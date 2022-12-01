Британский исследователь: Запад до сих пор еще слеп к "тайной войне" России – речь не только о Путине и не только об Украине

Британец Кир Джайлз годами пытался предупредить мир о жестоких намерениях России и Владимира Путина, но мало кто понял или поверил его словам. Джайлз только что был в Хельсинки, и у него в запасе есть еще неприятные истории, которыми он и поделился.

Новая книга Кира Джайлза посвящена безжалостному стремлению России к власти не только в Украине, но и в разных частях мира.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Кир Джайлз, научный сотрудник Chatham House и один из ведущих британских экспертов по России, известен своей прямотой и саркастическим юмором, который он иногда привносит в свои серьезные анализы.

Так в самом начале интервью Джайлз благодарит президента России Владимира Путина за то, что его работа наконец-то стала "немного легче".

Вовсе не потому, что Путин сделал что-то хорошее. А потому что, наблюдая за злодеяниями Путина, люди начинают понимать, о чем Джайлз годами пытался предупредить мир еще до захвата Крыма в 2014 году и до масштабного февральского вторжения России в Украину.

– Также я посвятил свою новую книгу Путину. В благодарность за то, что он наконец-то открыл миру глаза на зло России и необходимость защищаться от него.

– До сегодняшнего дня на Западе преобладала идея, что Россия не может быть настолько плохой, как о ней говорят. Но я по-прежнему говорю, что все будет еще хуже.

Новая книга Кира Джайлза посвящена невоенной войне России за влияние в мире.

Джайлз только что опубликовал новую книгу под названием "Война России против всех – и что это значит для вас" (Keir Giles, Venäjän sota jokaista vastaan – ja mitä se sinulle merkitsee, Docendo).

Книга вышла на английском языке всего пару недель назад, и сразу же после этого – на финском. В среду, 30 ноября, Джайлз также выступил с публичной лекцией в Университете Хельсинки в 12.15.

Предыдущая книга Джайлза называлась "Московские правила" (Moskovan opit, Docendo), она вышла в Финляндии весной 2020 года. Оглядываясь назад, можно сказать, что в этой книге необычайно простым языком было изложено все, что нужно было понять миру о российском менталитете, чтобы не позднее осени 2021 года понять, что Путин готовится восстановить империю и готов начать даже абсурдную войну в Украине.

Но услышал ли Джайлз сейчас какие-либо извинения за то, что его предупреждениям не поверили? Джайлз некоторое время подыскивает слова, а затем формулирует ответ так:

– Некоторые извинились неофициально, но они находятся в таком положении, что не могут публично признать свою ошибку.

– Просто людям, выросшим на Западе, практически невозможно понять российскую логику, которая сильно отличается от нашей.

В своей новой книге Джайлз говорит об иллюзии, порожденной "зеркальным мышлением". Когда каждая сторона автоматически предполагает, что другая сторона думает и действует так же, как и они, результатом становится бесконечный цикл подозрений и непонимания.

По словам Джайлза, западные политики снова и снова попадают в ловушку, полагая, что Россия в основе своей стремится к добру. На самом деле, Россия сама намеренно создает новые проблемы, используя это как способ расширить свое влияние и ослабить другие государства. Ища компромиссы и полагаясь на пустые обещания России, Запад, таким образом, снова и снова обманывается – а Россия получает вознаграждение за свою агрессию.

Со своей стороны, у власти в России стойкое убеждение, что права и свободы человека, продвигаемые Западом, являются фикцией и циничной уловкой для оказания давления на Россию. Это не те ценности, которыми дорожит сама Россия, поэтому она также не может поверить, что они являются таковыми для Запада.

Что касается Нато, то, по словам Джайлза, Россия не может поверить, что суверенные государства добровольно просят о членстве в Альянсе, а не Нато пытается – и не может – заставить их вступить. Опять же, это происходит потому, что Россия сама привыкла к давлению и принуждению, и поэтому она считает, что все остальные в реальности поступают так же.

– Путин считает, что страны вступают в Нато не из-за собственных интересов, а по принуждению США. Точно так же, как Советский Союз заставил страны Восточной Европы присоединиться к Варшавскому договору во время холодной войны, отмечает он.

