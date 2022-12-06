Онни вырезал свое имя на жетоне 80 лет назад – это стало ведущей ниточкой, которая помогла ему наконец получить благословение в Финляндии

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В середине июня 1944 года, в разгар боевых действий в войне-продолжении капрал Онни Хилакиви смог получить короткий отпуск, чтобы побывать дома, в деревне Пюёритяя в муниципалитета Суйстамо. Ему тогда было всего 22 года, но он уже успел повидать и испытать тяготы фронта с тех пор, как был призван на службу в начале сентября 1941 года.
В той поездке Онни оставил своей матери Антонине целую кучу личных вещей: водительские права, стихи, написанные на фронте, дневниковые записи и вырезанную на доске гравюру собаки.
– Никогда не знаешь, когда это случится с тобой и кто из нас вернется, объяснил Онни своей матери, оставляя вещи.
А уже через две недели Онни Хилакиви пропал без вести в ожесточенных боях при Тали-Ихантала.
– Пропал без вести 28 июня 1944 года в Юустиле. Последний раз его видели во время атаки. Возможно, попал в плен раненым, говорится в выписке из списка пропавших без вести в финских войнах.
В 1948 году Онни Хилакиви был окончательно объявлен мертвым и заочно благословлен в могиле героев Паавола в северной Остроботнии.
Однако судьба Онни и по сей день не дает покоя родственникам. У него остались родители и четверо младших братьев и сестер, которые после последней эвакуации поселились в Финляндии в регионах Лапуа, Раахе и Оулу.
Дед 38-летнего Йоуни Хилакиви из Лиминка, Калеви – один из младших братьев Онни. О судьбе Онни в семье обычно вспоминали по большим праздникам – и наконец, в 2019 году Йоуни решил предпринять одну попытку разгадать тайну.
– Я связался с российской поисковой группой Карельский Вал и спросил, не могли бы они более тщательно исследовать предполагаемое место гибели Онни, вспоминает Йоуни Хилакиви.
Прошло примерно около года, и в мае 2020 года Карельский Вал смог сообщить семье Хилакиви новости.
На месте боев под Юустила был найден ржавый жетон финского солдата, на оборотной стороне которого четкими буквами было выгравировано имя – Онни. Когда проверили кодовый номер жетона, выяснилось, что он действительно принадлежал Онни Хилакиви.
На месте также были найдены фрагменты костей и кусок плечевой кости, которые впоследствии были исследованы в тесте ДНК в Финляндии. Это подтвердило, что Онни был найден окончательно.
Однако прошло еще много времени, прежде чем Онни был окончательно упокоен в могиле в сопровождении своих родственников 17 ноября 2022 года. Его останки захоронили на кладбище героев при церкви Паавола по православному обряду. Благословение совершил викарий православного прихода Северной Финляндии отец Марко Патронен.
– Это было очень достойно. Воинские почести и пение хора резервистов, говорит Йоуни Хилакиви.
– Мне выпала еще одна незабываемая честь – нести гроб Онни. И для всей нашей семьи было важно, что эта тайна наконец-то окончательно раскрыта и его судьба выяснена.
В недавно опубликованном спецвыпуске газеты Ilta-Sanomat – журнале "Найденные" – больше рассказывается о поисковой работе группы Карельский Вал, которая нашла Онни.
За последние двадцать лет Карельскому Валу удалось найти 135 финских героев в русской земле, но сейчас работе группы грозит угасание из-за развязанной Россией войны в Украине.
Несколько членов Карельского Вала бежали от развязанной Владимиром Путиным агрессивной войны и мобилизации за границу. Один из них – руководитель группы Вячеслав Скоков решил приехать в Финляндию и сейчас пытается найти работу по профессии – как ученый, специализирующийся на ядерном синтезе.
Карельский Вал обнаружил останки Онни Хилакиви примерно в 20 метрах от дороги Анискала. Там же были найдены останки еще трех финских солдат и их жетоны.
Также был найден официальный жетон пехотного полка JR 50, который принадлежал Онни Хилакиви. Жетон теперь возвращен семье как вещественная память об Онни.
– Они проделали действительно ценную работу, говорит Йоуни Хилакиви.
Бои, ставшие для Онни Хилакиви судьбоносными, были частью попытки финнов отразить крупное наступление советских войск на Карельском перешейке в июне 1944 года. Согласно данным, потери JR 50 в боях при Тали-Ихантала 27-30 июня 1944 года составили: 150 человек убитыми, 74 пропавшими без вести, 635 ранеными.
Однако еще долго после окончания войны купец Алекси Хилакиви все еще надеялся, что его сын Онни мог быть живым. Например, в феврале 1945 года газета Laatokka опубликовала следующе объявление:
"Дорогие братья по оружию и военнопленные, вернувшиеся из Советского Союза. Знает ли кто-нибудь из вас что-либо о судьбе нашего сына, капрала Онни Хилакиви? 28 июня 1944 года он служил в части 4815/2 в Юустила. Если кто-то знает что-нибудь о нем, пожалуйста, сообщите нам по адресу: Купец А. Хилакиви, Лапуа.
То, что Онни мертв начало подтверждаться после 1946 года. Тогда один из сослуживцев, Алви Вилакайнен, рассказал, что видел, как пулеметная очередь сразила Онни, и он упал на землю. Но огонь противника был настолько плотным, что ни сразу, ни даже позже не представлялось возможным отправиться на поиски Онни.
Захоронение останков Онни означало конец долгого периода ожидания и неопределенности для нынешних потомков купеческой семьи Хилакиви. Онни не смог попасть в родную землю, поскольку Суйстамо – одна из территорий, уступленных Советскому Союзу. Но, по крайней мере, он смог хотя бы выбраться из России и на кладбище героев Паавола стать ближе к своим кровным родственникам.
Останки Онни Хилакиви провожал к месту захоронения и Тапани Хилакиви. Годами он старательно собирал все обрывки информации, которые только можно было найти, о своем дяде, то есть, о пропавшем брате своего отца Калеви. Недавние события в России и Украине заставили семью почувствовать, что разрешение судьбы Онни сейчас кажется семье особенно важным.
– С войной в Украине страдания карельских беженцев и нашей семьи вернулись в наши мысли совершенно по-новому, ближе, говорит Тапани Хилакиви.
– Подобное горе и неопределенность ждут украинцев как минимум, ближайшие 100 лет, пока матери, жены и невесты будут тосковать по своим погибшим. Горе и тоска будут передаваться следующим поколениям, так что это не закончится и через сто лет.
Для карельских семей потеря земель и усадеб – это особенная боль, но во многих семьях было и огромное горе по погибшим. Мать Онни Хилакиви Антонина была одной из тех, кто потерял на войне больше, чем можно было ожидать для одного человека.
– Ниина потеряла трех своих близких двоюродных братьев в Зимней войне, одного двоюродного брата в Войне-продолжении, а затем и собственного сына Онни, говорит Тапани Хилакиви.
– Говорят, что похоронить собственного ребенка – самое тяжелое для матери. Когда Онни объявили умершим в 1948 году, заболела и сама Ниина. Она умерла в 1954 году.
Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.