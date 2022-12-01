Редакционная статья: Путин пытается уничтожить память целых народов – и именно поэтому мы в Финляндии не должны забывать о Зимней войне

83-я годовщина Зимней войны может показаться нам, нынешним финнам, чем-то далеким, но зверства Владимира Путина в Украине пробудили новое понимание: память о Зимней войне является важной частью нашей безопасности.

Черно-белые фото сделаны в первый день Зимней войны в Хельсинки, 30 ноября 1939 года. На цветном снимке – Несущий свет, или Мемориал Зимней войны в Хельсинки на площади Касармитори.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

Зимняя война началась 83 года назад в последний день ноября, когда Советский Союз сначала инсценировал выстрелы в Майниле как выстрелы финнов, а затем без объявления войны напал на Финляндию. С тех пор Советский Союз старался замалчивать всю войну, или о ней говорили, например, эвфемизмом "финская кампания".

Звучит как-то странно знакомо – будто читаешь свежие новости о новой большой войне в Украине. Российских инсценировок и в Украине хватает, и война также не объявлена, а само слово "война" все еще не разрешено официально употреблять для описания начатой Владимиром Путиным "спецоперации".

В среду Финляндия отметила годовщину начала зимней войны в мрачном настроении, которое пробудила в каждом из нас нынешняя большая война в Украине.

Украина, со своей стороны, сейчас готовится к собственной зимней войне в том смысле, что с наступлением зимы Россия буквально пытается заморозить украинцев без электричества и тепла. А ведь оборонительная война украинцев уже длится гораздо дольше Зимней войны: 280 дней против 105 дней.

В День памяти Зимней войны IS опубликовал специальный выпуск под названием Löydetyt (Найденные).

Журнал – о поисках останков финских солдат в России. В нем рассказывается о сотрудничестве финских и российских поисковых групп, идентификации останков и чувствах родственников, когда беспокойство о судьбе члена семьи, длившееся более 80 лет, наконец завершилось.

Журнал Löydetyt – это один маленький акт для сохранения нашей национальной памяти и понимания истории.

Журнал Löydetyt — это 100-страничный специальный выпуск, посвящённый павшим финским солдатам и поисковикам их останков.

Книга "Война России против всех – и что это значит для вас" Кейра Джайлса - британского военного эксперта и исследователя России в Chatham House – была также опубликована на финском языке в День памяти о Зимней войне (Keir Giles, Venäjän sota jokaista vastaan – ja mitä se sinulle merkitsee, Docendo).

В своей книге Джайлс отмечает, что на протяжении веков Россия всегда считала своим правом завоевывать и порабощать своих соседей. Так было при царе, так было при Советском Союзе, и так снова происходит при Путине.

Джайлс предупреждает, что поведение России вряд ли изменится, независимо от того, кто со временем придет на смену Путину. Россия в той или иной степени всегда будет представлять определенную угрозу для своих соседей: когда она слаба, она непредсказуема, а когда сильна – агрессивна.

” Поведение России вряд ли изменится, независимо от того, кто придет со временем на смену Путину.

Война Путина в Украине в настоящее время во многом основана на разрушении исторической памяти россиян о зле Советского Союза. Ее полностью заменил "новый смелый путинский нарратив", с помощью которого пытаются стереть историческую память украинцев и превратить их в "нацистов".

Однако украинцы до сих пор все помнят: от Голодомора, устроенного Иосифом Сталиным, до путинской войны на уничтожение. Для финнов также важно помнить о Зимней войне, потому что именно эта память помогает строить основы нашей собственной национальной безопасности.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.