Кир Джайлз в Хельсинки.

По мнению Джайлза, одна из ошибок Запада на данный момент в том, что мы до сих пор не осознаем масштабов глобальной "невоенной войны", которую ведет Россия.

В своей новой книге Джайлз рассказывает о тайной войне России, или "войне против всех". Под этим термином он подразумевает бесчисленные грязные уловки, которые Россия использует для подрыва западных демократий и попыток закрепиться практически во всем мире, от Африки до Азии и Австралии.

– Если бы Россия нанесла военный удар, она столкнулась бы с последствиями. Именно поэтому она разрабатывает всевозможные другие способы нанесения ударов по странам и обществам, и именно в этом заключается война России против всех, объясняет Джайлз.

Например, Россия – мастер использования внутренних конфликтов в разных странах и людей, которые готовы выступать в роли помощников Москвы, чтобы почувствовать свою значимость.

Есть вмешательство в выборы, кибератаки, экономические преступления, вымогательство выкупа, провоцирование демонстраций и контроль над потоками беженцев. Но также есть давление на дипломатов, политиков и всех, кто встает на пути "российских интересов", например, тайные визиты в дома, странные несчастные случаи, болезни или смерти.

Спектр способов влияния бесконечен, и зачастую полностью, без пробелов, доказать причастность России трудно. Всегда есть место для отрицания и теорий заговора, которые Россия сама приводит в движение, чтобы вызвать подозрения, что виноваты другие.

– Мы знаем, например, только о тех отравлениях, совершенных Россией, которые так или иначе провалились. Но это, возможно, только верхушка айсберга, потому что мы не знаем о тех, где они добились успеха, отмечает Джайлз.

Джайлз также предостерегает от веры в то, что поведение России изменится, если и когда Путин оставит власть.

– Это особенно опасное заблуждение – думать, что за нынешним поведением России стоит один человек и что как только Путин уйдет, ситуация автоматически улучшится.

По словам Джайлза, мышление, лежащее в основе взглядов Путина, прочно укоренилось в России на протяжении столетий, и поэтому трудно будет изменить характер власти и позицию страны к другим странам в будущем.

– Позиция, что Россия имеет право управлять своими соседями, не меняется в зависимости от того, насколько сильна или слаба Россия в тот или иной момент. Эта позиция пережила потрясения как большевистской революции 1917 года, так и распад Советского Союза в 1991 году.

– Нет никаких оснований предполагать, что после Путина будет сделан шаг к лучшему. Путин и его соратники – продукт России, а не наоборот, напоминает Джайлз.

Независимо от того, чем закончится нынешняя война в Украине, Россия, по словам Джайлза, не прекратит свою войну за влияние в мире.

Также вероятно, что Украина не станет последней целью российской агрессии. Однако у Запада еще есть шанс повлиять на то, как скоро впереди может возникнуть новая опасность.

– Если с некоторыми – хотя бы с одним – требованиями России согласятся в Украине, это будет еще одним подтверждением Москве, что реальная или угрожаемая военная сила является лучшим средством достижения международных политических целей, считает Джайлз.

Другими словами, если бы Россия одержала даже частичную победу в Украине, она бы в течение нескольких лет наращивала новые силы – а затем снова стала бы угрожать США или Европе.

– У Европы не может быть безопасного будущего, если России не будет ясно сказано, что время империй прошло и что она не имеет права решать будущее независимых и суверенных государств, предупреждает Джайлз.

Проблема соглашений с Россией, по его словам, заключается в том, что Москва постоянно хочет подписать новые соглашения, которые связывают ее противников, но ей самой дают полную свободу действий.

В своей книге он цитирует другого британского наблюдателя за Россией, Джеймса Шерри, который сформулировал традиционный русский принцип мошенничества с договорами так:

– Русские – самые худшие из возможных соседей. Если вы заключите письменный договор, что они не будут парковать свою машину на вашем газоне, не удивляйтесь, если вместо этого они припаркуют там свой грузовик.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.