Комментарий: Кремлевские пропагандисты уже помечтали, что Санна Марин могла бы быть "губернатором в русской Финляндии" – так на российском ТВ съедают Финляндию

Владимир Соловьев, один из ведущих российских телепропагандистов, старательно создает иллюзию того, что Финляндия должна принадлежать России, пишет Арья Паананен.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Согласно финскому утешительному нарративу "Россия не представляет для нас прямой или непосредственной военной угрозы". На данный момент это действительно так.

Но независимость Финляндии, обретенная в 1917 году, похоже, раздражает некоторых представителей высшего руководства России. Это видно из выступлений Владимира Соловьева, одного из главных пропагандистов российского государственного телевидения.

Соловьев придумывает широкие линии своей пропаганды не сам – он выполняет приказы Владимира Путина и Кремля.

В последнее время Соловьев неоднократно давал понять, что Финляндия якобы должна принадлежать России или что Россия должна вернуть Финляндию обратно в свою империю.

Когда пару недель назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий посетил Хельсинки и встретился с премьер-министром Санной Марин, Соловьев театрально впал в исступление, заявляя, что Марин представляет ценности "Содома и Гоморры, и алкоголизма".

Соловьев также расписал, что и Финляндия, и Польша были бы частью Российской империи, если бы «не глупость, скажем так, предавших монархию».

– Она (Марин) была бы губернатором в русской Финляндии, а он (Моравецкий) был бы губернатором в русской провинции, сказал Соловьев.

– Хотя, с другой стороны, вряд ли бы они выслужились до таких. Но, по крайней мере, они были бы подданными российской империи, продолжил он.

(В твите ниже высказывания Соловьева о Санне Марин и роли Финляндии как части Российской империи с английскими субтитрами.)

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в Финляндии тоже проснулись, чтобы проверить состояние бомбоубежищ.

В своем майском эфире Соловьев разгромил самое большое хельсинское бомбоубежище, заявив, что у России есть ракеты, способные его разрушить.

– Финны хвастаются таким гигантским бомбоубежищем, что в нем все население Хельсинки спрячется. Нашим "Кинжалам" плевать на любое финское бомбоубежище, сказал Соловьев, имея в виду гиперзвуковые ракеты нового поколения "Кинжал", которые, по словам самой России, они уже применяли в Украине.

– Мы уже прекрасно показали свой потенциал. Толку Финляндии от этого бомбоубежища. Можете хоть все в него переехать, продолжил Соловьёв, согласно пропагандистскому сайту Fan.

(В видео ниже с английскими субтитрами – в ходе беседы Соловьев грустит о потере Финляндии в 1917 году.)

Когда Россия была вынуждена уйти из Херсона на второй неделе ноября, в студии Соловьева царило подавленное настроение.

Разговор шел о прошлых поражениях России в войнах и о том, как "Финляндию мы потеряли" в 1917 году. Один из участников дискуссии повторил легенду о даровании Лениным независимости Финляндии, а другой подчеркнул, что Советская власть все же вышла победителем в 1922 году.

– Ну да, конечно, прекрасно вышли из победы, потеряв существенную часть своих территорий, ревел Соловьев.

– Мы что, Финляндию восстановили? До сих пор смотрю, какая она восстановленная.

Ироничный комментарий Соловьева был кивком на то, что Финляндия сейчас идет в Нато, а ни в коем случае не возвращается в Россию.

На полях сражений последних войн было найдено и доставлено в Финляндию для захоронения более 1 500 погибших. В специальном журнале IS Löydetyt (Найденные) перечислены имена всех опознанных на данный момент. Журнал продается в газетных киосках в течение ограниченного времени.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.