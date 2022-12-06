Онни вырезал свое имя на жетоне 80 лет назад – это стало ведущей ниточкой, которая помогла ему наконец получить благословение в Финляндии

Капрал Онни Хилакиви из деревни Пюёриттяйя муниципалитета Суйстамо пропал без вести во время ожесточенных боев войны-продолжения в июне 1944 года. Советский Союз успел развалиться, и Россия успела начать новую жестокую войну в Украине, прежде чем прах Онни смог наконец упокоиться с миром в сопровождении своих родных.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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В середине июня 1944 года, в разгар боевых действий в войне-продолжении капрал Онни Хилакиви смог получить короткий отпуск, чтобы побывать дома, в деревне Пюёритяя в муниципалитета Суйстамо. Ему тогда было всего 22 года, но он уже успел повидать и испытать тяготы фронта с тех пор, как был призван на службу в начале сентября 1941 года.

В той поездке Онни оставил своей матери Антонине целую кучу личных вещей: водительские права, стихи, написанные на фронте, дневниковые записи и вырезанную на доске гравюру собаки.

– Никогда не знаешь, когда это случится с тобой и кто из нас вернется, объяснил Онни своей матери, оставляя вещи.

А уже через две недели Онни Хилакиви пропал без вести в ожесточенных боях при Тали-Ихантала.

– Пропал без вести 28 июня 1944 года в Юустиле. Последний раз его видели во время атаки. Возможно, попал в плен раненым, говорится в выписке из списка пропавших без вести в финских войнах.

В 1948 году Онни Хилакиви был окончательно объявлен мертвым и заочно благословлен в могиле героев Паавола в северной Остроботнии.

Однако судьба Онни и по сей день не дает покоя родственникам. У него остались родители и четверо младших братьев и сестер, которые после последней эвакуации поселились в Финляндии в регионах Лапуа, Раахе и Оулу.

Онни Хилакиви оставил матери свои водительские права всего за пару недель до смерти.

Капрал Онни Хилакиви.

Дед 38-летнего Йоуни Хилакиви из Лиминка, Калеви – один из младших братьев Онни. О судьбе Онни в семье обычно вспоминали по большим праздникам – и наконец, в 2019 году Йоуни решил предпринять одну попытку разгадать тайну.

– Я связался с российской поисковой группой Карельский Вал и спросил, не могли бы они более тщательно исследовать предполагаемое место гибели Онни, вспоминает Йоуни Хилакиви.

Прошло примерно около года, и в мае 2020 года Карельский Вал смог сообщить семье Хилакиви новости.

На месте боев под Юустила был найден ржавый жетон финского солдата, на оборотной стороне которого четкими буквами было выгравировано имя – Онни. Когда проверили кодовый номер жетона, выяснилось, что он действительно принадлежал Онни Хилакиви.

На месте также были найдены фрагменты костей и кусок плечевой кости, которые впоследствии были исследованы в тесте ДНК в Финляндии. Это подтвердило, что Онни был найден окончательно.

Этот жетон сыграл ключевую роль в идентификации Онни Хилакиви. Он сам выгравировал буквы ONNI на обратной стороне жетона.

Гроб с останками Онни Хилакиви нес внук его брата Калеви – Йоуни Хилакиви. Благословение состоялось в Пааволе в приходе Раахе на православном богослужении 17 ноября.

Однако прошло еще много времени, прежде чем Онни был окончательно упокоен в могиле в сопровождении своих родственников 17 ноября 2022 года. Его останки захоронили на кладбище героев при церкви Паавола по православному обряду. Благословение совершил викарий православного прихода Северной Финляндии отец Марко Патронен.

– Это было очень достойно. Воинские почести и пение хора резервистов, говорит Йоуни Хилакиви.

– Мне выпала еще одна незабываемая честь – нести гроб Онни. И для всей нашей семьи было важно, что эта тайна наконец-то окончательно раскрыта и его судьба выяснена.

На полях сражений последних войн было найдено и доставлено в Финляндию для захоронения более 1 500 погибших. В специальном журнале IS Löydetyt (Найденные) перечислены имена всех опознанных на данный момент, включая Онни Хилакиви. Журнал продается в газетных киосках в течение ограниченного времени.

В недавно опубликованном спецвыпуске газеты Ilta-Sanomat – журнале "Найденные" – больше рассказывается о поисковой работе группы Карельский Вал, которая нашла Онни.

За последние двадцать лет Карельскому Валу удалось найти 135 финских героев в русской земле, но сейчас работе группы грозит угасание из-за развязанной Россией войны в Украине.

