Британский исследователь задается вопросом: Почему Украине до сих пор не разрешают наносить удары по российским военным объектам?

Военный эксперт Кир Джайлз говорит, что грядущей зимой Россия попытается уничтожить в Украине "все, что поддерживает жизнь".

По словам Кира Джайлза, удары по украинскому гражданскому населению – прямо из российского учебника по военному делу, и вопрос о случайности никогда не стоял.

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Когда в феврале прошлого года война России в Украине только начиналась, военный эксперт Кир Джайлз и его коллеги из аналитического центра Chatham House призвали Великобританию срочно направить помощь Украине для расследования военных преступлений.

– Мы сразу поняли, что нас ждет. Мы сказали, что Украине должна быть предоставлена немедленная помощь в виде коронеров и следователей по военным преступлениям, говорит Джайлз.

По словам Джайлза, совсем не случайно, что высокоточные ракеты, которые так активно расхваливает Россия с самого начала войны, часто поражают гражданские цели в Украине. Бомбардировкам подвергались больницы, пункты раздачи продовольствия, водоснабжение, а совсем недавно и центры производства и распределения электроэнергии в Украине.

– Российские военное мышление таково, что теперь, когда у нас есть эти точные ракеты, мы можем точно поражать именно гражданские цели, описывает Джайлз .

Если для многих на Западе стало неожиданностью, как брутально Россия убивает мирных граждан Украины, то Джайлза это не удивляет.

– Удары по мирным жителям – это прямо из российского учебника по военному делу, они много об этом писали. Когда они не могут добиться оперативных побед на поле боя, они наносят удары по гражданскому населению, чтобы добиться стратегической победы во всей войне.

” Удары по мирным жителям – это прямо из российского учебника по военному делу.

Россия уже опробовала этот способ ведения войны и свое новое оружие в Сирии еще до Украины, так что это не должно было стать неожиданностью для Запада.

По словам Джайлза, Россия сейчас, зимой, пытается уничтожить "все, что поддерживает жизнь" в Украине. Россия думает, что таким образом она выиграет войну, и это единственное, что заботит Владимира Путина и его штаб.

Советский Союз никогда не привлекался к ответственности за свои преступления во Второй мировой войне как лидеры нацистской Германии – и до сих пор Россия не прошла через свою собственную темную историю. Отсюда, по мнению Джайлза, Россия и сегодня не придает значения международному гуманитарному праву и гуманным правилам ведения войны.

– Россия ведет колониальную и геноцидную войну с целью восстановления империи. Поэтому важно не дать России даже частично победить в Украине, но показать им, что их война была колоссальной ошибкой, говорит Джайлз.

Кир Джайлз в Хельсинки на презентации своей новой книги.

” Запад должен отменить свой запрет на нанесение Украиной удара по России.

До сих пор Украина вела войну с большим успехом, но предстоящая зима может привести к мрачному повороту событий, считает Джайлз, если Запад не поставит Украине новое и более мощное оружие и если Запад продолжит тормозить способность Украины вести войну.

– Ведь украинцы – не сверхчеловеки. Они не смогут выиграть войну, если им все время придется воевать на условиях России, говорит Джайлз.

Этим Джайлз ссылается в том числе на стремление Запада "не провоцировать Россию". Другими словами, Россия может продолжать бомбить Украину сколько душе угодно, не опасаясь, что ее собственные ключевые военные объекты могут быть под угрозой.

– Запад должен отменить свой запрет на нанесение Украиной удара по России. В настоящее время Украина может только пытаться наверстывать и исправлять то, что Россия уничтожает своими ракетными ударами на ее территории.

По мнению Джайлза, Запад сейчас должен помочь Украине получить оружие, способное наносить удары по военным объектам, с которых Россия ведет свои атаки по Украине.

– Целями должны быть ракетные пусковые установки, военные корабли или ракетные заводы на территории России, говорит Джайлз.

– Нет никаких причин, по которым они не могут быть законными целями для Украины – если только мы, подобно России, не будем делать вид, что это не война.

Недавно Джайлз находился с визитом в Финляндии, чтобы представить свою новую книгу "Война России против всех – и что это значит для вас" (Keir Giles, Venäjän sota jokaista vastaan – ja mitä se sinulle merkitsee, Docendo).

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.