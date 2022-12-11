Руководитель группы Карельский Вал, ученый, чьей специальностью является ядерный синтез, Вячеслав – Слава – Скоков успел бежать из России в Финляндию как раз перед тем, как его пытались отправить воевать в Украину.

Физик-ядерщик Слава успел помочь в возвращении на Родину 135 павших финнов – а потом ему пришлось бежать от Путина

Только что вышедший журнал ”Löydetyt” от газеты Ilta-Sanomat рассказывает о погибших во время Зимней войны и войны-продолжения финнах, чьи останки были найдены в России и возвращены в Финляндию. Вячеславу – "Славе" – Скокову, руководителю знаменитого поискового отряда "Карельский вал", в последний момент удалось сбежать в Финляндию перед тем, как его чуть не отправили на войну в Украину.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Вячеслава Скокова знают и уважают как поисковика погибших в Советско-финской и Второй мировой войнах. Сейчас он находится в ситуации, о которой он и подозревать не мог. Из помощника финнам он становится нуждающимся в нашей помощи.

Когда президент Владимир Путин отдал в России приказ о мобилизации, это должно было коснуться и 43-летнего Скокова.

Скоков сумел предвидеть ситуацию. Он бежал в Финляндию и, по крайней мере временно, поселился в Котке у своего финского товарища-поисковика.

И практически сразу же повестку для Скокова доставили в дом его матери.

– Я всегда был против войны. И я не хотел оказаться на фронте, где меня заставили бы участвовать в военных преступлениях, объясняет Скоков свой побег в Финляндию.

Недавно вышедший специальный выпуск газеты IS, Löydetyt, рассказывает о погибших во время Зимней войны и войны-продолжения, чьи останки были найдены в России после распада Советского Союза.

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В 1992 году Финляндия и Россия подписали государственный договор, который позволяет искать погибших в России финских военных и возвращать их в Финляндию.

Благодаря этому договору в России уже найдено более 1 500 погибших на войне финнов, из которых 416 были достоверно идентифицированы с помощью ДНК- тестов, проведенных в Финляндии.

Слава Скоков выучил финский язык, занимаясь поиском погибших.

Группа Карельский Вал под руководством Славы Скокова существует уже двадцать лет. Только благодаря им на родину удалось вернуть останки 135 погибших в войне финнов.

Но с какой стати путинская армия пыталась призвать на фронт 43-летнего Скокова, который уже вроде бы не в призывном возрасте?

Одна из причин, вероятно, в том, что при так называемой частичной мобилизации российские военные округи приглашали на регистрацию огромное количество людей, и окончательное решение об отправке в Украину принимали только военные комиссариаты. Критерии призыва также были снижены, и даже серьезное заболевание не являлось гарантированным препятствием для призыва в армию.

Однако главной причиной, вероятно, была профессия Скокова. Он ученый, специализирующийся на ядерном синтезе: взаимодействие плазмы и материи, и вакуумные технологии

– У меня высшее техническое образование. На фронте есть техника, для ремонта и использования которой я мог бы понадобиться, но я не хочу в этом участвовать, объясняет он.

Из-за мобилизации Россию покинули также и другие поисковики Карельского Вала. Один из них сейчас находится в Германии, другой – в Турции. Пара активных членов группы все еще остались в России, но поисковые работы пока практически зашли в тупик.

Вячеслав Скоков (в центре) у моста Пуннусйоки, когда группа «Карельский Вал» вместе с финскими поисковиками вели поиски.

Скоков расстроен ситуацией, поскольку поиск погибших на войне был образом жизни и хобби его группы в течение двадцати лет.

– Теперь меня мучает совесть, что погибшие остаются ненайденными на Карельском перешейке. Но мы хотим вернуться в Россию и продолжить нашу работу сразу же, как только это станет возможным, планирует он.

Скоков дает это интервью под своим настоящим именем и не скрывая лица, несмотря на то, что, по крайней мере теоретически, это может обернуться для него неприятностями в будущем.

Никто не знает, как долго будет продолжаться война в Украине, как долго путинский режим будет оставаться у власти в России и какие действия он может предпринять против своих граждан, отказавшихся помогать в так называемой "спецоперации в Украине".

