Об этой лазейке в сделках россиян с недвижимостью еще даже не упоминали – в новом отчете говорится, о чем идет речь

Текущий исследовательский проект позволил получить дополнительную информацию о надзоре над сделками россиян с недвижимостью в Финляндии. Серьезных лазеек есть достаточно.

В Финляндии бурно обсуждают надзор и ограничения сделок с недвижимостью, совершаемых россиянами. В недавнем отчете подчеркивается сложность надзора.

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Когда в феврале путинская Россия начала свою жестокую агрессивную войну в Украине, недвижимость россиян в Финляндии была классифицирована как потенциальная угроза безопасности.

Многие эксперты по безопасности говорят о рисках, связанных с многолетними владениями россиян.

Политики требуют большего контроля, усиления ограничений и даже полного запрета на сделки. На избирателей жесткие слова политиков работают, но на практике ситуация совсем другая.

Всеобъемлющий контроль над сделками невозможен.

И это не изменится, кто бы не был у власти.

Суровая правда раскрывается в совместном исследовательском проекте Университета Аалто и Национальной земельной службы. Его предварительные результаты были представлены на прошлой неделе на научном семинаре Научно-консультативного совета по национальной обороне (MATINE).

Исследовательский проект (KIINTOVA) изучает возможности осуществления властью контроля над недвижимостью, что дает властям и политикам базовую основу для принятия политических решений. Исследовательская группа не делает никаких конкретных предложений.

Работа все еще продолжается. Окончательные результаты исследовательского опроса будут опубликованы весной следующего года.

Продажа бывшего дома престарелых российскому покупателю в Канкаанпяя вызвала споры. Дом находится недалеко от гарнизона Ниинисало.

Однако уже на данном этапе ясно, что контроль и ограничение на владение россиянами собственностью в полном объеме трудно, если не совершенно невозможно:

Всесторонне контролировать все формы владения собственностью невозможно. Предотвратить уклонение от получения лицензий полностью не удастся. Управление недвижимостью – это только один из способов оказывать влияние на Финляндию. Разведывательную деятельность иностранных государств невозможно полностью предотвратить.

Исследователь Университета Аалто Симо Сюрман, представивший результаты исследования на семинаре, сказал, что пределы надзора сами по себе очевидны.

Тем не менее, этот вопрос надо поднимать сейчас, когда дебаты в самом разгаре:

– Во избежание двусмысленности, хотим подчеркнуть, что не считаем, что все управление недвижимостью можно было бы полностью контролировать или что уклониться от контроля совершенно невозможно, подчеркнул Сюрман.

Это, вероятно, холодный душ для тех, кто требует жестких мер.

В презентации Сюрман напомнил, что ресурсы ограничены, и расширение контроля чревато негативными экономическими последствиями. Это также может противоречить Конституции, поскольку отступления от основных прав могут быть сделаны только в строго регламентированном порядке.

Однако прямые и личные имущественные сделки россиян – это лишь часть большого целого.

Согласно исследованию, следует обратить внимание на аренду земли и корпоративные сделки, которые не подвергаются такому же уровню контроля для иностранцев, как сделки с недвижимостью.

В отчете исследовательской группы также отмечается, что во многих отраслях и регионах аренда является более существенной формой управления, чем прямое владение. Аренда предоставляет возможности для эксплуатации недвижимости, эквивалентные владению.

Сложные корпоративные механизмы могут скрыть истинного владельца: выявление «болванчиков», другими словами – посредников – затруднено.

Кроме того, покупка компании, владеющей недвижимостью и не находящейся под контролем не регулируется никаким законом. А имущество, переданное вместе с покупкой компании, не попадает под разрешительную процедуру.

Результаты исследования позволяют предположить, что в законе о корпоративном землевладении существует пробел, проще – лазейка, которой, согласно исследованию, "возможно, уже пользуются – может быть, просто для того, чтобы избежать лицензионной волокиты".

Пример предложили рассмотреть на исследовательском семинаре:

Покупатель из-за пределов ЕЭЗ хочет приобрести недвижимость в Финляндии. Если и когда сделка состоится, она незамедлительно будет отражена в системе информации о недвижимости, и, в принципе, сделка неизбежно будет подвергнута системе лицензирования.

Но что, если разрешительную бюрократию хотят избежать?

Тогда покупатель может договориться с продавцом, чтобы тот создал компанию вокруг недвижимости.

Конечно, корпоративные приобретения также отслеживаются, но если отрасль компании не подпадает под надзор, приобретение не будет подлежать иностранному надзору. Покупка акций компании никак не будет отражена в системе недвижимости, и контроль над собственностью будет передан покупателю, не являющемуся гражданином ЕЭЗ, совершенно легально и без контроля.

Люди, у которых брали интервью для исследования, предлагают, чтобы в будущем покупатели из стран за пределами ЕЭЗ также обязаны будут обращаться за разрешением в Министерство обороны, если приобретаемые ими компании владеют недвижимостью.

Министр обороны Антти Кайкконен.

Ежегодное количество сделок, подлежащих процедуре разрешения, относительно невелико и можно ожидать, что дополнительная бюрократия для покупателя может считаться умеренной, оценивается в исследовании.

Исследование KIINTOVA, проведенное Университетом Аалто и Национальной земельной службой – не единственный проект, изучающий возможность регулирования сделок россиян с недвижимостью и жильем.

В настоящее время парламент рассматривает реформу законодательства, которая расширит роль Министерства обороны в процедуре лицензирования.

Согласно законопроекту, в выдаче разрешения может быть отказано по соображениям национальной безопасности. Кроме того, министр обороны Антти Кайкконен назначил экспертную рабочую группу для продумывания дополнительных ограничений на операции с недвижимостью для россиян, вплоть до полного запрета.

Результаты ожидаются весной.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.