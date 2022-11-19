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Лукашенко угрожает национализировать финские предприятия в Беларуси: "Чтобы я близко не видел больше здесь финнов..."

Александр Лукашенко пригрозил национализировать те финские компании, которые попытаются продать свою деятельность и уйти из Беларуси. Среди финских компаний, все еще работающих в Беларуси, – Olvi, чьи предприятия в стране выставлены на продажу.

По словам Александра Лукашенко, европейским компаниям, работающим в Беларуси, бессмысленно пытаться выйти из страны по хорошей цене. Например, у OIvi есть пивоварня в стране.

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Самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко недавно предостерег европейские компании, работающие в стране, от попыток продать свои предприятия по хорошей цене и покинуть Беларусь.

Свои замечания Лукашенко озвучил во время посещения предприятий промышленного и строительного комплекса в Витебской области.

Все началась с того, что Лукашенко упомянул представителям одного из заводов о необходимости строительства домов и о том, что россияне могут заняться такими проектами в будущем.

Представитель завода начал отвечать, что в том числе литовцы предложили свое участие, в этот момент Лукашенко прервал его и начал кричать на представителя завода:

–  (Сделайте так), чтобы я близко не видел больше здесь ваших литовцев, финнов и прочих! Мы знаем, как они заходили (в Беларусь) и как они побросали все и повыходили, начал Лукашенко.

–  Я не хочу называть предприятия, но сейчас мне сигнализируют, что одни сбежали, финны. А литовцы бегают, ищут как это чтобы не бросить предприятие, а его хорошо продать. Так вот они должны знать, что никто ничего не продаст с иностранным капиталом, это будет национализировано, вот и все, сказал Лукашенко.

Видео этого выступления впервые появилось в Telegram-канале Лукашенко "Пульс Первого", а затем о нем сообщили Риа Новости, Лента и другие сайты.

(Приведенный ниже твит содержит комментарии Лукашенко на русском языке о финских компаниях.)

Как и Россия, Беларусь ввела различные ограничения в отношении так называемых "недружественных стран" и их компаний. Финляндия входит в число недружественных стран в составе в Европейского Союза.

Инвесторам из "недружественных стран" запрещено продавать свои активы и доли в белорусских компаниях. Запреты были еще больше ужесточены в ноябре, когда они стали распространяться на компании и частных лиц, работающих в различных ключевых секторах экономики. Беларусь также составила списки компаний, которым запрещено реорганизовывать и отчуждать свой бизнес.

Европейские компании начали покидать Беларусь из-за фальсификации президентских выборов в стране еще в 2020 году. Поддержка Лукашенко Владимира Путина и масштабная агрессивная война России в Украине весной 2022 года привела к тому, что иностранные компании стали активнее уходить из Беларуси.

Среди финских компаний, все еще работающих в Беларуси, пивоваренная компания Olvi. В своем промежуточном отчете за октябрь компания сообщила, что начала запланированный еще в марте выход из Беларуси.

В настоящее время компания ведет переговоры о продаже своих предприятий с несколькими потенциальными покупателями.

Olvi владеет 96,36% акций дочерней компании "Лидское пиво".

Пивоварня «Лидское пиво» ​​находится в городе Лида. Kuva: LEHTIKUVA / ILONA VIHONEN

В своем промежуточном отчете Olvi сообщает, что "Лидское пиво" смогло продолжить свою деятельность за счет местных закупок.

По словам Olvi, отказ от белорусской деятельности означает значительное сокращение бизнеса группы. В прошлом году на Беларусь пришлась треть объема продаж и около пятой части оборота. Доля дочерней компании в операционной прибыли составила почти четверть.

Операционная прибыль компании "Лидское пиво" за январь–сентябрь этого года составила 23,4 млн евро по сравнению с 12,5 млн евро годом ранее, следует из промежуточного отчета.

Генеральный директор Olvi Лассе Ахо сказал в интервью Kauppalehtі в связи с публикацией промежуточного отчета, что сильный рост объясняется, например, тем, что амортизация не может быть применена к продаваемой дочерней компании. На прибыль также повлияло изменение валютного курса. Ахо также отмечает, что компания была приведена в состояние продажи, т.е. сокращены расходы.

Из Беларуси даже технически нельзя выбраться за пару месяцев. По словам Ахо, Olvi не задерживала продажу.

Продажа подлежит одобрению местными властями и антимонопольным органом, а белорусские власти в коммерческих сделках имеют право преимущественной покупки.

– Ни на что другое мы не потратили столько времени в этом году, как на это дело, сказал Ахо в интервью KL.

Кэско является совладельцем белорусской сети хозяйственных магазинов "Ома" с долей в 25%. Компания заявила, что хочет избавиться от своего пакета акций.

В июне Maaseudun tulevaisuus сообщил о рейде на Kesko Senukai в Беларуси. В этом контексте Лассе Лууккайнен, председатель правления Kesko Senukai, сказал, что роль Kesko в Беларуси невелика и отдалена.

Перевод статьи на русский Элиза Иивонен, проверка перевода Арья Паананен. Artikkelin käännös Eliza Iivonen, käännöksen tarkistanut Arja Paananen.

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Arja Paananen, Katja Okkonen

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