Несколько членов Карельского Вала бежали от развязанной Владимиром Путиным агрессивной войны и мобилизации за границу. Один из них – руководитель группы Вячеслав Скоков решил приехать в Финляндию и сейчас пытается найти работу по профессии – как ученый, специализирующийся на ядерном синтезе.

Карельский Вал обнаружил останки Онни Хилакиви примерно в 20 метрах от дороги Анискала. Там же были найдены останки еще трех финских солдат и их жетоны.

Также был найден официальный жетон пехотного полка JR 50, который принадлежал Онни Хилакиви. Жетон теперь возвращен семье как вещественная память об Онни.

– Они проделали действительно ценную работу, говорит Йоуни Хилакиви.

Бои, ставшие для Онни Хилакиви судьбоносными, были частью попытки финнов отразить крупное наступление советских войск на Карельском перешейке в июне 1944 года. Согласно данным, потери JR 50 в боях при Тали-Ихантала 27-30 июня 1944 года составили: 150 человек убитыми, 74 пропавшими без вести, 635 ранеными.

Онни Хилакиви со своими однополчанами. Фотография сделана летом 1943 года "где-то в глуши на реке Свирь". За столом слева Вяйнё Лааксо и Онни Хилакиви, который "получил несколько мелких царапин на лице в стычке с Ваней" – так рассказывают историю фотографии в семье Хилакиви..

На фото, сделанном в Суйстамо в деревне Пюёритяя в 1930-х годах, семья купца Алекси Хилакиви. Задний ряд, слева направо: продавщица Паула Мякинен, Василий Филаткин, супружеская пара Ниина и Алекси Хилакиви и рабочий. Передний ряд, слева направо: дети Олави и Хельми Хилакиви, Алина Филаткина, Онни Хилакиви с кошкой и его братья Калеви и Вейкко Хилакиви.

Однако еще долго после окончания войны купец Алекси Хилакиви все еще надеялся, что его сын Онни мог быть живым. Например, в феврале 1945 года газета Laatokka опубликовала следующе объявление:

"Дорогие братья по оружию и военнопленные, вернувшиеся из Советского Союза. Знает ли кто-нибудь из вас что-либо о судьбе нашего сына, капрала Онни Хилакиви? 28 июня 1944 года он служил в части 4815/2 в Юустила. Если кто-то знает что-нибудь о нем, пожалуйста, сообщите нам по адресу: Купец А. Хилакиви, Лапуа.

То, что Онни мертв начало подтверждаться после 1946 года. Тогда один из сослуживцев, Алви Вилакайнен, рассказал, что видел, как пулеметная очередь сразила Онни, и он упал на землю. Но огонь противника был настолько плотным, что ни сразу, ни даже позже не представлялось возможным отправиться на поиски Онни.

На благословении Онни Хилакиви присутствовал хор резервистов Виханти.

Останки Онни Хилакиви благословил отец Марко Патронен (в центре), священник православного прихода Северной Финляндии. Слева канторы Рейо Киннунен и Юхани Матси.

Захоронение останков Онни означало конец долгого периода ожидания и неопределенности для нынешних потомков купеческой семьи Хилакиви. Онни не смог попасть в родную землю, поскольку Суйстамо – одна из территорий, уступленных Советскому Союзу. Но, по крайней мере, он смог хотя бы выбраться из России и на кладбище героев Паавола стать ближе к своим кровным родственникам.

Останки Онни Хилакиви провожал к месту захоронения и Тапани Хилакиви. Годами он старательно собирал все обрывки информации, которые только можно было найти, о своем дяде, то есть, о пропавшем брате своего отца Калеви. Недавние события в России и Украине заставили семью почувствовать, что разрешение судьбы Онни сейчас кажется семье особенно важным.

– С войной в Украине страдания карельских беженцев и нашей семьи вернулись в наши мысли совершенно по-новому, ближе, говорит Тапани Хилакиви.

– Подобное горе и неопределенность ждут украинцев как минимум, ближайшие 100 лет, пока матери, жены и невесты будут тосковать по своим погибшим. Горе и тоска будут передаваться следующим поколениям, так что это не закончится и через сто лет.

Для карельских семей потеря земель и усадеб – это особенная боль, но во многих семьях было и огромное горе по погибшим. Мать Онни Хилакиви Антонина была одной из тех, кто потерял на войне больше, чем можно было ожидать для одного человека.

– Ниина потеряла трех своих близких двоюродных братьев в Зимней войне, одного двоюродного брата в Войне-продолжении, а затем и собственного сына Онни, говорит Тапани Хилакиви.

– Говорят, что похоронить собственного ребенка – самое тяжелое для матери. Когда Онни объявили умершим в 1948 году, заболела и сама Ниина. Она умерла в 1954 году.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.