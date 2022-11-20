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Россия ищет теперь "финских нацистов" в могилах – суд постановил снести мемориал на кладбище героев Койвисто

Выборгский городской суд постановил, что мемориал финским солдатам на Карельском перешейке в Койвисто – ныне Приморск – должен быть полностью демонтирован как несогласованный объект малых архитектурных форм.

Могилы героев Койвисто находятся на Карельском перешейке перед бывшей финской церковью. Уже в марте текст на основной плите памятника был закрыт тонкой каменной плитой, а таблички с виднеющихся на заднем плане небольших плитах сорваны. Kuva: Arja Paananen / IS

8:07

Россия начала выстраивать систематическую пропагандистскую историю о "финских нацистах", якобы участвовавших в блокаде Ленинграда и совершавших военные преступления.

Еще в октябре этого года Санкт-Петербургский городской суд постановил, что блокада Ленинграда (1941-44 гг.) была геноцидом, к которому причастна в том числе и финская армия как пособница Адольфа Гитлера во Второй мировой войне.

С другой стороны, на Карельском перешейке еще в марте произошел любопытный эпизод – то есть, вскоре после того, как Россия вторглась в Украину и начала там специальную операцию якобы против "нацистов".

За одну ночь с надгробий финских героев в Койвисто были сняты таблички с именами финских солдат, а текст на главном монументе замазан.

На табличках этих плит были написаны имена 102 финских солдат. В марте они были неожиданно сняты, и на данный момент место захоронения находится в таком виде. Фото сделано в августе 2022 года. Kuva: Arja Paananen

С тех пор судьба кладбища героев Койвисто выяснялась Выборгским городским судом при полном молчании, исключительно среди российских властей.

В сентябре суд уже постановил, что памятник "финским нацистским солдатам" должен быть демонтирован и вывезен как "самовольная постройка".

Решение Выборгского городского суда было принято в сентябре без каких-либо предварительных контактов со стороны России ни с финским Обществом Койвисто, ни с Объединением по увековечиванию памяти погибших на войне.

Нынешний вид финских могил уже успел удивить туристов, посетивших Приморск летом. В частности, обратили на себя внимание снятые основания шильдика именных табличек. Kuva: Arja Paananen

Недавно редакция IS получила в руки решение Выборгского городского суда. Оно еще не окончательное и будет рассматриваться в Ленинградском областном суде.

Из постановления суда следует, что в России разработано утверждение, согласно которому похороненные на кладбище героев Койвисто финские солдаты принимали участие в блокаде Ленинграда и даже сражались в рядах немецкой СС-Норд. В России также утверждают, что на кладбище Койвисто похоронены солдаты финской "нацистской армии" и что надгробный текст якобы направлен на их героизацию и пропагандирует идеологию нацизма.

Между Финляндией и Россией действует государственный договор, заключенный в 1992 году, который обязывает обе стороны охранять и поддерживать могилы и мемориалы Второй мировой войны каждый на своей территории. С финской стороны исполнителем договора является Объединение по увековечиванию памяти погибших на войне, а с российской стороны организация "Военные мемориалы".

– Странно, что с нами не связались из России до принятия такого решения о демонтаже. Также неясно, кто имеет право обжаловать решение суда до того, как оно станет окончательным, сказал IS председатель Объединения по увековечиванию памяти погибших на войне, полковник в отставке Пертти Суоминен.

В решении Выборгского городского суда содержатся обвинения в нацизме финских солдат, где они представлены так, как если бы это были существующие исторические факты или вопросы, по которым суд больше не должен занимать позицию как таковую.

– Известно, что на кладбище героев Койвисто покоятся не нацисты. Российский суд также не представил никаких доказательств в поддержку своего утверждения о нацистах, недоумевает Суоминен.

Памятник Креста и Паруса перед церковью Койвисто остался нетронутым. Могилы героев находятся с другой стороны церкви. Фото сделано в августе 2022 года во время посещения IS Приморска. Kuva: Arja Paananen

В решении суда приказ о сносе мемориальной плиты обосновывается различными формальностями, согласно которым реставрация финских захоронений была проведена без соответствующих разрешений на строительство.

