Был замечен действительно грубый пример российской цензуры

Еще один суровый урок, как действует Россия.

Российские СМИ находятся в жесткой хватке силового аппарата под управлением 70-летнего президента Владимира Путина.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

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Российские СМИ, как известно, находятся на строгом поводке у руководства нашего восточного соседа. Еще один суровый пример этого был выявлен норвежцами.

Норвежская государственная корпорация общественного вещания NRK сообщает, что российский спортивный новостной сайт Championat в грубой манере процитировал и изменил заявления, сделанные на норвежском канале TV2. В программе, о которой идет речь, участвовали норвежские звезды лыжного спорта, а также российский лыжник Александр Большунов.

Россияне были исключены из международного лыжного спорта. Причина – кровавое вторжение России в Украину.

Согласно NRK, легенда норвежского лыжного спорта Йоханнес Хёсфлот Клабо изначально сказал в программе:

– Боевые действия должны закончиться прежде, чем я снова встречусь с Большуновым.

В Championat это было изменено на "То, что сегодня происходит в мире, должно закончиться до того, как я встречусь с Большуновым".

В том же контексте была сделана приписка: "Слова изменены в соответствии с законодательством РФ".

По данным NRK, заявление легенды норвежского лыжного спорта Петтера Нортуга "Россия воюет с Украиной, Большунов!", в свою очередь, было заменено на "Посмотри, что происходит на Украине, Большунов!"

В том же контексте была сделана приписка: ”Полная цитата не приводится в соответствии с требованиями законодательства РФ.”

Championat сообщил NRK, что, как и многие другие российские сайты, они действуют в соответствии с законодательством нашего восточного соседа.

Ивар Дейл, эксперт, опрошенный NRK, считает, что у российских газет практически нет выбора, кроме как следовать той же политике, что и Championat.

– Это показывает, насколько абсурдна ситуация в России, говорит Дейл в интервью NRK.

Дейл подчеркивает, что правду о войне в Украине не смогут узнать те россияне, которые следят только за российскими СМИ.

Вторжение России в Украину вызвало всеобщее осуждение во всем мире.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.