть, в которой Лукашенко, кажется, с ясными глазами признает все то зло, которое видят в нем и в Путине многие украинцы, белорусы и россияне, ставшие их жертвами.

По словам Лукашенко, Москва и Минск поддерживают друг друга в совместном противостоянии санкционной политике недружественных стран и их попытках изолировать Россию и Беларусь. В свою очередь, Путин добавил, что он по-прежнему поддерживает деловые связи со многими зарубежными коллегами, как, например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В понедельник Путин находился в Минске с однодневным визитом. Считается, что одна из целей визита это то, что Путин пытался вовлечь Лукашенко или оказать более прямое давление на него для участия в войне в Украине.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.