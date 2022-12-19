Мрачная оценка эксперта: Россия может стать Северной Кореей

Возможно появление новой Северной Кореи, Сомали или "Мордора".

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Война в Украине превращается в катастрофу для России и президента Владимира Путина, считает французский политолог Бруно Тетрэ.

Тетрэ пишет в недавнем номере журнала аналитического центра Institut Montaigne, что люди сейчас, во время украинской войны, могут стать свидетелями второго краха России.

Первый крах произошел, когда пала царская Россия, и в результате гражданской войны родился Советский Союз.

Во время войны в Украине Путину не удалось объединить русский мир. Россия также оттолкнула своих ближайших соседей, пишет Тетрэ.

Возглавляемая Россией Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) скрипит своими связями. В Средней Азии и на Кавказе Россия больше не может действовать как региональный полицейский.

По мнению французского исследователя, несомненно, что к середине 2020-х годов Россия будет страной, дестабилизированной военным, экономическим и демографическим упадком. Более полумиллиона человек уже эмигрировали из России.

– Также несомненно, что Россия оторвется от Европы, пишет Тетрэ.

Тетрэ говорит, что Украина на Западе уравновешивала Россию и особенно ее восточную сторону, имея в виду, что монгольское и татарское наследие России займет более важную роль в национальной культуре России, если отношения с Украиной и Европой будут уничтожены.

Тетрэ также считает несомненным и то, что после войны волнения в России будут усиливаться.

Тетрэ говорит, что с Россией может случиться то, что случилось с Германией после окончания войны в 1945 году. В Германии начался самоанализ и она прошла через Нюрнбергский процесс по делу о военных преступлениях нацистов.

В России однако нет подобной традиции верховенства закона.

– Более вероятен сценарий Северной Кореи: изоляция и радикализация ”русской крепости”, где Путин или его преемник будет держать население страны в состоянии постоянной войны, прогнозирует Бруно Тетрэ.

В более пессимистичном видении Россия превращается в своего рода Мордор, черную землю, где силы зла готовят свою месть, рисует картину Тетрэ.

По его словам, сползание страны в варварство уже началось. Фанаты Дж. Р. Р. Толкина сравнивают поведение российской армии с поведением орков, способных на самое худшее.

– Преувеличение? Не совсем, если учесть, что за последние десять лет из России уехали лучшие и умнейшие мозги России, и все чаще также средний класс страны.

Российское общество стало криминализированным, пишет Тетрэ. В России господствуют правила мафии. Крестные отцы правят своими покровителями.

Одна из возможностей, по мнению исследователя, состоит в том, что Россия начнет напоминать Сомали в 1990-х годах. В Сомали правят солдаты и банды. В призывники вербуют, в том числе, и бывших заключенных.

В результате войны в Украине Европа и Россия будут разделены надолго, прогнозирует Тетрэ.

– При условии, что Европа сможет свести свою зависимость от российского газа до минимума.

Война в Украине может стать концом трехвекового исторического периода, прогнозирует Тетрэ.

Этот период начался с Полтавской битвы между шведами и русскими в 1709 году. Швеция проиграла битву и потеряла свой статус крупной державы на Балтийском море.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.