Основная ответственность за снос возложена на компанию Корисстрой, которая в 2019 году была российским подрядчиком по восстановлению финских захоронений.

– В свете собранных и изученных в ходе судебного разбирательства доказательств, памятник, установленный Корисстроем, и мемориальные плиты с именами нацистских солдат должны быть демонтированы с территории культурного церковного наследия. Памятник посвящен финским солдатам, которые сражались и погибли на стороне фашистской Германии в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и которые, в том числе, участвовали в блокаде Ленинграда, говорится в обосновании суда в свободном изложении.

По мнению суда, Корисстрой установил мемориал без получения необходимых разрешений.

– Суд отмечает, что ни Корисстрой, ни финская Общество Койвисто не обращались в администрацию города Приморска или Выборгского района с просьбой о передаче земли для возведения малых архитектурных сооружений. Доказательств обратного нет, говорится в решении суда.

Эйя Туоминен, председатель общества Койвисто, недоумевает по поводу толковании суда, поскольку по ее сведениям, во время реконструкции кладбища были получены разрешения от нескольких различных российских властей.

– Общество Койвисто ничего не делало самовольно. Мы даже нигде не были стороной договора, а весь процесс получения разрешений вели власти Выборгского района и представитель города Приморска, и они тщательно направляли нас, говорит Туоминен.

К ремонту подключилось плановое бюро Ленинградской области и составило требуемый российской стороной архитектурный проект. По словам Туоминен, именно представитель администрации Приморска предложил «Корисстрою» выполнить реконструкцию.

– Чиновник административного Выборгского района также сообщил нам, что реставрация могилы героя является частью решения по защите церкви и окружающего ее кладбища в России, сказала Туоминен.

Туоминен рассказывает, что впервые услышала о постановлении Выборгского городского суда о демонтаже на прошлой неделе, когда с нею связалось посольство России в Финляндии. В самом Обществе Койвисто увидели фактическое решение суда только после того, когда IS обнаружила судебный документ в Интернете.

По словам Туоминен, реставрация финских могил обошлась в общей сложности примерно в 75 000 евро. Могилы героев были полностью заброшены и разрушены в России после войны-продолжения. Поэтому Общество Койвисто решило восстановить захоронения за свой счет в 2019 году, собрав средства с финских компаний, бывших жителей Койвисто и их потомков.

На кладбище героев Койвисто были похоронены и благословлены солдаты, родившиеся в Койвисто и погибшие во время Зимней войны и войны-продолжения. На гранитных плитах были выгравированы имена 102 финских героев. Общество Койвисто не располагает информацией, что случилось со снятыми в марте плитами и где они могут храниться.

Туоминен и Юхани Пеккола, исследовавшие историю захоронения героев, особенно оскорблены заявлениями, что в могилах покоятся "финские нацисты".

–  Там похоронены простые жители Койвисто – крестьяне, рабочие, моряки, студенты и учителя, которые защищали свою родину, сказал ранее в интервью IS Пеккола.

–  В августе 1939 года Советский Союз вступил в сговор с нацистской Германией. То есть, герои Зимней войны вели войну и против сталинизма, и против фашизма, потому что их вынудило к этому советское вторжение в ноябре 1939 года, напомнил Пеккола.

Когда место захоронения было отреставрировано, Общество Койвисто предоставило российским властям свидетельства на каждого покоящихся там 102 солдата. Уже тогда в России были подозрения, что там захоронены "какие-то другие лица", например, немецкие солдаты.

Сейчас Объединение по увековечиванию памяти погибших на войне и Общество Койвисто запрашивают разъяснения о судьбе захоронений героев Койвисто в Посольстве России в Финляндии.

– Мы надеемся, что территория кладбища будет возвращена в прежнее состояние, сказал Туоминен.

По информации IS, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге также следит за происходящим. Представитель консульства недавно посетил Приморск, чтобы ознакомиться с нынешним состоянием могил.

В постановлении Выборгского городского суда о демонтаже указано, что оно вступит в силу только после его утверждения областным судом Ленинградской области. Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия. Если постановление о сносе становится окончательным, оно должно быть выполнено в течение двух месяцев после этого.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen

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