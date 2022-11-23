Комментарий: Вы не поймете всего ужаса российской телепропаганды, пока не увидите и не услышите это сами – но, к счастью, есть Юлия Дэвис

Журналистка Юлия Дэвис почти ежедневно публикует небольшие видеоролики с английскими субтитрами об угрозах российских телепропагандистов. Она хочет показать всему миру, как работает кремлевская машина по промыванию мозгов, пишет Арья Паананен.

Юлия Дэвис следит за пропагандистскими программами российского государственного телевидения и публикует избранные фрагменты с английскими субтитрами.

Ilta-Sanomat julkaisee artikkeleita myös venäjäksi Ukrainan sodan vuoksi. IS публикует статьи на русском языке в связи с войной в Украине.

Artikkelin alkuperäinen versio suomeksi löytyy tästä linkistä. Оригинальная версия статьи на финском по этой ссылке.

У нас в Финляндии все еще недоумевают, как же это президенту Владимиру Путину удалось зажать русских в такой жесткой хватке – и почему русские так легко поддерживают кровожадную войну Кремля против Украины.

Чтобы понять этот, нужно каждый день смотреть российское государственное телевидение.

Однако для большинства финнов языковой барьер будет препятствием. И все-таки было бы важно смотреть русскоязычные передачи, ориентированные на простых россиян – а не англоязычную пропаганду RT, транслируемую на весь мир, с помощью которой Россия пытается воздействовать в первую очередь именно на нас, иностранцев.

” Ежедневный просмотр российского телевидения вызывает вполне конкретную психическую и физическую тошноту.

Финны, знающие русский язык, – как, например, я – сталкиваются с проблемой, что ежедневный просмотр российского телевидения вызывает вполне конкретную психическую и физическую тошноту.

Наиболее легкий способ понять российскую пропаганду – это следить за переводными проектами. В них ключевые видеоклипы сопровождаются субтитрами на английском языке.

Однако и тут надо быть осторожным и не ошибиться, следуя за встречающимися иногда шутливыми переводами – и таких в интернете много. Их сарказм не всегда легко отличить, поскольку исходный материал уже сам по себе абсурден.

Одним из пионеров в работе с переводом является 48-летняя Юлия Дэвис, журналистка, знакомая с образом мышления русских. Она родилась в еще советской Украине, но потом переехала в США. Помимо английского, она владеет украинским и русским языками.

Юлия Дэвис во время интервью телеканалу «Дождь».

Когда весной 2014 года Россия захватила Крымский полуостров, а затем начала замаскированную под движение за независимость войну на востоке Украины, Дэвис создала на YouTube проект под названием Russian Media Monitor.

Дэвис почти ежедневно переводит на английский язык видеоклипы из основных ток-шоу на российском государственном телевидении. Переводы точны и ролик длится от 2 до 7 минут, поэтому можно быстро получить представление о том, что скармливают россиянам именно в данный момент.

– Я смотрю российское государственное телевидение, чтобы вам не пришлось это делать, таков девиз Дэвис на ее странице в Twitter.

Один из первых переводных роликов Дэвис – ценное свидетельство о сбитом малайзийском пассажирском самолете MH17 в июле 2014 года.

Дэвис успела сохранить видео, где российский ведущий новостей сообщает, что "сепаратисты" на востоке Украины объявили, что они сбили украинский грузовой самолет Ан-26. Когда оказалось, что это был пассажирский "Боинг", тот же ведущий быстро появился на экране с обвинениями в крушении самолета Украины.

(Ниже видео, сохраненное Юлией Дэвис и переведенное на английский язык. Новости о сбитом рейсе MH17 в июле 2014 года.)

Силу российской пропаганды можно осознать лишь тогда, когда следишь за ней своими глазами и ушами. Вы видите и слышите телеведущих, которые с невероятной легкостью и шокирующей яростью разжигают фантазию о насилии со стороны Украины и всего западного мира.

Российским зрителям пропагандисты рассказывают, что Россия вынуждена вести войну против Украины и Нато. В противном случае всех русских отправили бы в концентрационные лагеря, лишили права бы говорить по-русски и заставили бы делать своих детей геями, как на Западе.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян.

Одной из особенностей российского телевидения являются пропагандистские пары.

Сладкоголосая любительница войны на канале RT Маргарита Симоньян замужем за другим пропагандистом, Тиграном Кеосаяном. А главный пропагандист канала "Россия 1" Ольга Скабеева, известная своим металлическим голосом, замужем за пропагандистом Евгением Поповым, ныне заседающем в Думе.

Среди самых известных мужчин-мозгопромывателей – Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев.

По словам Дэвис, Запад долгое время совершал ошибку, рассматривая российскую пропаганду как шоу для домашней аудитории, к которому не стоит относиться серьезно.

Но пропагандисты годами систематически изображают украинцев нацистами и призывают Россию подчинить Украину себе. И сделали они это не по собственной инициативе, а по указанию путинского режима.

– Кажется, что они искренне рады войне. Они готовы уничтожить Украину и не испытывают никакого сочувствия к убитым мирным жителям, заявила недавно Дэвис в интервью телеканалу Дождь.

(Ниже интервью Джулии Дэвис для находящегося в изгнании российского канала Дождь.)

Дэвис также сохраняет высказывания пропагандистов, чтобы использовать их в качестве доказательств в возможных будущих судебных процессах по военным преступлениям против них.

– Они часть военной машины. Они такие же военные преступники, как и те (солдаты), которых Путин посылает убивать людей.

(Ниже – несколько отрывков из видеороликов Юлии Дэвис на Russian Media Monitor.)

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.