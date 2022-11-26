Министр иностранных дел Эстонии опубликовал видео с наручниками – он отправляет их в Гаагу для "повара Путина"

Видео с наручниками министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу – это ответ на распространенное Евгением Пригожиным видео с кувалдой группы Вангера, якобы отправленной в Европарламент.

Урмас Рейнсалу сказал в ролике, что отправит наручники в Гаагу – они готовы и будут ждать Евгения Пригожина и его сообщников.

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Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу опубликовал на своей официальной странице в Twitter короткое видео с упакованными в небольшую коробку наручниками.

По словам Рейнсалу, наручники предназначены для Евгения Пригожина, прозванного "поваром Путина" и известного также как финансист российской частной армии Вагнера.

Это ответ Рейнсалу на недавно распространенное Пригожиным видео с кувалдой со знаком Вагнера, упакованной в футляр для скрипки.

Пригожинская Вагнеровская группа якобы отправила Европарламенту кувалду, испачканную красной искусственной кровью, после того, как парламент ЕС принял резолюцию, объявляющую Россию государством-спонсором терроризма.

– Я также хотел бы, чтобы он (Приожин) принял наш маленький подарок, который ждет его в Гааге, написал Рейнсалу сопроводительном тексте к видео.

Рейнсалу говорит в видео, что террористы смеются над украинскими жертвами, и одним из доказательств этого – кувалда, которую Пригожин предназначил Европарламенту.

Во видеозаписи Рейнсалу открывает небольшую коробку на столе и показывает наручники. Он говорит, что отправит наручники в Международный уголовный суд в Гааге, где они уже готовыми будут ждать Пригожина и его сообщников, когда они предстанут перед судом за свои преступления против украинцев.

(Ниже – видео на английском языке, опубликованное Урмасом Рейнсалу.)

В последнее время Евгений Пригожин играет все более заметную роль в жестокой войне Владимира Путина против Украины. Пригожин также лично посещал российские тюрьмы для вербовки в свою группу Вагнера в Украине заключенных, отбывающих длительные сроки.

В последние дни в российских социальных сетях широко распространялся видеоролик с логотипом группы Вагнера как якобы "информационного пакета" для Европарламента.

Однако неизвестно, был ли показанный в видео скрипичный футляр с кувалдой действительно отправлен в Европарламент, или это просто троллинговое видео, снятое Вагнером.

(Ниже приводится твит журналистки Сара Херст канала XSovietNews, о видеозаписи с кувалдой, распространенной группой Пригожина.)

По данным Gulagu.net, на этой видеозаписи скрипичный футляр приносит юрист группы Вагнера, Игорь Елисеев. По данным The Moscow Times и сайта Sota, на видеозаписи видно, что Елисеев передает футляр российским блогерам, поддерживающим войну, очевидно, чтобы они передали его дальше в Европарламент.

Группа Вагнера ранее опубликовала также видео с жестокой казнью кувалдой одного из воинов-заключенных, заклейменного как предатель. Евгений Нужин был одним из завербованных Пригожиным заключенных, который впоследствии был взят в плен украинцами и публично выступил против России.

Есть ряд неясных подробностей о судьбе Нужина, например, передала ли его Украина россиянам в рамках официального обмена пленными.

Сам Нужин в видеоролике дает понять, что его якобы ударили по голове на улице в Киеве, а затем привезли в указанный подвал для вынесения «приговора». Сообщается, что Пригожин прокомментировал видео с казнью Нужина словами "Собаке собачья смерть".

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.