– Я не верю, что российская власть способна предпринять меры против каждой семьи, выступающей против войны. А оппозиция войне все время растет, утверждает Скоков.

По словам Скокова, атмосфера страха, охватившая всю Россию, среди поисковиков павших начала отражаться еще до того, как Путин отдал приказ о мобилизации. Как пример он приводит другого русского поисковика, который сказал ему, что больше не решается общаться с финнами.

– Тогда он попросил, мог бы Карельский Вал в дальнейшем, если он найдет останки финского солдата, сообщить финнам о его находке. Он боится, что в противном случае его самого могут объявить иностранным агентом.

Карельский Вал обнаружил в Портинхойке большое количество вещей финских солдат.

Группа Карельский Вал известна несколькими значительными находками останков финских солдат в течение многих лет.

Одно из последних успехов 2018 года – обнаружение останков шести солдат, захороненных в колодце в деревне Пуннус. В недавнем специальном выпуске журнала Löydetyt от IS также опубликована отдельная статья о том, как была разгадана тайна колодца Пуннус.

Группа Карельский Вал, возглавляемая Скоковым, ведет страницу в Facebook, а также подробную статистику своих находок. Даже в этом году группа смогла провести свои поиски, пока война в Украине лично им конкретно не угрожала.

– Результат этого года – 21 красноармеец и восемь финнов – говорит Скоков.

– Суммируя находки предыдущих лет, мы нашли в общей сложности 135 финнов и 443 красноармейца.

Скоков широко известен среди любителей военной истории в Финляндии. Для них он всегда Слава, так его зовут дома – это "Kunnia" по-фински.

Лесные дороги в районе Люкюля находятся в плохом состоянии. Карельский Вал также использовал как средство передвижения "внедорожник" советского производства.

Скоков также тесно сотрудничал с Объединением по увековечению памяти погибших на войне. Объединение, возглавляемое полковником в отставке Пертти Суоминен, традиционно раз в год получает разрешение от российского государства на вывоз в Финляндию найденных в течение года останков финских солдат для идентификации и захоронения.

Объединение, возглавляемое Суоминеном, совершило свою последнюю поездку в Выборг в начале ноября. Найденные Карельским Валом в последнее время останки тел были привезены в Финляндию, так что эта поездка подтвердила – группа Скокова помогла уже 135 павшим финнам вернуться на Родину.

Настоятель церкви Святых Петра и Павла в Выборге, пастор Владимир Дородний (слева) и полевой епископ на пенсии Ханну Нисканен благословили погибших финских героев в дорогу на Родину 8 ноября 2022 года.

Дед Скокова был ингерманландцем, но другие корни у него русские. Сейчас он настолько хорошо говорит по-фински, что даже это интервью было проведено на финском языке.

Финский он изучал параллельно с поисковой работой, когда поддерживал связь со своими финскими коллегами – финскими поисковиками и изучал документы военного времени в финском Национальном архиве.

Слава Скоков поселился в Котке, по крайней мере пока. ”Я надеюсь, что меня хотя бы не депортируют из Финляндии в Россию.”

Сейчас пока Скоков не может сказать о своём будущем, но он уже обратился с запросами о поиске работы в Финляндии.

Слава Скоков обосновался в Котке, по крайней мере, на время.

– Будем надеяться, что мои технические навыки здесь пригодятся. Но если я не смогу найти работу, мне придется просить убежища.

Как реалист, Скоков также уже рассматривал вариант переезда, например, в Турцию, если ему по каким-то причинам не дадут разрешения остаться в Финляндии.

– Я надеюсь, что меня хотя бы не депортируют из Финляндии обратно в Россию. У меня нет никакого желания возвращаться в сегодняшнюю Россию.

Более 400 погибших героев, найденных на полях сражений недавних войн, были точно идентифицированы, но на Родину было доставлено более 1 500 останков павших солдат. Специальный журнал Löydetyt — это дань уважения им и их родственникам, пережившим долгое ожидание. Журнал продается в газетных киосках в течение ограниченного времени.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.